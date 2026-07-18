SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Brote de ébola en la República Democrática del Congo supera los 860 muertos y más de 2.180 casos confirmados

    A dos meses de la confirmación de la emergencia en el país africano, el Ministerio de Comunicación y Medios sostuvo que la tasa de letalidad se sitúa actualmente en el 39,6%.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Brote de ébola en la República Democrática del Congo ya deja 864 muertos y más de 2.180 casos confirmados Xinhua

    El gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) informó este sábado que la cifra de fallecidos a raíz del brote de ébola aumentó a 864 y confirmaron 2.181 desde que se declaró la emergencia el pasado 15 de mayo.

    A dos meses del inicio de la emergencia, el Ministerio de Comunicación y Medios de aquel país comunicó que la tasa de letalidad se sitúa actualmente en el 39,6 %, según datos recopilados hasta el 16 de julio.

    El informe indicó que se registraron 56 nuevos contagios y 36 muertes adicionales en las 24 horas previas. Además, 722 pacientes se encuentran en situación de “aislamiento u hospitalización” y 412 personas han logrado recuperarse de la enfermedad, mientras la tasa de rastreo de contactos asciende al 66,9 %.

    Hasta el momento, se han visto afectadas las provincias orientales de Ituri, epicentro de la epidemia, Kivu del Norte, Kivu del Sur, Haut-Uele y la provincia de Tshopo en el centro-norte.

    “Los equipos de respuesta refuerzan las actividades de vigilancia, detección precoz, atención a los pacientes y seguimiento de contactos con el fin de contener la propagación de la enfermedad”, indicó la cartera de Comunicación.

    Uganda, lugar donde se propagó la epidemia, dio este jueves de alta al último paciente con ébola que permanecía ingresado en el país, tras haber registrado un total de 20 contagios confirmados, de los cuales 15 casos eran considerados como importados de la RDC, entre los que hubo dos fallecimientos. Uganda inició así la cuenta atrás de 42 días sin nuevos contagios necesarios para declarar el fin del brote.

    Lee también:

    Más sobre:ÉbolaRepública Democrática del CongoRDCOMSMinisterio de Comunicación y Medios

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Aguas del Valle activa alerta roja por daños en su infraestructura sanitaria en Canela Alta

    Región de Coquimbo queda bajo alerta roja: familia y dos carabineros esperan rescate en Monte Patria

    Kast lidera cita de monitoreo del sistema frontal junto a ministros, subsecretarios y delegados

    Siete muertos y 24 heridos deja ataque con drones contra centro logístico en Rusia

    Tatiana Maslany y una de las series más audaces de 2026: “Siempre he buscado este nivel de espontaneidad”

    Dos detenidos tras robo de auto de inDrive: persecución terminó con choque en Cerro Navia

    Lo más leído

    1.
    Ludovic Slimak, paleoantropólogo francés: “El problema fundamental para los jóvenes es el colapso de su sistema de valores”

    Ludovic Slimak, paleoantropólogo francés: “El problema fundamental para los jóvenes es el colapso de su sistema de valores”

    2.
    Irán ataca bases militares de EE.UU. en Kuwait y Baréin tras ofensiva estadounidense

    Irán ataca bases militares de EE.UU. en Kuwait y Baréin tras ofensiva estadounidense

    3.
    La historia de la espía del KGB que trabajó como niñera en Uruguay

    La historia de la espía del KGB que trabajó como niñera en Uruguay

    4.
    Siete muertos y 24 heridos deja ataque con drones contra centro logístico en Rusia

    Siete muertos y 24 heridos deja ataque con drones contra centro logístico en Rusia

    5.
    Irán reivindica un ataque contra una importante base de Estados Unidos en Qatar

    Irán reivindica un ataque contra una importante base de Estados Unidos en Qatar

    6.
    Delcy Rodríguez asegura que “no es correcta” la sugerencia de Trump de convertir Venezuela en el estado 51

    Delcy Rodríguez asegura que “no es correcta” la sugerencia de Trump de convertir Venezuela en el estado 51

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo será el tiempo en Santiago este fin de semana, según el pronóstico

    Cómo será el tiempo en Santiago este fin de semana, según el pronóstico

    Final del Mundial 2026: horario, ceremonia de clausura, show de medio tiempo y artistas invitados

    Final del Mundial 2026: horario, ceremonia de clausura, show de medio tiempo y artistas invitados

    Qué es la isoterma cero y por qué es clave durante el intenso temporal que afecta al país

    Qué es la isoterma cero y por qué es clave durante el intenso temporal que afecta al país

    Cuándo es la final del Mundial y dónde verla en TV y streaming

    Cuándo es la final del Mundial y dónde verla en TV y streaming

    Servicios

    Senapred amplía alerta roja a toda la Región de Coquimbo por sistema frontal

    Senapred amplía alerta roja a toda la Región de Coquimbo por sistema frontal

    Regiones de Atacama y Coquimbo se mantienen bajo alarma meteorológica por sistema frontal

    Regiones de Atacama y Coquimbo se mantienen bajo alarma meteorológica por sistema frontal

    Alertas SAE por sistema frontal: revisa todas las evacuaciones y recomendaciones de Senapred de este sábado

    Alertas SAE por sistema frontal: revisa todas las evacuaciones y recomendaciones de Senapred de este sábado

    Aguas del Valle activa alerta roja por daños en su infraestructura sanitaria en Canela Alta
    Chile

    Aguas del Valle activa alerta roja por daños en su infraestructura sanitaria en Canela Alta

    Región de Coquimbo queda bajo alerta roja: familia y dos carabineros esperan rescate en Monte Patria

    Kast lidera cita de monitoreo del sistema frontal junto a ministros, subsecretarios y delegados

    Gobierno evalúa ir al TC por indicación aprobada en megarreforma que prohíbe pago de interés sobre interés
    Negocios

    Gobierno evalúa ir al TC por indicación aprobada en megarreforma que prohíbe pago de interés sobre interés

    Los reparos de las AFP y de expertos al nuevo régimen de inversión propuesto para los fondos de pensiones

    Estudio del CEP: casinos online representan en Chile un 35% de los ingresos de toda la industria de juegos de azar

    Cómo ver en Chile La Odisea de Christopher Nolan en el formato que la pensó el director
    Tendencias

    Cómo ver en Chile La Odisea de Christopher Nolan en el formato que la pensó el director

    Científicos desarrollan una vacuna contra tumores cerebrales que mostró resultados prometedores en un ensayo clínico

    Cuál es el truco mental que puede convencerte de hacer ejercicio, según un estudio

    Fernando Alonso ningunea a Argentina antes de la final del Mundial: “Es más fácil; le tenía más miedo a Inglaterra”
    El Deportivo

    Fernando Alonso ningunea a Argentina antes de la final del Mundial: “Es más fácil; le tenía más miedo a Inglaterra”

    Donald Trump quiere a Estados Unidos nuevamente como sede de un Mundial, pero sin México y Canadá

    Representante de Vozinha aclara las dudas sobre el futuro del arquero: “Hubo contactos con Colo Colo”

    Review del HUAWEI Watch Kids X1: un reloj para niños (pensado para el control de los padres)
    Tecnología

    Review del HUAWEI Watch Kids X1: un reloj para niños (pensado para el control de los padres)

    Los juegos que llegan al catálogo de PlayStation Plus en julio

    Review de Lenovo Legion Pro 7: el nuevo laptop gamer

    Tatiana Maslany y una de las series más audaces de 2026: “Siempre he buscado este nivel de espontaneidad”
    Cultura y entretención

    Tatiana Maslany y una de las series más audaces de 2026: “Siempre he buscado este nivel de espontaneidad”

    Reseña de libros: de Mary Beard a Elisabeth de Waal

    Rosalía trae Lux a Chile: cómo es el show más impactante y ambicioso de su carrera

    Brote de ébola en la República Democrática del Congo supera los 860 muertos y más de 2.180 casos confirmados
    Mundo

    Brote de ébola en la República Democrática del Congo supera los 860 muertos y más de 2.180 casos confirmados

    Siete muertos y 24 heridos deja ataque con drones contra centro logístico en Rusia

    Irán ataca bases militares de EE.UU. en Kuwait y Baréin tras ofensiva estadounidense

    Crecer Jugando: cuando el juego se convierte en el motor del vínculo y el desarrollo
    Paula

    Crecer Jugando: cuando el juego se convierte en el motor del vínculo y el desarrollo

    Conservadurismo y el regreso de la vieja obsesión por controlar el cuerpo femenino

    La segunda vida que encontró en el agua