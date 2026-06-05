Fin a “operadores” y al “fraude social”: Quiroz replica con dureza a la oposición al defender megarreforma y recortes

A pesar del denso ambiente que acompañó toda la jornada de discusiones en la Comisión de Hacienda, la sesión de la tarde terminó con algunas carcajadas e, incluso, con una sonrisa del ministro Jorge Quiroz.

Este jueves, el jefe económico dedicó varias horas para responder punto por punto un conjunto de interrogantes planteadas por legisladores el miércoles, pero, en algún momento, trató por error al senador Diego Ibáñez (Frente Amplio) como diputado.

El error, sin embargo, no fue bien recibido en este clima de suspicacias, ya que podía suponer un ninguneo al parlamentario.

Sin embargo, horas después fue la senadora Daniella Cicardini (PS) la que se equivocó al referirse al “diputado Ibáñez”.

Inmediatamente fue corregida por sus pares, lo que provocó una carcajada de la socialista.

“No lo creo, perdón”, se excusó Cicardini, entre risas de los presentes.

“Es la cara de joven. Vio que no era el único (que se equivoca)”, le dijo el presidente de la Comisión de Hacienda, Javier Macaya (UDI), en referencia al anterior error de Quiroz.

“Se pasaba mejor en la Cámara, en todo caso. El Senado es muy aburrido”, dijo el exdiputado Ibáñez, siguiendo con las bromas.

“Es que ahí trabajabas de lunes a miércoles”, remató con agilidad la senadora Paulina Vodanovic (PS), prolongando la diversión.

Fue el momento en que Quiroz, que estuvo serio en toda la jornada, soltó una sonrisa.

Operadores y fraude social

La discusión previa, sin embargo, estuvo lejos de ser animada.

Tras el intenso interrogatorio al que fue sometido el miércoles, en el que no alcanzó a contestar las preguntas por el límite de tiempo, el titular de Hacienda replicó con dureza al día siguiente.

Y partió respondiéndole a quien había sido su principal interpeladora el primer día, la senadora Cicardini (PS), quien cuestionó los posibles recortes sociales.

“No han recortado ni se planean recortar beneficios sociales. Lo que se está haciendo es racionalizar el gasto, buscando terminar con burocracia innecesaria, ineficiencias y más bien generar buenos gastos que permitan darles soluciones reales a los chilenos. Y de paso, procurando eliminar al máximo, ojalá todos, los operadores políticos que están dentro del gobierno, del signo que sean”.

Esa idea la repitió al menos dos veces. “Beneficios sociales no se recortan, pero sí ineficiencia, burocracia, operadores políticos y fraude social”, en una velada alusión a administraciones pasadas, entre ellas la del expresidente Gabriel Boric, comentario que cayó mal en las filas de la oposición.

No fue el único encontrón con la parlamentaria, quien en marzo debutó en el Senado con un encendido discurso contra el jefe económico, a quien le pidió la renuncia, en medio del debate por el proyecto de combustibles.

Duelo con Cicardini

Este jueves, aprovechándose de otro presunto lapsus de la socialista, Quiroz mencionó, en tono sarcástico, que “la senadora Cicardini habla de que conversó con grupos económicos que le dijeron que iban a invertir igual (sin invariabilidad). Yo no he conversado con grupos económicos, así que tal vez nos pudiera ilustrar con qué grupos conversó”.

Después de algunos minutos, la legisladora pidió una réplica: “Quise decir grupos de economistas o expertos económicos, quizá acá se me malinterpretó o quizás (hubo) mala intención, perdón”.

No obstante, ella tampoco se quedó ahí y le reflotó un vínculo familiar al ministro con el sector inmobiliario. “¿Por qué optaba (el ministro) por la exención transitoria del IVA a la vivienda, en vez de continuar con el subsidio a la tasa de créditos hipotecarios? Esta opción sí genera el objetivo esperado, activar al sector de la construcción, que me imagino que muy bien maneja el ministro por su relación con su hermano", le dijo Cicardini.

Sus palabras fueron interrumpidas por el presidente de la comisión, quien le llamó la atención. “Me parece que no son parte de la discusión pública de un proyecto de ley”, dijo Macaya.

La pugna entre Quiroz y Cicardini tuvo un cuarto episodio, pero que también involucró a Vodanovic e Ibáñez.

Dinamarca

Los representantes de oposición fustigaron al ministro por el ejemplo que dio, en su primera intervención, de las medidas que está adoptando el gobierno de Dinamarca -de tendencia de centroizquierda- en orden a rebajar la tasa impositiva desde un 21% al 19%.

Cicardini, a su turno, calificó la comparación con el país europeo de “tramposa” debido a las realidades distintas.

“La situación de Dinamarca, entre paréntesis, es bien distinta porque el sistema allá es desintegrado, por lo tanto tampoco es comparable una situación con la otra”, añadió Vodanovic (PS), quien, además, le reprochó a Quiroz de “una falta de diálogo”.

“Lo veo con poca disposición al diálogo, ministro, por su intermedio presidente, porque esto no es una reunión para hacerle check y salir del paso con la respuesta, se lo digo bien respetuosamente", agregó la presidenta PS.

En respuesta, Quiroz defendió su comparación, ya que a su juicio hay una “tendencia” en el mundo para rebajar los impuestos a las empresas con el fin de devolver competitividad a los mercados.

A Ibáñez (FA), Quiroz también le respondió con palabras al filo de sarcasmo. “Tenemos la intervención del diputado (sic) Ibáñez. Y de su intervención, no pude obtener preguntas, sino que más bien eran afirmaciones, excepto una que dice que cómo se abordarán las críticas del Consejo Fiscal Autónomo”. Ante ello, el secretario de Estado se escudó en que el CFA también valoró las propuestas para el crecimiento.

Luego de tres debatidas sesiones de la Comisión de Hacienda (realizadas en dos días) -que se transformaron en un arduo interrogatorio a Quiroz- el cansancio de todos los asistentes era palpable.

En todo caso, al final de la sesión, Macaya logró el acuerdo para comenzar a recibir a otros invitados, hasta ayer eran nueve, entre ellos los miembros del Consejo Fiscal Autónomo.

Según lo acordado, hasta este viernes a las 17.00 horas se recibirán propuestas de senadores para convocar y organizar el cronograma de expositores.

Más fraude social

Quiroz, sin embargo, tuvo un round paralelo en la Comisión de Salud, en la que expuso entre las dos sesiones de Hacienda, con el fin de explicar los ajustes fiscales propuestos desde su cartera.

El ministro señaló, respecto del recorte de presupuesto en Salud, que el enfoque del gobierno “no sólo ha estado en el ajuste del gasto, sino también en subir los ingresos”.

Mencionó que una manera de mejorar los ingresos públicos es realizar cobros pendientes. En ese punto reiteró uno de sus frases más polémicas del día.

“Nosotros hemos detectado fraude social, por ejemplo, en el CAE. O sea, hay beneficios sociales y lamentablemente se acuerdan fraudes sociales. El ejemplo que hemos tomado más es el CAE. Es un beneficio social, es un préstamo en condiciones especiales, se cobra también en condiciones especiales que necesitas interés preferencial. Ese es el beneficio social que no tocamos, pero no pagar el CAE no es un beneficio social. Especialmente cuando los deudores del CAE, y es un trabajo que hemos hecho, muchos de ellos tienen cómo pagar”, remarcó.

En respuesta, la senadora Karol Cariola (PC), dijo que “no me parece cuando el ministro justifica el recorte con lo que el denomina un ”fraude social". Las familias que han accedido al Crédito con Aval del Estado lo han hecho por necesidad, y la verdad, decir que con el costo de la vida que hay en nuestro país un millón y medio de pesos como salario, es suficiente para pagar el CAE y sus consecuencias (...) ahí no hay empatía”, señaló.