CYBER 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Exsubsecretaria Quintana acusa “falta de apoyo comunicacional” del gobierno a exministra Steinert

    La exautoridad afirmó valoró lo realizado por la exfiscal mientras estuvo a cargo del Ministerio de Seguridad Pública y destacó que la debilidad fue comunicacional.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Ana Victoria Quintana, exsubsecretaria de Prevención del Delito.

    La exsubsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, acusó que al gobierno del Presidente José Antonio Kast le faltó apoyar comunicacionalmente a la extitular de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, quien fue removida del gabinete el pasado 19 de mayo.

    En una nueva edición del pódcast Como te lo explico, de las periodistas Paula Catena y Mónica Rincón, la exautoridad dio su primera entrevista luego de haber dejado la Subsecretaría de Prevención del Delito el martes, cuando el nuevo ministro Martín Arrau, solicitó su dimisión.

    En esa línea, Quintana aseguró que sí esperaba que le solicitaran la renuncia. “Está dentro de lo esperado y lógico”, afirmó de entrada la militante del Partido Nacional Libertario (PNL).

    “Cuando la exministra (Trinidad Steinert) salió del cargo, para mí era parte del proceso, eventualmente, también presentar mi renuncia de manera conjunta”, agregó Quintana, quien dijo que no lo concretó por los procesos legislativos en curso, relevando la ley corta de seguridad privada.

    Respecto de su salida, Quintana relató que la noche del pasado lunes fue convocada para una reunión el martes a primera hora con el ministro Martín Arrau y que esperaba que le solicitaran su dimisión.

    “Fue súper cordial y me informó que era necesario que le presentara la renuncia porque él tenía que hacer una reestructuración”, reveló la exautoridad.

    En esa línea, Quintana rememoró que llegó a la Subsecretaría de Prevención del Delito contactada por Trinidad Steinert, quien la llamó luego de la segunda vuelta, aunque dijo no recordar la fecha exacta.

    “Tengo una profunda admiración del trabajo que hizo ella”, afirmó sobre la exfiscal.

    En esa línea, planteó que ante la salida de la extitular de Seguridad Pública que “creo que hubo de falta de apoyo”.

    “Lo que pasa es que no es del propio gobierno, en el fondo lo que faltó ahí fue más apoyo comunicacional porque ella hizo hartas cosas”, afirmó.

    “Yo creo que desde lo comunicacional sí faltó apoyo” del gobierno, reconoció Quintana.

    “Tengo un buen diagnóstico del trabajo que ella hizo en el tiempo que estuvo en el gobierno. Sé que trabajó muchísimo. Sé que la debilidad fue más bien comunicacional y también creo que hubiera sido mucho más conveniente que ella contara con un equipo de gente que tuviera más experiencia en el servicio público", fue parte del diagnóstico de Quintana por la salida de Steinert.

    Plan de Seguridad “sí existe”

    Ana Victoria Quintana durante la conversación reveló que “el plan (de seguridad) sí existe, me he cansado de decirlo y esas son cosas donde yo digo que fue un tema comunicacional”.

    “Ese documento se entregó al Ministerio del Interior y ahí quedó”, reveló Quintana, quien afirmó que no es lo mismo que leyó Steinert ante el Senado, ya que eso era un discurso, donde se incluyeron aspectos del plan de la exsecretaria de Estado.

    A renglón seguido, Quintana reforzó que “no sé si lo recibió oficialmente (el ministro de Interior, Claudio Alvarado), sé que sí se entregó al Ministerio del Interior”, explicó Quintana.

    “A quién le llegó, no sé”, dijo seguidamente.

    Con todo, Quintana sostuvo que Steinert -ante la falta de respuesta desde Interior- “debió haber tenido su plan” y haberlo presentado en el momento ante la Cámara Alta.

    Más sobre:Ana Victoria QuintanaGobiernoCómo te lo explicoPolíticaTrinidad SteinertPrevención del Delitopódcast

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Funcionario de la PDI repele a tiros asalto en Santiago centro: uno de los delincuentes resultó herido

    Dos chilenos arrestados en Missouri acusados de robar casas en diferentes estados de EE.UU.

    Balacera en Cerro Rodelillo de Valparaíso deja una mujer de 19 años fallecida y siete heridos

    Incendio consume inmueble de familia de senador Fidel Espinoza en Puerto Montt: parlamentario acusa intencionalidad

    Fiscalía de Brasil presenta cinco cargos contra el ejecutivo chileno detenido por racismo en un vuelo

    Marcha Confech: Codina informa de 35 detenidos por disturbios y afirma que joven herida habría sido alcanzada por piedra de manifestantes

    Lo más leído

    1.
    “Pudo haberse manejado de otra manera”: presidenta del Senado cuestiona designación de subsecretarios de Seguridad

    “Pudo haberse manejado de otra manera”: presidenta del Senado cuestiona designación de subsecretarios de Seguridad

    2.
    Postergada reforma política de Elizalde que obligaría a republicanos y a la DC a buscar más militantes en Santiago

    Postergada reforma política de Elizalde que obligaría a republicanos y a la DC a buscar más militantes en Santiago

    3.
    Nuevo round por megaproyecto: a pesar del revés inicial, oposición contraataca con intenso interrogatorio a Quiroz

    Nuevo round por megaproyecto: a pesar del revés inicial, oposición contraataca con intenso interrogatorio a Quiroz

    4.
    Tras doble empate: Senado deberá votar nuevamente en próxima sesión el levantamiento del secreto bancario

    Tras doble empate: Senado deberá votar nuevamente en próxima sesión el levantamiento del secreto bancario

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    ¿Viene un invierno lluvioso? El pronóstico climático para Chile durante junio, julio y agosto

    ¿Viene un invierno lluvioso? El pronóstico climático para Chile durante junio, julio y agosto

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Servicios

    Temblor hoy, miércoles 3 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 3 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 2 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 2 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 1 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 1 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Funcionario de la PDI repele a tiros asalto en Santiago centro: uno de los delincuentes resultó herido
    Chile

    Funcionario de la PDI repele a tiros asalto en Santiago centro: uno de los delincuentes resultó herido

    Balacera en Cerro Rodelillo de Valparaíso deja una mujer de 19 años fallecida y siete heridos

    Incendio consume inmueble de familia de senador Fidel Espinoza en Puerto Montt: parlamentario acusa intencionalidad

    Casi la mitad de las comunas del Gran Santiago se encuentra modificando sus Planes Reguladores Comunales
    Negocios

    Casi la mitad de las comunas del Gran Santiago se encuentra modificando sus Planes Reguladores Comunales

    Gobierno busca los votos para elevar deuda: PDG en reflexión y Socialismo Democrático anticipa posible rechazo

    El negocio del acero verde que planifican CAP y AZA en 91 hectáreas de Huachipato

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección
    Tendencias

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    4 errores comunes en las entrevistas de trabajo y qué hacer en su lugar, según una especialista

    ¿Viene un invierno lluvioso? El pronóstico climático para Chile durante junio, julio y agosto

    Knicks reacciona a tiempo ante Spurs y se queda con la primera de la finales de la NBA
    El Deportivo

    Knicks reacciona a tiempo ante Spurs y se queda con la primera de la finales de la NBA

    La UC y Coquimbo Unido conocen sus horarios: revisa la programación de los octavos de final de la Copa Libertadores

    Promesa de campaña: Florentino Pérez anuncia a José Mourinho como DT del Real Madrid si gana las elecciones

    Review del ASUS Zenbook Duo (UX8407): ¿Vale la pena tener dos pantallas en un notebook?
    Tecnología

    Review del ASUS Zenbook Duo (UX8407): ¿Vale la pena tener dos pantallas en un notebook?

    Uber suma una capa de seguridad: ahora permite configurar un código PIN único y personalizado para los viajes

    Niñeces y juventudes en Internet

    Entre fembots y colapso digital: “La invivible” llega a Teatro La Memoria
    Cultura y entretención

    Entre fembots y colapso digital: “La invivible” llega a Teatro La Memoria

    La canción de los Beatles que John Lennon odiaba: “La letra era horrible”

    Tras un exitoso inicio, el CEP continúa su ciclo dedicado a Stanley Kubrick

    Dos chilenos arrestados en Missouri acusados de robar casas en diferentes estados de EE.UU.
    Mundo

    Dos chilenos arrestados en Missouri acusados de robar casas en diferentes estados de EE.UU.

    UE ultima el inicio de las negociaciones formales de adhesión con Ucrania luego de que Hungría levantara su veto

    El Tribunal Supremo de Israel anula la orden que prohibía las visitas de la Cruz Roja a los presos palestinos

    Aborto por tres causales: el peso de la objeción de conciencia
    Paula

    Aborto por tres causales: el peso de la objeción de conciencia

    Sopa de brócoli y leche de coco

    Cuidar la piel en invierno