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    Dos chilenos arrestados en Missouri acusados de robar casas en diferentes estados de EE.UU.

    Fabian Navarro y Marcelo Telecheah fueron capturados por la policía del condado de Howell, luego de robar joyas avaluadas en US$140.000 (más de $125 millones).

    Por 
    Lya Rosen
    Imagen referencial

    Dos ciudadanos chilenos se encuentran bajo custodia policial en Missouri, en el Medio Oeste de EE.UU., acusados ​​de ser parte de una banda criminal que operaba en varios estados del país norteamericano, asaltando casas de personas acaudaladas.

    La investigación en curso se centra en el atraco que Fabián Navarro y Marcelo Telecheah cometieron el mes pasado en una vivienda en Oxford, Mississippi, desde donde robaron joyas avaluadas en US$140.000 (más de $125 millones)

    La policía de Oxford rastreó a los dos hombres a través de cámaras de tráfico y lectores de patentes hasta el condado de Howell, Missouri. En ese lugar, la semana pasada, el automóvil de la pareja de criminales fue detenida por el sheriff de la localidad.

    Aunque los chilenos escaparon a pie del control policial, fueron atrapados por los agentes tras una persecución, en la que uno de ellos fue reducido con munición no letal, como consignó el medio local WTVA.

    Los autoridades de Howell indicaron que al momento de la detención, Navarro y Telecheah llevaban parte de las joyas que habrían robado.

    Dentro del vehículo en que viajaban, las autoridades también encontraron otra gran cantidad de joyas, incluyendo anillos, pulseras, collares y piedras preciosas sueltas.

    La investigación, además, permitió asociar el caso con otros robos de características similares registrados en distintos estados, como Alabama.

    Ambos hombres se enfrentan ahora a cargos de robo con allanamiento de morada, junto con otras acusaciones a nivel federal.

    Más sobre:Estados UnidosMissouriRobosCasasJoyasFabián NavarroMarcelo TelecheahMundo

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