Un hombre fue detenido por la Policía de Investigaciones tras un operativo realizado en la comuna de Pudahuel, donde además se incautó una subametralladora artesanal, droga dosificada y municiones.

El procedimiento fue encabezado por el Equipo Modelo Territorial Cero de la Brigada de Investigación Criminal de Pudahuel, en coordinación con la Fiscalía Occidente.

Según informó la PDI, la investigación permitió establecer que el imputado comercializaba sustancias ilícitas desde un domicilio ubicado en las cercanías de la Plaza del Carmen, en la población Santa Teresita.

Durante el allanamiento, los detectives encontraron droga lista para su venta, dinero en efectivo y un arma de fabricación artesanal.

PDI incauta subametralladora artesanal en operativo antidrogas en Pudahuel

El subprefecto Patricio Ruiz detalló que “lo más llamativo de lo incautado fue una subametralladora, réplica de un modelo TEC-9, con su respectivo cargador calibre .380, además de 66 cartuchos de ese mismo calibre”.

La policía precisó que el arma correspondía a una subametralladora artesanal, apta para el disparo.

El operativo contó además con apoyo del municipio de Pudahuel y buscaba recuperar un espacio público que, según las autoridades, estaba siendo utilizado para la venta y consumo de drogas.

La situación afectaba especialmente a vecinos del sector y a un establecimiento educacional ubicado en las inmediaciones.

PDI incauta subametralladora artesanal en operativo antidrogas en Pudahuel. Imagen referencial. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

De acuerdo con la PDI, la presencia de microtráfico e incivilidades en el entorno de la plaza generaba preocupación entre estudiantes, apoderados y residentes de la población Santa Teresita.

“El retiro de esta arma y la detención del sujeto permite recuperar el espacio público para los vecinos”, agregó Ruiz.