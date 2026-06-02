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    Quién es Pilar Giannini, la nueva subsecretaria de Seguridad Pública elegida por Arrau

    Doctora en Ciencia Política, la profesional se desempeñaba hasta la fecha como asesora del Ministerio del Interior, liderado por Claudio Alvarado.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    La nueva subsecretaria de Seguridad, Pilar Giannini, sostuvo su primera reunión esta tarde con el ministro Martín Arrau.

    Esta jornada, el Presidente José Antonio Kast solicitó las renuncias de los dos subsecretarios de Seguridad Pública: Andrés Jouannet (Seguridad) y Ana Victoria Quintana (Prevención del Delito). Esto, luego de que jefe de la cartera, Martín Arrau, realizar una evaluación interna del funcionamiento del ministerio, con miras a consolidar una nueva etapa en el manejo del gobierno en la materia.

    Y esta tarde, se conoció que los nuevos subsecretarios serán Pilar Giannini y Gonzalo Guerrero, en Seguridad y Prevención del Delito, respectivamente.

    ¿Quién es Pilar Giannini?

    Tras este nuevo ajuste, quien queda al mando de la Subsecretaría de Seguridad Pública es Pilar Giannini, doctora en Ciencia Política que se desempeñaba hasta la fecha como asesora del Ministerio del Interior, liderado por Claudio Alvarado.

    La profesional estudió en el Instituto de Ciencia Política de Universidad Católica, donde obtuvo su licenciatura y Magíster en Instituciones y Procesos Políticos.

    Luego, realizó su doctorado en Ciencia Política en la Universidad de Notre Dame.

    Según relevan desde el Ejecutivo, la politóloga cuenta con experiencia en políticas públicas de seguridad, modernización institucional y coordinación policial. Asimismo, agregan, ha desarrollado trabajo en seguridad comunal y coordinación municipal.

    Ha tenido una carrera ligada al mundo de la seguridad. Se ha desempeñado en la investigación de materias criminales y durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, ocupó diversos cargos en el Ministerio del Interior, siendo jefa de la división de Seguridad Pública y secretaria ejecutiva de la Unidad Coordinadora de la Reforma a Carabineros.

    Después fue la secretaria ejecutiva de la Asociación de Municipalidades para la Seguridad Ciudadana en la Zona Oriente (AMSZO). Durante el último año se desempeñó como investigadora para temas de seguridad en Athenalab.

    La nueva subsecretaria de Seguridad Pública, Pilar Giannini.
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