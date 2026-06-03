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    Fiscal nacional económico alerta al Senado por recorte presupuestario de 15% desde 2018: advierte impacto en investigaciones, dotación y estudios de mercado

    Jorge Grunberg expuso ante la Comisión de Economía que la reducción de recursos ha obligado al organismo a priorizar causas, disminuir personal y limitar contrataciones externas, en medio de un aumento de casos complejos de colusión, fusiones y abuso de posición dominante.

    Por 
    Roberto Martínez
    Fiscal nacional económico, Jorge Grunberg.

    Ante la Comisión de Economía del Senado, el fiscal nacional económico, Jorge Grunberg, alertó la mañana de este martes el impacto que ha tenido la reducción del presupuesto de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), que -según dijo- registra una caída superior al 15% en términos reales desde 2018.

    Durante su exposición ante los senadores, el titular del organismo sostuvo que la reducción de recursos ha impactado directamente en la capacidad operativa de la institución, obligando a priorizar investigaciones, reducir dotaciones y limitar áreas estratégicas como estudios de mercado, tecnología y contratación de expertos externos.

    Los obstáculos tienen que ver fundamentalmente con la disminución de nuestro presupuesto. En términos reales, si comparamos el presupuesto de la FNE para el año 2025 y el 2026, que es de continuidad, con el del año 2018 (...) hay una reducción de 15% en términos reales”, afirmó el fiscal.

    Reducción de personal y restricciones operativas

    En su intervención, Grunberg detalló que la disminución de recursos se ha traducido en una baja de la dotación máxima autorizada, pasando de 125 a 117 funcionarios, además de una caída de 57,5% en los recursos destinados a honorarios.

    “Eso se concreta, por ejemplo, en la baja de funcionarios por parte de la dotación máxima autorizada de 125 a 117. En los recursos para honorarios que se redujeron un 57,5%”, explicó.

    El fiscal también sostuvo que los recortes han afectado áreas operativas clave, incluyendo los viáticos y la participación de funcionarios en instancias internacionales de coordinación técnica.

    “Actualmente solamente estoy pudiendo viajar yo a alguna que otra reunión, pero no los funcionarios de las divisiones. Igual de importante es que viajen los funcionarios a cultivar relaciones con sus pares y a trabajar. Eso no ha sido posible”, indicó.

    “Hemos tenido que priorizar”

    Grunberg reconoció que las limitaciones presupuestarias han obligado a la FNE a seleccionar cuidadosamente sus ámbitos de acción, en un contexto donde el organismo enfrenta investigaciones cada vez más complejas.

    “¿Qué es lo que hemos hecho frente a esto? Hemos tenido que priorizar nuestro ámbito de acción, es inevitable. O sea, siempre una agencia con facultades prosecutoriales tiene que priorizar, pero evidentemente eso nos pone más presión para ser más eficientes y tener que priorizar nuestros ámbitos de acción”, afirmó.

    En ese contexto, el titular de la FNE reconoció que la reducción de recursos también ha incidido en los tiempos de tramitación de investigaciones.

    “Nosotros reconocemos y es del caso hacerlo, que debiéramos ser más rápidos muchas veces en nuestras investigaciones. Hemos mejorado en los plazos de demora, pero ese avance ha sido gradual, producto también de las disminuciones presupuestarias con las que contamos”, sostuvo.

    El fiscal explicó además que la División de Estudios de Mercado actualmente cuenta solo con cinco funcionarios, frente a los ocho que tenía en 2018, lo que ha limitado la elaboración de informes sectoriales.

    No podemos hacer todos los estudios de mercado que quisiéramos al año. Estamos logrando hacer un poquito más de uno en promedio al año, porque la división de estudios de mercado solamente tiene cinco funcionarios. En 2018 eran ocho. Hemos tenido que reasignar”, reveló.

    Casos complejos y presión sobre la institución

    Durante su exposición, Grunberg también destacó los principales resultados obtenidos por la FNE en materia de libre competencia durante 2025 y lo que va de 2026.

    Según detalló, la institución cuenta con un presupuesto anual cercano a US$ 9,9 millones y durante el año pasado impulsó acciones que derivaron en pagos y multas a beneficio fiscal por más de US$ 40,1 millones.

    “Hemos sido muy exitosos. Y esto no es solamente que el 2025 nos fue bien con los 40,1 millones de dólares. Ahora en el 2026 ya llevamos 39 millones de dólares en lo que va de estos cinco meses, producto del caso de colusión del delivery o el Acuerdo de Booking.com y otros casos más pequeños. Más de cuatro veces nuestro presupuesto”, afirmó.

    Entre los casos destacados mencionó el requerimiento por colusión contra empresas de delivery vinculadas a Pedidos Ya y Glovo, cuya conciliación aprobada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) incluyó pagos por US$ 31,3 millones.

    Asimismo, recordó el requerimiento presentado contra Google por presuntas restricciones anticompetitivas en Android, caso en el que la FNE solicitó una multa cercana a US$ 94,3 millones.

    En paralelo, destacó la sentencia de la Corte Suprema contra el CDF -actual TNT Sports- por abuso de posición monopólica en la transmisión del Campeonato Nacional, donde se aplicó una multa cercana a US$ 29,7 millones.

    Dificultades para competir con grandes empresas

    Uno de los puntos más críticos planteados por el fiscal apuntó a la asimetría de recursos entre la FNE y las grandes compañías investigadas.

    “Hay desafíos también muy acuciantes asociados a la reducción presupuestaria, a la simetría con nuestra contraparte. Aquí hubo varios ejemplos de contrapartes que tienen recursos casi ilimitados para poder defenderse”, advirtió.

    En esa línea, explicó que muchas veces la institución requiere informes económicos complejos para sustentar sus casos ante el TDLC, pero enfrenta limitaciones presupuestarias para contratarlos.

    Necesitamos más recursos”, reiteró.

    Problemas para retener talento y avanzar en tecnología

    Grunberg también alertó sobre las dificultades para atraer y mantener profesionales especializados, especialmente en niveles senior.

    “Profesionales jóvenes hoy día que egresan de las mejores universidades de este país están muy motivados en venir a trabajar con nosotros. Eso se mantiene. Pero el problema es cuando van avanzando en su carrera”, señaló.

    Esa gente de carrera nos las levantan y es inevitable porque a nivel senior, fruto de la baja de presupuesto, nos cuesta mucho poder pagar remuneraciones más competitivas”, agregó.

    A ello sumó las dificultades para fortalecer la infraestructura tecnológica del organismo, particularmente en áreas asociadas a inteligencia artificial, algoritmos y ciencia de datos.

    “Necesitamos más infraestructura. Estamos contando con la misma infraestructura (...) pero tenemos que estar a la altura de los desafíos, desde ya contar con servidores mucho más potentes. Pero no ha sido posible”, puntualizó.

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