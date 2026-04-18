Senador Diego Ibáñez (FA): “Si la estrategia del gobierno va a ser ‘divide y vencerás’, veo muy difícil que lo logren”

“Toda la oposición, el progresismo, está con un diagnóstico compartido (...), tenemos una buena articulación”, comentó el senador del Frente Amplio Diego Ibáñez, retratando cómo se posicionará la oposición frente a la megarreforma anunciada por el gobierno del Presidente José Antonio Kast.

El parlamentario insistió en que el Ejecutivo debe dividir el proyecto, de lo contrario, advirtió que se verán “obligados” a rechazar la idea de legislar. Además, dijo que es “precavido” respecto de la posibilidad de acudir al TC.

¿Hay algo de lo que ha anunciado el gobierno en el proyecto de Reconstrucción Nacional que les parezca positivo?

Creo que lo que dice relación con impulsar el crecimiento en materia de subsidio del empleo. El tema es que ojalá esté enfocado en las pymes, que generan el 50% del empleo. Hay harto paño que cortar allí. Ahora, el grueso dice relación con una baja en la recaudación por parte de los grandes grupos económicos y eso quizás es lo que vamos a seguir conversando. A priori, somos una fuerza que va a analizar el documento, desglosarlo y ver qué es lo que beneficia a la gente y qué es lo que, a nuestro juicio, profundiza el déficit fiscal.

¿No están por rechazar la idea de legislar?

Es que si esto entra todo como un paquete, si no hay división, naturalmente nos vemos obligados y constreñidos a rechazar la idea de legislar.

¿No parten con una postura obstruccionista, que es de lo que acusaban a la derecha cuando eran gobierno?

Cuando tú estableces líneas de trabajo prelegislativas, hay gestiones que se deben hacer previamente para tratar de construir mayoría y ese diálogo no ha existido. Uno ve en el gobierno como dos almas, unos que quieren conversar y otros que en realidad no conversan mucho.

¿El alma del gobierno que no quiere conversar es la del ministro Jorge Quiroz?

Creo que es un alma muy representativa de la forma en la cual también republicanos fue construyendo su alianza política de cara a lo que fue el gobierno del expresidente Boric: a todo que no. A diferencia de Chile Vamos, que se abrió a aprobar el sueldo mínimo, al royalty, a la reforma previsional. A diferencia del sector que hoy conduce, que es el sector del Presidente Kast, y que no está abierto a discutir ninguna de estas medidas.

¿Cree que es el Partido Republicano es el que empuja la idea de no dialogar?

Creo que hay mucha más voluntad de diálogo en Chile Vamos que en el Partido Republicano. El Partido Republicano va como caballito, digamos, hacia adelante, y Chile Vamos se ha abierto mucho más al diálogo con la oposición.

¿Nadie del gobierno se ha acercado a intentar establecer un diálogo por la megarreforma?

Al menos con nosotros no ha habido ningún acercamiento.

¿Cree que hay un sesgo particular hacia el Frente Amplio?

Nosotros como oposición tenemos una mesa de trabajo transversal con todos los economistas (...), tenemos un diagnóstico compartido, queremos meter cifras, datos, que las políticas económicas se basen en la evidencia más que en la consigna ideológica. Si la estrategia del gobierno va a ser ‘divide y vencerás’ veo muy difícil que lo logren, porque la verdad es que tenemos una buena articulación desde nuestro equipo de trabajo, y el trabajo técnico se va a hacer de forma muy mancomunada.

¿Por qué negarse a la idea de legislar cuando se puede modificar, cambiar el proyecto?

En esto ya entramos en el debate político de la interpretación de por qué ellos proponen esta reforma (...). Hay evidencia de los últimos 40 años en materia económica global que la teoría del chorreo, de que tú bajes toda la carga a quien genera la riqueza o es el dueño del capital para que se produzca empleo y se chorree hacia las clases medias y populares es una tesis fracasada. Si solo me están proponiendo que con la rebaja tributaria vamos a ser más felices, eso es falso, es una ingenuidad brutal.

Para compensar están proponiendo rebaja de impuestos a donaciones y la repatriación de capital...

La compensación se da por incentivos de rebaja, y dónde está la compensación, finalmente, con inversión del Fisco en ciertas materias. No hay inversión porque hay recortes. Es una mirada súper fanática, apostando religiosamente a la benevolencia de los más poderosos para que chorreen el beneficio al resto. Y eso no ha funcionado en ninguna parte del mundo.

¿Si se introdujeran otras medidas estarían dispuestos a la rebaja corporativa?

Nuestro exministro Mario Marcel se abrió a esa posibilidad, la Comisión Marfán se abrió, y mi juicio es que esa apertura no es unilateral, no es unifocal, dice relación con una mirada integral de la economía.

Por eso, si lograran incluir otras materias, ¿estarían dispuestos a la rebaja?

Si esa es la conversación, que ya se dio en la Comisión Marfán, excelente, tengamos esa conversación. Estamos muy abiertos a tenerla.

¿Comparte la idea de ir al Tribunal Constitucional (TC) por el proyecto?

Yo creo que es plausible, jurídicamente hablando. Hay razones fundadas, pero quiero ver el articulado, porque aquí hay voces de Renovación Nacional que dicen que están ganando la muñequeada de que esto no entre en un mismo paquete. Entonces, yo sería más precavido en aquello.

¿Para que los ministros los convoquen ayudaría que no hubiese solicitudes de renuncia, como hubo, de parte de senadores de la oposición?

Es un buen punto, estoy de acuerdo con eso.

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