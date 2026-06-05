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    Política

    Víctor Pérez (UDI): “Si no fuera por Alvarado, la UDI sería aún menos relevante”

    El exministro critica la gestión de la directiva de su partido encabezada por Guillermo Ramírez y reafirma su apoyo a Pablo Longueira en las elecciones internas.

    Pedro RosasPor 
    Pedro Rosas
    04-06-2026 VICTOR PEREZ FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    Víctor Pérez Varela es parte de la historia de la UDI. Él mismo cita que estuvo casi cuatro décadas en la primera línea del partido que desde el 90 creció exponencialmente bajo el eslogan “UDI Popular”. Primero fue diputado, luego senador, secretario general de la colectividad, y más tarde, ministro del Interior.

    Hoy no oculta su descontento contra la actual directiva gremialista liderada por Guillermo Ramírez y reafirma su convicción de apoyar el retorno del exsenador Pablo Longueira a la mesa del partido.

    Pérez sentencia que el partido que alguna vez tuvo 40 diputados y era el eje del sector, hoy no tiene influencia real. También critica que el actual oficialismo ha permitido que la izquierda instale el discurso de que el megaproyecto del Presidente Kast es una reforma que beneficia a los ricos. “Los partidos todavía no tienen mucha claridad de cuál es su rol”, advierte.

    Usted es cercano al ministro Alvarado. ¿Cómo lo ha visto en estos primeros meses de gobierno?

    Claudio ha ido consolidando lo que son sus principales virtudes, que es la capacidad de detectar los escenarios políticos y concretar alianzas. Su gran virtud va a ser asegurarle al gobierno que esos proyectos, por complejos que sean, sean aprobados. Ya lo probó en la Cámara.

    ¿Habla seguido con el ministro?

    Trato de no molestarlo mucho, pero sí, bastante. Antes nos veíamos seguido, comíamos juntos y ahora es más difícil.

    ¿Cómo ha visto el rol de la UDI en el gobierno?

    Los partidos todavía no tienen mucha claridad de cuál es su rol. Una cosa es el gobierno y otra es el camino de los partidos, y veo que ahí están más preocupados de lo que hace el gobierno, en vez de enfrentar a la izquierda adecuadamente.

    ¿En qué sentido?

    La izquierda está enfrentando al gobierno con fuerza y llenando de eslóganes las acciones gubernamentales. Y no veo a los partidos enfrentando eso. Por ejemplo, en estos meses la izquierda ha logrado establecer que el principal proyecto del gobierno favorece a los ricos. Eso no admite ningún análisis serio, pero la izquierda lo repite y nadie la enfrenta. Y ese es un rol de los partidos más que del gobierno.

    ¿No debería el gobierno articular eso?

    El gobierno defiende su proyecto de manera técnica, las leyes, etc. Y la izquierda no habla de leyes, habla de un concepto político. Y en esa cancha, los partidos son los que tienen que jugar. Y acá no hago distinciones. Si fracasa este gobierno, el perjuicio va a ser para todo los partidos.

    ¿Qué balance hace de los primeros meses?

    Favorable, porque queda claro hacia dónde va el gobierno, en materia de seguridad y económica, que es lo que se planteó en campaña. La oposición al día uno fijó su estrategia y pese a eso creo que el gobierno ha logrado ir concretando cosas.

    04-06-2026 VICTOR PEREZ FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    Se han hecho varios ajustes...

    Puede ser que se haya errado en el diseño original, la mayoría de los gobiernos han errado en eso. Los presidentes de repente hacen diseños que no resultan. Lo importante es darse cuenta oportunamente y modificar. Y creo que el Presidente Kast así lo hizo.

    ¿Le gustó el nombre de Arrau en Seguridad?

    Lo conozco mucho. Trabajaba mucho con él. Fue el primer intendente de la región de Ñuble y yo era senador por esa zona. Es la persona indicada, en una semana el país ha visto un cambio de mano fundamental.

    El ministro quiere invitar a algunos exministros del Interior a un consejo consultivo. ¿Estaría disponible?

    Todo lo que uno pueda colaborar. Ahora no sé si los consejos consultivos en un ministerio que tiene que enfrentar al día a día con mucha fuerza son necesarios.

    A fin de año la UDI tiene elecciones. ¿Qué espera de ese proceso?

    Que la UDI recupere el liderazgo para ser un partido relevante, cosa que hoy día no lo es. Esa es la gran tarea: ver cómo volver ser un partido que influye, que realmente transmita la voz de la ciudadanía a las instancias gubernamentales.

    Dice que ya no son un partido relevante. ¿Por qué cree que pasó?

    Hoy día tenemos 18 diputados de la Cámara y los actuales dirigentes plantearon eso como un éxito. En algún momento nosotros tuvimos 40 de una Cámara de 120. Y cuando éramos 14 y solo dos senadores, igual éramos influyentes, porque había un liderazgo: Jaime Guzmán, Jovino Novoa, Pablo Longueira.

    Menciona a Longueira. ¿Está trabajando esa campaña con él?

    El liderazgo de Pablo es muy importante, es una persona que mueve a la militancia. En las regiones de las que tengo conocimiento, que son Ñuble y Biobío, he visto un profundo interés de gente que había abandonado la política, a volver a trabajar, para ser ese partido influyente.

    ¿Pero usted se va a reactivar para esa campaña?

    Voy a colaborar, pero estuve 38 años en la primera línea, entonces no tengo muchas ganas de volver. Pablo va a tener mucha gente valiosa; profesionales jóvenes, gente que está en las comunas populares, que puede tener un rol mucho más influyente que yo.

    En concreto, ¿qué le ha faltado a la actual directiva?

    El liderazgo es llevar adelante un partido que influya y hoy día nosotros no influimos. Se determinó una estrategia electoral que fue un fracaso: quinto en la presidencial y solo 18 diputados en la parlamentaria.

    Pero la UDI hoy tiene el ministro más influyente…

    Pero, ¿tuvieron algo que ver en eso? Nada. Si no fuera por Alvarado, la UDI sería aún menos relevante.

    Varios sostienen que es momento de que las nuevas generaciones lideren el partido. ¿No coincide?

    Los momentos de política están dados por las capacidades, no por la edad de los dirigentes. Y a esta nueva generación, por lo menos, los resultados no la acompañan.

    ¿Esperaría que se reactive la vieja guardia?

    Muchos de la vieja guardia están retirados, lo que hay aquí es el espíritu de volver a ser una opción política que interprete a los sectores populares. Y hoy día nadie tiene esa capacidad más que Pablo Longueira.

    Más sobre:Víctor PérezUDIOficialismoLa MonedaClaudio AlvaradoPablo Longueira

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