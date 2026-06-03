Irán lanza ataque de represalia contra bases de EE.UU. en Kuwait y se activan alertas aéreas en Bahréin

Un lanzador de misiles Patriot se encuentra listo para destruir cualquier amenaza entrante en la base aérea Ali Al Salem, Kuwait Foto: CENTCOM

Una nueva escalada militar se registra este martes en Medio Oriente luego de que la Guardia Revolucionaria de Irán perpetrara una serie de ataques en represalia contra instalaciones vinculadas a Estados Unidos en Kuwait, en respuesta a recientes operaciones del Comando Central estadounidense (CENTCOM) contra objetivos iraníes.

De acuerdo con reportes preliminares, durante la noche se han registrado explosiones en el sur de Kuwait, inicialmente vinculadas a la Base Aérea Ali Al Salem.

Sin embargo, reportes preliminares apuntan a que el verdadero objetivo del ataque podría haber sido Camp Arifjan, una de las principales bases del Ejército de Estados Unidos en la región y centro logístico clave para las operaciones terrestres estadounidenses en Medio Oriente.

Cabe señalar que Camp Arifjan alberga a miles de efectivos norteamericanos y cumple funciones de coordinación y abastecimiento para las tropas desplegadas en distintos puntos del Golfo Pérsico.

🇰🇼 Arab media sources are reporting that both major US bases in Kuwait Arifjan and Ali Al-Salem have been targeted.



If accurate, this is a major escalation. These are the two primary American military installations in Kuwait.



Things are heating up.



Source: @DD_Geopolitics pic.twitter.com/fSdm1LYgwf — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 2, 2026

En medio del ataque, agencias internacionales reportan el lanzamiento de al menos dos interceptores desde una batería de misiles tierra-aire MIM-104 Patriot emplazada cerca de la Ciudad de Kuwait, en un intento por neutralizar los proyectiles balísticos iraníes dirigidos hacia instalaciones militares estadounidenses.

La situación provocó además la activación de sirenas de alerta aérea en Bahréin ante una posible amenaza de misiles, mientras que habitantes de Erbil, en Irak, también reportaron alarmas y movimientos preventivos de seguridad.

Ataque previo de EE.UU.

La ofensiva iraní ocurre pocos días después de que el CENTCOM confirmara ataques de “autodefensa” contra sitios de radar y centros de mando y control de drones en Goruk, Irán, y en la isla de Qeshm, operaciones que habrían sido ejecutadas durante el fin de semana.

Un marine a bordo del transporte anfibio USS New Orleans durante el bloqueo impuesto a los puertos iraníes. Foto: Europa Press/CENTCOM. CENTCOM

Según la información conocida hasta ahora, Teherán respondió atacando la fuente de las operaciones estadounidenses, incluyendo la Base Aérea Ali Al Salem y una torre de telecomunicaciones en la isla iraní de Sirik, ubicada en la provincia de Hormozgan.

La tensión regional ya venía en aumento debido al recrudecimiento del conflicto entre Israel y Hezbolá en Líbano, escenario donde Irán ha elevado progresivamente el tono de sus advertencias.

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió recientemente que Teherán suspenderá las negociaciones para intentar frenar la guerra si continúan los ataques israelíes contra territorio libanés.

“Si la agresión israelí contra Líbano continúa, no solo suspenderemos el proceso de negociación sino que nos enfrentaremos directamente al enemigo”, sostuvo Qalibaf tras una conversación con el presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri.

Las declaraciones fueron respaldadas por el jefe de la comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, Ebrahim Azizi, quien afirmó que “si los ataques contra Líbano no se detienen completamente, habrá consecuencias graves para el régimen sionista y las fuerzas estadounidenses en la región”.

“Son totalmente conscientes de que esto no es una amenaza vacía y estamos preparados para una respuesta militar”, agregó.

Frágil escenario diplomático

La crisis se desarrolla además en un escenario diplomático altamente frágil. Durante las últimas horas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha enfrentado al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por la renovada ofensiva israelí militar en Líbano, llegando a increparlo y llamarlo “completamente loco”, tras asegurar que si no fuera por él estaría en la cárcel.

Según informa el portal estadounidense Axios, la llamada entre Trump y Netanyahu para tratar la situación en Líbano, cuando la ofensiva israelí amenaza con hacer descarrilar el proceso de negociación de Estados Unidos e Irán para el cese de las hostilidades y la reapertura de Ormuz, fue de alto voltaje y evidenció las diferencias entre ambos en el contexto de la guerra en Medio Oriente.

Pese a ello, el gobierno israelí ha mantenido una fuerte ofensiva militar sobre territorio libanés. La semana pasada, Netanyahu afirmó que el Ejército israelí estaba “intensificando” sus operaciones en Líbano, donde más de 3.400 personas han muerto desde marzo, pese a las negociaciones impulsadas para alcanzar un nuevo acuerdo de paz.

Aunque ambas partes habían acordado un alto el fuego en noviembre de 2024, Israel continuó realizando bombardeos selectivos y mantuvo tropas en distintos puntos del territorio libanés bajo el argumento de combatir posiciones de Hezbolá, situación que ha sido denunciada reiteradamente por Beirut y por el propio grupo chií.