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    Miguel Samaniego es nombrado como nuevo presidente del directorio de Correos de Chile

    Correos de Chile renovó su directorio que venía de la administración anterior del expresidente Gabriel Boric.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Correos de Chile.

    Al igual que su par estatal de Empresa Portuaria San Antonio, Correos de Chile anunció un cambio en su directorio. En un hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la firma anunció la modificación de la mesa que venía nombrada durante la administración del expresidente Gabriel Boric.

    Por medio del Sistema de Empresas Públicas (SEP) y ahora con el gobierno del presidente José Antonio Kast, se notificó que Miguel Samaniego es el nuevo presidente del directorio.

    De acuerdo con datos de la CMF, Miguel Samaniego fue director de Aerosur entre 2005 y 2009, sociedad que en ese tiempo administraba la concesión del Aeropuerto Carriel Sur de Concepción. Hoy labor está, desde 2016, en manos de Icafal Inversiones S.A.

    Miguel Samaniego, de 66 años, es hermano de Fernando Samaniego Sangroniz (61), quien tiene trayectoria de director suplente y titular de Aguas Andinas desde 2013 a la fecha. También es gerente general de Inversiones Aguas Metropolitanas, la firma que controla a la sanitaria.

    Samaniego reemplaza en el cargo a Claudio Mundaca, quien asumió el cargo en octubre del 2024 y luego de la salida de Gloria Maldonado (2022-2024).

    “Fueron meses de mucha dedicación y esfuerzo. Durante este breve período, desde el Directorio impulsamos cambios profundos y necesarios para asegurar la sostenibilidad de la empresa”, dijo Mundaca en un post de Linkedin al anunciar su salida.

    Otro de los nuevos nombres que se suman al directorio de Correos de Chile es Beatriz Riveros De Gatica (vicepresidenta), José Ignacio Pinochet Olave, León Cohen Delpiano y Alfredo Burgos Castillo.

    Más sobre:EjecutivosCorreos de ChileMiguel Samaniego

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