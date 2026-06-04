Incendio consume inmueble de familia de senador Fidel Espinoza en Puerto Montt: parlamentario acusa intencionalidad

Valparaiso, 19 de junio de 20 El senador Fidel Espinoza ofrece un punto de prensa en el Senado. Raul Zamora/Aton Chile

Un incendio destruyó la tarde de este miércoles una propiedad de la familia del senador socialista Fidel Espinoza en Puerto Montt, Región de Los Lagos, inmueble que resultó con pérdida total producto de las llamas.

Según reportaron medios locales, el siniestro destruyó una vivienda de un piso ubicada en el sector de Chinquihue, a la altura del kilómetro 6 de la Carretera Austral, específicamente en el pasaje Los Delfines. La emergencia se registró alrededor de las 17 horas y movilizó a distintas compañías del Cuerpo de Bomberos de Puerto Montt.

Tras el incendio, el senador Espinoza acusó que el hecho habría sido provocado y denunció la existencia de antecedentes que apuntarían a una acción deliberada.

“El lugar que sufrió el incendio en Puerto Montt pertenece a nuestra familia y es un espacio donde crecimos desde pequeños. Junto a mis hermanos estamos desarrollando ahí un proyecto deportivo pensado para niños y jóvenes de los sectores donde nosotros también nos criamos y formamos”, señaló mediante un video.

El parlamentario aseguró que días antes ya se había registrado un incidente similar en las inmediaciones del recinto.

“Hace algunos días atrás ya habían intentado provocar un incendio en un sector cercano a la vivienda siniestrada. Lo ocurrido ahora fue intencional y es un hecho grave que no puede normalizarse”, afirmó.

Espinoza sostuvo que, más allá de la pérdida material, le “preocupa que hay ciertas personas dispuestas a actuar de esta manera a plena luz del día y sin considerar el daño que pueden provocar no solamente a nuestra familia, sino a todos quienes están gozando este espacio”.

El senador explicó que el terreno forma parte de un proyecto deportivo orientado a niños y jóvenes de Puerto Montt, el que contempla espacios para distintas disciplinas y horas de uso gratuito para la comunidad.

Asimismo, detalló que la estructura afectada correspondía a una casa habitación donde anteriormente residió su hermano Ramón Espinoza, exalcalde de Frutillar, y que se encuentra emplazada dentro del recinto donde se desarrolla la iniciativa deportiva.

Con todo, adelantó que en las inmediaciones del lugar se instalará un sistema de vigilancia para evitar nuevos incidentes.