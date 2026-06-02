Quién es Gonzalo Guerrero, el nuevo subsecretario de Prevención del Delito

Los cambios en el Ministerio de Seguridad Pública, desde que llegó el ministro Martín Arrau, continuaron este martes, con el nombramiento de Gonzalo Guerrero Valle como nuevo subsecretario de Prevención del Delito.

Guerrero asume el cargo en reemplazo de Ana Victoria Quintana, a quien Arrau solicitó la renuncia durante esta jornada.

La nueva autoridad se desempeñaba como jefe de gabinete del ministro del Interior, Claudio Alvarado, cargo que también ocupó en 2021 con el entonces ministro Rodrigo Delgado y que debió dejar tras una polémica en el contexto de la pandemia por covid-19.

Dentro de la misma cartera, según su perfil de LinkedIn, también ocupó el cargo de jefe Legislativo durante el 2020 y, previamente, también fue jefe de gabinete al interior del Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres).

Asimismo, fue secretario ejecutivo de la Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia, vinculada a la Segpres.

Por su experiencia, desde el Ejecutivo destacan su figura como un perfil que cuenta con expertise en gestión pública, coordinación institucional y asesorías en materias de gobierno.

Guerrero Valle es abogado de profesión y también posee una maestría en Derecho Constitucional, la que cursó en la Pontificia Universidad Católica (PUC).

Asimismo, es máster en Sociología Política, credencial que obtuvo en la prestigiosa London School of Economics.

También posee un doctorado en Derecho y Ciencia Política, cursado en la Universitat de Barcelona.

Sus estudios internacionales también lo han posicionado como figura dentro del ámbito académico, siendo docente universitario de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (UDP), donde, hasta la actualidad imparte la cátedra de Derecho Constitucional; además de formar parte del equipo académico del máster en Derecho Regulatorio de la PUC.

También ha sido profesor en la Universidad del Desarrollo, donde impartió Derecho Político entre los años 2016 y 2018; en la Universidad Andrés Bello entre los años 2012 y 2013 y, en la Universidad de Chile entre el 2009 y 2012, de acuerdo a su perfil en LinkedIn.