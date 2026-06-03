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    Irán niega acusaciones de Estados Unidos de planes para matar a altos cargos

    Estados Unidos e Irán están sumidos en unas negociaciones mediadas por Pakistán para intentar lograr un acuerdo de paz que cierre el conflicto en Medio Oriente.

    Por 
    Europa Press
    Bandera de Irán. Foto: Europa Press

    El Gobierno de Irán ha rechazado este miércoles las acusaciones de Estados Unidos sobre los presuntos planes de Teherán para asesinar a altos cargos del país norteamericano, incluido el presidente, Donald Trump, y ha sostenido que “cree el ladrón que todos son de su condición”.

    “Fingir ser una víctima no puede blanquear los brutales crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos contra la nación de Irán”, ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, en un mensaje publicado en redes sociales.

    Baqaei ha adjuntado además unas declaraciones realizadas el martes por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ante un comité del Congreso, ante el que sostuvo que varios “agentes iraníes” habían sido detenidos y que “planeaban el asesinato de líderes políticos estadounidenses, incluido el presidente de Estados Unidos”.

    Estados Unidos e Irán están sumidos en unas negociaciones mediadas por Pakistán para intentar lograr un acuerdo de paz que cierre el conflicto en Medio Oriente, abierto el 28 de febrero a causa de una ofensiva sorpresa lanzada por Israel y Estados Unidos contra Irán, en la que fueron asesinados el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y numerosos altos cargos del país asiático.

    Más sobre:IránEstados UnidosGuerra

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