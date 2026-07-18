Un ataque con drones ucranianos contra un centro logístico ubicado en la ciudad de Kotovsk, en el oeste de Rusia, dejó al menos siete personas fallecidas y otras 24 heridas durante la madrugada de este sábado.

Según informó el gobernador de la región de Tambov, Evgueni Pervishov, las víctimas fatales eran trabajadores del turno nocturno de un almacén perteneciente a Wildberries, una de las principales empresas de comercio electrónico de Rusia.

El ataque provocó un incendio en las instalaciones, el cual fue extinguido, aunque equipos de Bomberos permanecen trabajando en el lugar. Pervishov calificó lo ocurrido como un “ataque terrorista planificado contra civiles”.

Además, otro almacén de Wildberries fue alcanzado por drones en Elektrostal, ciudad ubicada a unos 50 kilómetros al este de Moscú. El gobernador de la región de Moscú, Andrei Vorobyov, informó que 24 personas resultaron heridas, algunas de ellas de gravedad.

Siete muertos y 24 heridos deja ataque con drones contra centro logístico en Rusia

En la cercana ciudad de Noginsk también se produjo un incendio en un depósito de petróleo, dejando dos personas lesionadas. Debido a la emergencia, una clínica de maternidad ubicada en las inmediaciones tuvo que ser evacuada de manera preventiva.

Por su parte, el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, aseguró que durante la noche fueron lanzados más de 370 drones hacia la región que rodea la capital rusa. Según la autoridad, la mayoría fue interceptada antes de alcanzar sus objetivos, mientras que 64 aparatos fueron derribados cuando se aproximaban a Moscú.

Kotovsk, donde se produjo el ataque con víctimas fatales, se encuentra a unos 500 kilómetros al sureste de Moscú. Ucrania ha intensificado durante los últimos meses sus operaciones contra instalaciones logísticas y energéticas ubicadas en territorio ruso.