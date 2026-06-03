Trump expresa su “respaldo total” a Abelardo de la Espriella en su camino a la presidencia de Colombia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó este martes su “respaldo total” al candidato de ultraderecha a la presidencia de Colombia, Abelardo de la Espriella, y deslizó que la relación entre ambos países depende de su triunfo.

Cabe recordar que el abogado obtuvo el primer lugar de los votos durante la jornada eleccionaria del pasado domingo, donde de acuerdo al preconteo, se alzó con el 43,74% de los votos, mientras que en segundo lugar quedó Iván Cepeda, con 40,90%, lo que desató que el actual mandatario, Gustavo Petro, se negara a reconocer los resultados.

Abelardo de la Espriella. REUTERS/Luisa Gonzalez Luisa Gonzalez

Con todo, ahora el balotaje del próximo 21 de junio definirá quién se convertirá en el futuro presidente de Colombia.

Ante ese contexto, Trump usó su perfil en Truth Social para respaldar a De la Espriella, a quien calificó de “un líder inteligente, fuerte y duro”.

“Abelardo lucha incansablemente por su gran país y su gente y los ama, al igual que yo a los Estados Unidos”, inició diciendo Trump.

“Como presidente, Abelardo tendría un éxito rotundo al liderar a Colombia para impulsar la economía, crear empleos, promover el comercio, detener la inmigración ilegal, detener la inmigración ilegal, combatir el crimen y las drogas, ¡y restaurar el orden público!“, apostó Trump respecto al eventual triunfo del abogado.

El inquilino de la Casa Blanca señaló que “debido a sus grandes logros y su apoyo político personal, es un honor para mí brindarle a Abelardo mi respaldo total“.

“‘El tigre’ Abelardo de la Espriella no defraudará al maravilloso pueblo de Colombia”, agregó el magnate.

Asimismo, Trump señaló que el destino de las relaciones entre ambos países, dependen del próximo resultado electoral.