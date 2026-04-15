El cobre extiende su racha y está a punto de recuperar todo lo perdido por la guerra en Medio Oriente

El cobre está en racha. El precio del principal producto de exportación del país experimentó un nuevo aumento en la Bolsa de Metales de Londres y está a las puertas de recuperar todo lo perdido luego del impacto que generó la invasión de Estados Unidos e Israel a Irán.

De acuerdo a Cochilco, la libra se cotizó en US$ 5,967 lo que representa un nuevo máximo desde el inicio del conflicto bélico y su cuarta alza consecutiva, periodo en el que acumula un salto de 5,6%.

Con el resultado de hoy, la libra está a sólo 0,5% de alcanzar los US$ 6, que es justo el nivel que tenía antes del estallido de la guerra. Además, el precio promedio salta a US$ 5,81 en lo que va del año, mucho mayor a los US$ 4,51 a la misma fecha del año pasado.

Cobre alcanza los US$ 5,96 /lb en la Bolsa de Metales de Londres.

Estrechez fiscal

El aumento en el precio del cobre significa supone un bálsamo para la economía chilena, toda vez que un mayor precio significa mayores ingresos para las debilitadas arcas fiscales.

El inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán significó la caída de mercados en todo el mundo, principalmente por el corte en cadenas de suministros. Es por esto que las declaraciones de Donald Trump sobre mantener el alto al fuego y el diálogo con Teherán han resultado beneficiosas para los mercados.

Las negociaciones han elevado las esperanzas en torno a un eventual alto al fuego en Medio Oriente, lo que se ha traducido en alzas generalizadas en casi todos los mercados del mundo. El S&P 500, de hecho, estaba a punto de alcanzar nuevos máximos históricos al cierre de esta edición.

Ignacio Mieres, head of research de la app de inversiones XTB, explica que esta mejora en el sentimiento global “ha contribuido a moderar el riesgo geopolítico y la volatilidad del mercado de bonos, lo que ha generado un entorno de mayor estabilidad que ha favorecido a los metales industriales”.

Según Agustín Vargas, analista de Capitaria, la disminución de las tensiones en Oriente Medio y una mayor sensación de estabilidad han generado “un mayor apetito por activos cíclicos y ligados al crecimiento, como los commodities industriales”.

Donald Trump mantiene diálogo con Teherán.

“Este giro ha favorecido la entrada de flujos hacia el cobre, en un contexto donde los inversionistas vuelven a posicionarse en activos más sensibles a la actividad económica global”, dijo.

A la menor incertidumbre política se suman mejores expectativas en la demanda, especialmente desde China, y también a una oferta que se mantiene restringida.

Según explica Vargas, desde el gigante asiático “continúan las señales de apoyo por parte de las autoridades para estimular sectores intensivos en consumo de cobre, como infraestructura y construcción”.

“En paralelo, el mercado sigue mostrando ciertas restricciones por el lado de la oferta, con inventarios acotados y una producción que no logra expandirse con la suficiente rapidez, lo que amplifica los movimientos al alza en el precio”, agrega.