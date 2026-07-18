Irán ataca bases militares de EE.UU. en Kuwait y Baréin tras ofensiva estadounidense

En una nueva oleada de operaciones de represalia, continúan los ataques de Irán a bases militares estadounidenses en el Medio Oriente. Este sábado, Teherán anunció la muerte de un grupo de soldados estadounidenses en las bases del país americano en Kuwait y ataques en Baréin el pasado viernes.

En concreto, Irán atacó las bases, radares, centros de comunicaciones, depósitos de combustible, aeronaves y varios puentes.

“Los poderosos combatientes de las Fuerzas Terrestres de la Guardia Revolucionaria atacaron el lugar de concentración de las fuerzas agresoras en Arifjan (Kuwait) y causaron la muerte de varios de ellos”, indicó el cuerpo militar iraní en un comunicado recogido por la agencia Fars.

El comunicado se enmarca un día después de que Estados Unidos negara las afirmaciones de Irán, quienes habían declarado la muerte de militares estadounidenses en un ataque en la zona militar de Al Tanf, en Siria.

La Guardia Revolucionaria indicó que en otro ataque con drones destruyó el radar de la base estadounidense de Ali al Salem, en Kuwait, un hangar de reparación y mantenimiento de armamento y un refugio de drones.

Posteriormente, el cuerpo militar informó otras “contundentes operaciones” con drones y misiles contra el muelle de suministro de combustible de la flota estadounidense en el puerto de Al Ahmadi, en Kuwait.

En ese sentido, la Guardia Revolucionaria agrego que destruyó el centro de datos de inteligencia conocido como “Batelco”, en Baréin, y un centro estadounidense de señales y comunicaciones en Kuwait.

En ese sentido, y debido a repetidas amenazas de misiles y drones, las operaciones en el Aeropuerto Internacional de Kuwait fueron suspendidas .

El ejército iraní, además, anunció que atacó los hangares de aeronaves, puentes y los depósitos de combustible del ejército estadounidense en la base de Sheikh Isa, en Baréin.

Según las fuerzas armadas de Irán, estos ataques se realizaron en respuesta a la ofensiva estadounidenses contra el territorio iraní, la que se ha extendido por séptimo día consecutivo después de que se rompiera el alto el fuego alcanzado por ambos países.

“Los países que albergan a militares estadounidenses y que han puesto sus territorios a disposición de estos agresores criminales para atacar Irán deben prepararse para recibir una respuesta equivalente”, advirtió la Guardia Revolucionaria en su comunicado.