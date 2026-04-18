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    Qué se sabe sobre el ingreso de Britney Spears a un centro de rehabilitación

    El domingo 12 de abril marcó un nuevo capítulo en la vida de la cantante, tras semanas complejas bajo el escrutinio público.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Qué se sabe sobre el ingreso de Britney Spears a un centro de rehabilitación. Foto extraída de Rolling Stone

    La cantante estadounidense Britney Spears ingresó de forma voluntaria a un centro de rehabilitación el domingo 12 de abril, según informó la revista People.

    La decisión, de acuerdo con su entorno, representa un paso clave en su proceso de recuperación personal, en medio de una serie de episodios recientes que han generado preocupación sobre su bienestar.

    Qué se sabe sobre el ingreso de Britney Spears a un centro de rehabilitación

    Spears y su última detención

    Según informó El País, este ingreso se produce cinco semanas después de que la artista fuera detenida por conducir bajo los efectos del alcohol y otras sustancias.

    El hecho ocurrió el pasado 4 de marzo en el condado de Ventura, en el sur de California, cuando agentes detectaron un comportamiento errático al volante.

    Tras someterse a controles para comprobar su estado, Spears fue arrestada y posteriormente puesta en libertad horas más tarde.

    De acuerdo con The Hollywood Reporter, la estrella pop deberá comparecer ante la justicia el próximo 4 de mayo.

    Su equipo calificó el episodio como “completamente inexcusable”, mientras que un representante aseguró que la cantante se mostró afectada y arrepentida, especialmente por el impacto que podría tener en sus hijos.

    “Un paso adelante”

    Cercanos a la intérprete de éxitos como Baby One More Time y Toxic señalaron a People que la decisión responde a la necesidad de “dar un paso adelante” en su bienestar.

    “Britney tomará las medidas necesarias y cumplirá con la ley, y esperamos que este sea el primer paso hacia el cambio que necesita desde hace mucho tiempo. Ojalá pueda obtener la ayuda y el apoyo que necesita durante este difícil momento”, señaló su representante en un comunicado este domingo.

    Además, agregó que sus hijos, Sean Preston (20) y Jayden James (19), fruto de su relación con Kevin Federline, pasarán tiempo con ella, mientras su círculo cercano trabaja en un plan para garantizar su estabilidad.

    Qué se sabe sobre el ingreso de Britney Spears a un centro de rehabilitación

    Preocupación por la cantante

    Este episodio se suma a una serie de señales de alerta en torno a la artista, cuya actividad en redes sociales ha sido descrita como errática por parte de sus seguidores.

    La preocupación también ha sido manifestada por su exmarido, Kevin Federline, quien en sus memorias You Thought You Knew (2025) advirtió que “se ha vuelto imposible seguir fingiendo que todo está bien”, e incluso alertó sobre posibles consecuencias si la situación no cambia.

    No es la primera vez que Spears enfrenta este tipo de situaciones.

    En 2007 ya había ingresado brevemente en rehabilitación tras varios incidentes públicos, y en 2008 fue hospitalizada en medio de una disputa por la custodia de sus hijos.

    Más recientemente, en 2022, la cantante denunció el “trauma” que le provocó la tutela ejercida por su padre, Jamie Spears, que se extendió desde 2008 hasta 2021.

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