Expresidente Boric llama en Barcelona a enfrentar el avance autoritario y defender la democracia

El expresidente Gabriel Boric participó este sábado en Barcelona, España, del encuentro internacional “En defensa de la Democracia”, instancia que reunió a líderes progresistas de distintos países y que fue encabezada por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.

En la cita también participaron el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; la mandataria de México, Claudia Sheinbaum; el presidente de Colombia, Gustavo Petro; el mandatario uruguayo Yamandú Orsi; la presidenta de Irlanda, Catherine Connolly; el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa; la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

Durante su intervención, Boric advirtió que el mundo atraviesa “un momento de inflexión” marcado por la desigualdad, la desinformación y el avance de movimientos autoritarios.

“Vemos con preocupación cómo la desafección ciudadana, alimentada por una desigualdad creciente y una desinformación rampante, está siendo aprovechada por proyectos autoritarios que prometen soluciones fáciles o atajos a problemas complejos”, afirmó.

Expresidente Boric llama en Barcelona a enfrentar el avance autoritario y defender la democracia

El exmandatario sostuvo además que la democracia “no es un estado natural de las cosas” y que requiere ser cultivada y protegida de forma permanente.

“Tenemos que cultivarla día a día, cuidarla. Es frágil y requiere conciencia y mucho trabajo para responderle a nuestros pueblos”, señaló.

Boric también cuestionó el debilitamiento del derecho internacional y del multilateralismo, aludiendo al conflicto en Medio Oriente y a la situación del pueblo palestino.

“Hemos visto lo que ha sucedido con el genocidio del pueblo palestino y hay un debilitamiento del multilateralismo que parece no dar abasto con las demandas actuales”, indicó.

Expresidente Boric llama en Barcelona a enfrentar el avance autoritario y defender la democracia Diego Martin

En esa línea, llamó a reformar, pero no abandonar, las instituciones multilaterales, y planteó que existe una oportunidad histórica para que por primera vez la Organización de las Naciones Unidas sea liderada por una mujer.

“Cambiar para mantener lo bueno. Naciones Unidas es una gran oportunidad”, sostuvo.