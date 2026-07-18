Brote de ébola en la República Democrática del Congo supera los 860 muertos y más de 2.180 casos confirmados

Brote de ébola en la República Democrática del Congo ya deja 864 muertos y más de 2.180 casos confirmados

El gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) informó este sábado que la cifra de fallecidos a raíz del brote de ébola aumentó a 864 y confirmaron 2.181 desde que se declaró la emergencia el pasado 15 de mayo.

A dos meses del inicio de la emergencia, el Ministerio de Comunicación y Medios de aquel país comunicó que la tasa de letalidad se sitúa actualmente en el 39,6 %, según datos recopilados hasta el 16 de julio.

El informe indicó que se registraron 56 nuevos contagios y 36 muertes adicionales en las 24 horas previas. Además, 722 pacientes se encuentran en situación de “aislamiento u hospitalización” y 412 personas han logrado recuperarse de la enfermedad, mientras la tasa de rastreo de contactos asciende al 66,9 %.

Hasta el momento, se han visto afectadas las provincias orientales de Ituri, epicentro de la epidemia, Kivu del Norte, Kivu del Sur, Haut-Uele y la provincia de Tshopo en el centro-norte.

“Los equipos de respuesta refuerzan las actividades de vigilancia, detección precoz, atención a los pacientes y seguimiento de contactos con el fin de contener la propagación de la enfermedad”, indicó la cartera de Comunicación.

Uganda, lugar donde se propagó la epidemia, dio este jueves de alta al último paciente con ébola que permanecía ingresado en el país, tras haber registrado un total de 20 contagios confirmados, de los cuales 15 casos eran considerados como importados de la RDC, entre los que hubo dos fallecimientos. Uganda inició así la cuenta atrás de 42 días sin nuevos contagios necesarios para declarar el fin del brote.