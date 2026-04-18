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    Incendio en vivienda del centro de Santiago deja una bombera lesionada y tres habitaciones afectadas

    El fuego ya fue contenido y Bomberos procede con labores de remoción final para dar paso al trabajo de peritos.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Incendio en vivienda de Santiago Centro deja una bombera lesionada y tres habitaciones afectadas

    Un incendio estructural afectó una casa-habitación en el centro de Santiago durante este sábado. La emergencia resultó con una bombera lesionada en sus labores y sin civiles heridos.

    Al rededor de las 7:30 horas, en Santa Elena con Coquimbo, se registró el siniestro que afectó al inmueble. Tres de sus cinco habitaciones interiores fueron afectadas, pero no se registró propagación a otras estructuras.

    Incendio en vivienda de Santiago Centro deja una bombera lesionada y tres habitaciones afectadas

    El fuego pudo ser contenido con diez compañías del Cuerpo de Bomberos en el sitio y un trabajo efectivo cercano a una hora. “Ya estamos trabajando netamente en remoción y ventilación final para el retiro y el trabajo de nuestros peritos, para determinar el origen y la causa de este incendio”, explicó el comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Sergio Yévenes.

    El comandante no descartó la posibilidad de terceros involucrados en el incendio. “Puede ser, es lo más probable. No obstante, están trabajando nuestros peritos para determinar el origen y la causa y ahí se va a determinar si hubo participación de terceras personas o no”, afirmó.

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