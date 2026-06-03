CYBER 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Irán lanza ataque de represalia contra bases de EE.UU. en Kuwait y se activan alertas aéreas en Bahréin

    Explosiones, interceptaciones de misiles y advertencias cruzadas elevaron la tensión en Medio Oriente tras los recientes bombardeos estadounidenses contra instalaciones iraníes y la amenaza de Teherán de ampliar el conflicto si continúan los ataques sobre Líbano.

    Por 
    Roberto Martínez
    Un lanzador de misiles Patriot se encuentra listo para destruir cualquier amenaza entrante en la base aérea Ali Al Salem, Kuwait Foto: CENTCOM

    Una nueva escalada militar se registra este martes en Medio Oriente luego de que la Guardia Revolucionaria de Irán perpetrara una serie de ataques en represalia contra instalaciones vinculadas a Estados Unidos en Kuwait, en respuesta a recientes operaciones del Comando Central estadounidense (CENTCOM) contra objetivos iraníes.

    De acuerdo con reportes preliminares, durante la noche se han registrado explosiones en el sur de Kuwait, inicialmente vinculadas a la Base Aérea Ali Al Salem.

    Sin embargo, reportes preliminares apuntan a que el verdadero objetivo del ataque podría haber sido Camp Arifjan, una de las principales bases del Ejército de Estados Unidos en la región y centro logístico clave para las operaciones terrestres estadounidenses en Medio Oriente.

    Cabe señalar que Camp Arifjan alberga a miles de efectivos norteamericanos y cumple funciones de coordinación y abastecimiento para las tropas desplegadas en distintos puntos del Golfo Pérsico.

    En medio del ataque, agencias internacionales reportan el lanzamiento de al menos dos interceptores desde una batería de misiles tierra-aire MIM-104 Patriot emplazada cerca de la Ciudad de Kuwait, en un intento por neutralizar los proyectiles balísticos iraníes dirigidos hacia instalaciones militares estadounidenses.

    La situación provocó además la activación de sirenas de alerta aérea en Bahréin ante una posible amenaza de misiles, mientras que habitantes de Erbil, en Irak, también reportaron alarmas y movimientos preventivos de seguridad.

    Ataque previo de EE.UU.

    La ofensiva iraní ocurre pocos días después de que el CENTCOM confirmara ataques de “autodefensa” contra sitios de radar y centros de mando y control de drones en Goruk, Irán, y en la isla de Qeshm, operaciones que habrían sido ejecutadas durante el fin de semana.

    Un marine a bordo del transporte anfibio USS New Orleans durante el bloqueo impuesto a los puertos iraníes. Foto: Europa Press/CENTCOM. CENTCOM

    Según la información conocida hasta ahora, Teherán respondió atacando la fuente de las operaciones estadounidenses, incluyendo la Base Aérea Ali Al Salem y una torre de telecomunicaciones en la isla iraní de Sirik, ubicada en la provincia de Hormozgan.

    La tensión regional ya venía en aumento debido al recrudecimiento del conflicto entre Israel y Hezbolá en Líbano, escenario donde Irán ha elevado progresivamente el tono de sus advertencias.

    El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió recientemente que Teherán suspenderá las negociaciones para intentar frenar la guerra si continúan los ataques israelíes contra territorio libanés.

    “Si la agresión israelí contra Líbano continúa, no solo suspenderemos el proceso de negociación sino que nos enfrentaremos directamente al enemigo”, sostuvo Qalibaf tras una conversación con el presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri.

    Las declaraciones fueron respaldadas por el jefe de la comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, Ebrahim Azizi, quien afirmó que “si los ataques contra Líbano no se detienen completamente, habrá consecuencias graves para el régimen sionista y las fuerzas estadounidenses en la región”.

    “Son totalmente conscientes de que esto no es una amenaza vacía y estamos preparados para una respuesta militar”, agregó.

    Frágil escenario diplomático

    La crisis se desarrolla además en un escenario diplomático altamente frágil. Durante las últimas horas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha enfrentado al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por la renovada ofensiva israelí militar en Líbano, llegando a increparlo y llamarlo “completamente loco”, tras asegurar que si no fuera por él estaría en la cárcel.

    Según informa el portal estadounidense Axios, la llamada entre Trump y Netanyahu para tratar la situación en Líbano, cuando la ofensiva israelí amenaza con hacer descarrilar el proceso de negociación de Estados Unidos e Irán para el cese de las hostilidades y la reapertura de Ormuz, fue de alto voltaje y evidenció las diferencias entre ambos en el contexto de la guerra en Medio Oriente.

    Pese a ello, el gobierno israelí ha mantenido una fuerte ofensiva militar sobre territorio libanés. La semana pasada, Netanyahu afirmó que el Ejército israelí estaba “intensificando” sus operaciones en Líbano, donde más de 3.400 personas han muerto desde marzo, pese a las negociaciones impulsadas para alcanzar un nuevo acuerdo de paz.

    Aunque ambas partes habían acordado un alto el fuego en noviembre de 2024, Israel continuó realizando bombardeos selectivos y mantuvo tropas en distintos puntos del territorio libanés bajo el argumento de combatir posiciones de Hezbolá, situación que ha sido denunciada reiteradamente por Beirut y por el propio grupo chií.

    Más sobre:Guerra en Medio OrienteIránKuwaitEE.UU.Base Aérea Ali Al SalemCamp ArifjanBahréinIsraelLíbanoMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Roberto Sánchez suaviza plan de gobierno a días de las elecciones y FMI advierte de nuevas “amenazas” para la economía peruana

    Kast mantiene a Jouannet en el Segundo Piso de La Moneda tras molestia de los partidos por su remoción de Seguridad

    Estados Unidos buscaría ampliar el despliegue de armas nucleares en Europa

    Juan Rassmuss se asocia a japonesa Sumitomo y a familia canadiense para llevar adelante su proyecto de cobre y oro en Domeyko

    Mayor deuda demandará hasta US$300 millones extra de pago de intereses y decreto fiscal será clave para riesgo soberano

    Operación Tokio: así fue la caída de la célula del Tren de Aragua que movió $ 78 mil millones en Chile por orden de Carlos Bobby

    Lo más leído

    1.
    Netanyahu asegura que “los pilares del régimen terrorista de Irán” están “resquebrajados” por la ofensiva con Estados Unidos

    Netanyahu asegura que “los pilares del régimen terrorista de Irán” están “resquebrajados” por la ofensiva con Estados Unidos

    2.
    Cuba arremete contra Kast por hablar de “dictadura” en la isla y respaldar una intervención militar

    Cuba arremete contra Kast por hablar de “dictadura” en la isla y respaldar una intervención militar

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    En peligro: por qué Machu Picchu podría dejar de ser una de las Maravillas del Mundo

    En peligro: por qué Machu Picchu podría dejar de ser una de las Maravillas del Mundo

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Servicios

    Temblor hoy, martes 2 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 2 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 1 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 1 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Sismo de magnitud 6.0 sacude la zona central: SHOA descarta riesgo de tsunami

    Sismo de magnitud 6.0 sacude la zona central: SHOA descarta riesgo de tsunami

    Kast mantiene a Jouannet en el Segundo Piso de La Moneda tras molestia de los partidos por su remoción de Seguridad
    Chile

    Kast mantiene a Jouannet en el Segundo Piso de La Moneda tras molestia de los partidos por su remoción de Seguridad

    Operación Tokio: así fue la caída de la célula del Tren de Aragua que movió $ 78 mil millones en Chile por orden de Carlos Bobby

    Megaproyecto sortea primera medición de fuerzas en el Senado e inicia tramitación en Comisión de Hacienda

    Juan Rassmuss se asocia a japonesa Sumitomo y a familia canadiense para llevar adelante su proyecto de cobre y oro en Domeyko
    Negocios

    Juan Rassmuss se asocia a japonesa Sumitomo y a familia canadiense para llevar adelante su proyecto de cobre y oro en Domeyko

    Mayor deuda demandará hasta US$300 millones extra de pago de intereses y decreto fiscal será clave para riesgo soberano

    Caso Primus: Corte de Apelaciones de Santiago confirma multa de la CMF en contra Francisco Coeymans

    No es comer menos carbohidratos o grasas: el secreto para una buena salud del corazón, según un masivo estudio
    Tendencias

    No es comer menos carbohidratos o grasas: el secreto para una buena salud del corazón, según un masivo estudio

    “Ya no es excepcional verlo en personas de 35 a 45 años”: el cáncer colorrectal que aumenta su incidencia en Chile

    En peligro: por qué Machu Picchu podría dejar de ser una de las Maravillas del Mundo

    “Ese convenio debe ser revisado”: la nueva rectora de la Universidad de Chile toma postura en la relación con Azul Azul
    El Deportivo

    “Ese convenio debe ser revisado”: la nueva rectora de la Universidad de Chile toma postura en la relación con Azul Azul

    El otro gran coletazo de la hazaña de la UC en la Libertadores: Boca Juniors oficializa la salida del DT Claudio Úbeda

    “Analfabetismo y alcoholismo”: el informe de la prensa italiana sobre Chile que provocó la histórica Batalla de Santiago

    Así es Marvel’s Wolverine de PlayStation 5: primer vistazo
    Tecnología

    Así es Marvel’s Wolverine de PlayStation 5: primer vistazo

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Review de Lego Batman: El legado del Caballero Oscuro, el espíritu de Arkham en plástico y 4K

    Dos cortometrajes chilenos entran en carrera hacia los Oscar tras triunfar en el Festival de Cine de Lebu
    Cultura y entretención

    Dos cortometrajes chilenos entran en carrera hacia los Oscar tras triunfar en el Festival de Cine de Lebu

    De Candelabro a Mon Laferte: la reñida disputa por el premio al Álbum del Año en los Pulsar 2026

    Filme chileno Denominación de origen llega a las pantallas de Mubi

    Roberto Sánchez suaviza plan de gobierno a días de las elecciones y FMI advierte de nuevas “amenazas” para la economía peruana
    Mundo

    Roberto Sánchez suaviza plan de gobierno a días de las elecciones y FMI advierte de nuevas “amenazas” para la economía peruana

    Estados Unidos buscaría ampliar el despliegue de armas nucleares en Europa

    Irán lanza ataque de represalia contra bases de EE.UU. en Kuwait y se activan alertas aéreas en Bahréin

    Hablemos de amor: las exigencias del colegio me tienen sobrepasada
    Paula

    Hablemos de amor: las exigencias del colegio me tienen sobrepasada

    Colectivas: un espacio que busca acompañar el solitario camino de la infertilidad

    Gemma Carbó: “La educación artística y cultural es la vacuna para la violencia escolar”