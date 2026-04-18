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    Junta Nacional de Elecciones de Perú acusa “irregularidades” en comicios presidenciales

    El presidente del JNE, Roberto Burneo, estimó 40 mil actas observadas en todo el país del total de los cinco procesos electorales de parlamentarios. En tanto, solo cinco mil corresponden a los comicios presidenciales.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Junta Nacional de Elecciones de Perú acusa “irregularidades” en comicios presidenciales

    A casi una semana de las elecciones presidenciales en Perú, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, acusó que existen “serias irregularidades” en el manejo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para la ejecución de los comicios el pasado domingo.

    “Mi punto de vista es que existen serias irregularidades respecto del manejo y la función del ente encargado de la organización del proceso. Esto hace que se tomen las medidas más radicales que correspondan”, expresó tras presentarse ante la comisión de Fiscalización del Congreso peruano.

    Burneo se presentó ante el Congreso para responder por las irregularidades ocurridas durante las elecciones generales el pasado domingo, instancia en la que ciudadanos encontraron cajas que contenían cédulas de sufragio de cuatro mesas de votación en la calle.

    “Sobre el hallazgo de las cuatro cajas, es preciso indicar que, contrariamente a lo afirmado por la ONPE, no hubo un fiscalizador acompañando ni un efectivo policial. Fueron transportadas en vehículos no registrados, vehículos particulares, y no estuvo presente el JNE”, respaldó Burneo.

    Con todo, el titular de la JNE valoró la estrategia de fiscalización desplegada por aquella institución que, a su juicio, garantizó el buen funcionamiento del proceso electoral y evitó mayores incidencias.

    Burneo sostuvo, además, que las autoridades competentes serán las encargadas de investigar y determinar las responsabilidades civiles o penales que haya.

    En tanto, el funcionario estimó 40 mil actas observadas en todo el país del total de los cinco procesos electorales para elegir diputados, senadores o parlamentarios andinos. En tanto, solo cinco mil corresponden a los comicios presidenciales.

    “Son cinco procesos electorales y estamos aun realizando la evaluación para la observación y remisión de las actas observadas que vienen llegando a los Jurados Electorales Especiales, ya se están resolviendo muchas de ellas”, afirmó.

    Más sobre:PerúEleccionesJurado Nacional de EleccionesRoberto BurneoONPE

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