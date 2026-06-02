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    Oro Blanco cita a junta de accionistas para cambiar su nombre a Pampa

    Potasios también citó a sus accionistas para modificar su nombre, pero también para eliminar las dos series de acciones actuales y terminar con sus "preferencias y limitaciones".

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena
    Pablo Vásquez R.

    Para el próximo 18 de junio fueron citadas las juntas extraordinarias de accionistas de Oro Blanco y Potasios, a través de las cuales Julio Ponce participa en la propiedad de SQM, para modificar sus nombres y dar por cerrado el proceso de fusión de las diversas compañías que conformaban las llamadas sociedades Cascada.

    Dicho proceso implicará la reducción desde 6 a dos sociedades. En una primera etapa la histórica sociedad Pampa Calichera - que daba origen al denominado Grupo Pampa- fue absorbida por Oro Blanco, y Nitratos fue absorbida por Potasios.

    En una segunda etapa ya se concretó este 1 de junio la absorción de Norte Grande y Global Mining por Oro Blanco, aunque aún resta el canje de acciones para los accionistas de Norte Grande y por tanto sus acciones siguen cotizando. Una vez finiquitado el proceso solo quedarán dos sociedades: Potasios, que tendría el 6,16% de SQM, y Oro Blanco, con el 19,39%.

    Con este telón de fondo, Oro Blanco citó a sus accionistas para votar el cambio de la razón social de la compañía “de manera que ésta pase a denominarse Pampa Investments S.A., pudiendo usar para fines de publicidad y marketing la denominación Pampa Investments o Pampa”.

    En paralelo, Potasios citó a junta extraordinaria para modificar su razón social a “Potasios Investments S.A., pudiendo usar para fines de publicidad y marketing la denominación Potasios Investments o Potasios”.

    Junto con ello, también los accionistas deberán votar la eliminación de “las series de acciones en que se encuentra dividido el capital social, terminando sus respectiva preferencias y limitaciones, y quedando en consecuencia el capital dividido en el mismo número de acciones, todas ordinarias, nominativas, sin valor nominal y de una misma y única serie”.

    Actualmente Potasios cuenta con acciones serie A y serie B. El primer tipo de títulos tiene derecho a elegir la totalidad de los miembros del directorio de la compañía, mientras que las acciones de la serie B reciben un dividendo adicional del 10% sobre lo que perciba la serie A.

    Más sobre:MercadoOro BlancoSQMPampa

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