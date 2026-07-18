Renuncia Seremi de Hacienda de la Región de Arica y Parinacota: van 24 fuera del gobierno

El Ministerio de Hacienda confirmó que el seremi de Hacienda de la región de Arica y Parinacota, Marcelo Vergara Albarracín, presentó su renuncia.

A través de un comunicado en la página web de la cartera, señalaron que “Marcelo Vergara Albarracín, Secretario Regional del Ministerio de Hacienda en la Región de Arica y Parinacota, presentó su renuncia voluntaria al cargo hoy, 17 de julio”.

Asimismo, las autoridades de Hacienda agradecieron el “trabajo realizado en nuestra cartera y le desean éxito en sus nuevos proyectos”.

En tanto, comunicaron que la Seremi de Economía, Fomento y Turismo de dicha región, Romina Cifuentes, asumirá la subrogancia del cargo a partir de este sábado.

La renuncia constituye a la renuncia número 24 desde la instalación de la administración del presidente José Antonio Kast el pasado 11 de marzo.