Exsubsecretaria Quintana acusa “falta de apoyo comunicacional” del gobierno a exministra Steinert

La exsubsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, acusó que al gobierno del Presidente José Antonio Kast le faltó apoyar comunicacionalmente a la extitular de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, quien fue removida del gabinete el pasado 19 de mayo.

En una nueva edición del pódcast Como te lo explico, de las periodistas Paula Catena y Mónica Rincón, la exautoridad dio su primera entrevista luego de haber dejado la Subsecretaría de Prevención del Delito el martes, cuando el nuevo ministro Martín Arrau, solicitó su dimisión.

En esa línea, Quintana aseguró que sí esperaba que le solicitaran la renuncia. “Está dentro de lo esperado y lógico”, afirmó de entrada la militante del Partido Nacional Libertario (PNL).

“Cuando la exministra (Trinidad Steinert) salió del cargo, para mí era parte del proceso, eventualmente, también presentar mi renuncia de manera conjunta”, agregó Quintana, quien dijo que no lo concretó por los procesos legislativos en curso, relevando la ley corta de seguridad privada.

Respecto de su salida, Quintana relató que la noche del pasado lunes fue convocada para una reunión el martes a primera hora con el ministro Martín Arrau y que esperaba que le solicitaran su dimisión.

“Fue súper cordial y me informó que era necesario que le presentara la renuncia porque él tenía que hacer una reestructuración”, reveló la exautoridad.

En esa línea, Quintana rememoró que llegó a la Subsecretaría de Prevención del Delito contactada por Trinidad Steinert, quien la llamó luego de la segunda vuelta, aunque dijo no recordar la fecha exacta.

“Tengo una profunda admiración del trabajo que hizo ella”, afirmó sobre la exfiscal.

En esa línea, planteó que ante la salida de la extitular de Seguridad Pública que “creo que hubo de falta de apoyo”.

“Lo que pasa es que no es del propio gobierno, en el fondo lo que faltó ahí fue más apoyo comunicacional porque ella hizo hartas cosas”, afirmó.

“Yo creo que desde lo comunicacional sí faltó apoyo” del gobierno, reconoció Quintana.

“Tengo un buen diagnóstico del trabajo que ella hizo en el tiempo que estuvo en el gobierno. Sé que trabajó muchísimo. Sé que la debilidad fue más bien comunicacional y también creo que hubiera sido mucho más conveniente que ella contara con un equipo de gente que tuviera más experiencia en el servicio público", fue parte del diagnóstico de Quintana por la salida de Steinert.

Plan de Seguridad “sí existe”

Ana Victoria Quintana durante la conversación reveló que “el plan (de seguridad) sí existe, me he cansado de decirlo y esas son cosas donde yo digo que fue un tema comunicacional”.

“Ese documento se entregó al Ministerio del Interior y ahí quedó”, reveló Quintana, quien afirmó que no es lo mismo que leyó Steinert ante el Senado, ya que eso era un discurso, donde se incluyeron aspectos del plan de la exsecretaria de Estado.

A renglón seguido, Quintana reforzó que “no sé si lo recibió oficialmente (el ministro de Interior, Claudio Alvarado), sé que sí se entregó al Ministerio del Interior”, explicó Quintana.

“A quién le llegó, no sé”, dijo seguidamente.

Con todo, Quintana sostuvo que Steinert -ante la falta de respuesta desde Interior- “debió haber tenido su plan” y haberlo presentado en el momento ante la Cámara Alta.