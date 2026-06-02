Pasajero de vuelo proveniente de Calama aseguró portar explosivo y activa operativo de seguridad en el aeropuerto de Santiago
La DGAC informó que el procedimiento se desarrolla en una aeronave de Latam Airlines en el terminal aéreo, mientras el GOPE de Carabineros aplica protocolos especializados y las autoridades recomendaron a los viajeros revisar el estado de sus vuelos.
La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó este martes que se activó un amplio procedimiento de seguridad en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago, luego de que un pasajero de un vuelo de Latam Airlines proveniente de Calama asegurara -preliminarmente- portar un artefacto explosivo a bordo de la aeronave.
El operativo está siendo encabezado por personal especializado del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros, que se desplegó en el terminal aéreo para revisar la aeronave y verificar la situación denunciada.
La situación obligó a activar de inmediato los protocolos de emergencia establecidos para este tipo de amenazas en el principal terminal aéreo del país, mientras equipos policiales y de seguridad aeroportuaria trabajan en el lugar.
Desde la autoridad aeronáutica también recomendaron a los pasajeros mantenerse atentos a la información oficial y contactar directamente a la aerolínea para conocer el estado y posibles modificaciones de sus vuelos.
“DGAC activó protocolos y sugirió a los pasajeros contactar a aerolínea para conocer el estado de sus vuelos”, indicaron desde el organismo.
El procedimiento continúa en desarrollo y se espera que durante las próximas horas las autoridades entreguen mayores antecedentes sobre el resultado de las diligencias y la eventual veracidad de la amenaza.
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