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    Rusia está analizando retomar negociaciones con Ucrania, pero no lo ve como prioridad

    “No forzamos a nadie a negociar. Siempre hemos asumido que si el otro está dispuesto, nosotros lo estaremos también a pesar de los pésimos antecedentes de nuestros colegas ucranianos con los que hemos negociado”, dijo el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov.

    Por 
    Europa Press
    Rusia está analizando retomar negociaciones con Ucrania Majid Asgaripour

    El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, aseguró que su país está considerando la posibilidad de reanudar las negociaciones con Ucrania en Estambul, pero no lo ve como su principal prioridad.

    “Estamos considerando la posibilidad de reanudar las negociaciones en Estambul, pero el tema de reanudar las negociaciones no está actualmente en el primer lugar de prioridad” dijo Lavrov en un acto dentro del Foro Diplomático de Antalia, en Belek, Turquía.

    “No forzamos a nadie a negociar. Siempre hemos asumido que si el otro está dispuesto, nosotros lo estaremos también a pesar de los pésimos antecedentes de nuestros colegas ucranianos con los que hemos negociado”, señaló.

    Oleoducto Druzhba

    Asimismo reprochó a Zelenski sus “mentiras” por asegurar que el oleoducto Druzhba ha sido dañado y criticó el plan de la Comisión Europea para proporcionar un crédito de 90.000 millones de euros a Kiev. Hungría ha rechazado aprobar la iniciativa hasta que se reabra el oleoducto Druzhba.

    Además, Lavrov dijo que pidió en 2014 al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, que la población del Donbás pudiera hablar en ruso porque son pueblos con un historia y cultura comunes. “Si la gente del este de Ucrania quiere hablar Ruso, deja que hablen ruso legalmente”, afirmó.

    Sin embargo, sostuvo, Zelenski entonces empezó a pedir a la población que sintiera conexión con la cultura rusa, que se marchara a Rusia. El responsable diplomático ruso considera que las cuestiones sobre derechos humanos relativas al idioma o la religión en Ucrania no deben ser objeto de negociación entre la UE y Rusia.

    Ucrania y Rusia se vieron las caras en Estambul el 16 de mayo, el 2 de junio y el 23 de julio de 2025. Entonces las delegaciones pactaron varios intercambios de prisioneros y la entrega de cuerpos de fallecidos.

    Más sobre:UcraniaRusia

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