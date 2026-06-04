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    El oficial de mayor rango del Ejército de Estados Unidos visita por primera vez Venezuela desde la captura de Maduro

    El portavoz del Estado Mayor Conjunto ha señalado que Dan Caine participó en “discusiones bilaterales” con “altos cargos del gobierno interino”.

    Por 
    Europa Press
    El general y Jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine. Foto: Archivo.

    El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Dan Caine, el oficial militar de mayor rango de las Fuerzas Armadas del país norteamericano, ha realizado una visita sorpresa a la capital de Venezuela, Caracas, para mantener encuentros con las autoridades, en su primera visita después del ataque militar lanzado a principios de enero, que se saldó con más de cien muertos y la captura del entonces presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.

    El portavoz del Estado Mayor Conjunto, Joe Holstead, ha señalado que Caine participó en “discusiones bilaterales” con “altos cargos del gobierno interino” y con trabajadores de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, además de visitar la Unidad de Refuerzo de Seguridad de la Infantería de Marina de la legación diplomática.

    Así, ha explicado que “Caine subrayó la importancia de la estabilidad de Venezuela y la seguridad compartida en el hemisferio occidental, así como el compromiso de la Fuerza Conjunta a la hora de garantizar la aplicación del plan de tres fases” presentado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

    Las tres fases del citado plan fueron desveladas por Washington días después de la captura de Maduro y su traslado a territorio de Estados Unidos, y pasan por la “estabilización” del país sudamericano, un proceso de “recuperación” -con acceso a empresas estadounidenses y de otros países- y “reconciliación”, y una “transición” política.

    “Estados Unidos está comprometido con una Venezuela estable, próspera y democrática, alineada con Estados Unidos”, ha zanjado Holstead tras la visita de Caine, que llega días después de que el jefe del Mando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), Francis Donovan, hiciera dos viajes a Venezuela para mantener encuentros, incluida uno el 23 de mayo.

    La captura de Maduro llevó a la hasta entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, a ocupar el cargo de presidenta encargada, momento desde el que Estados Unidos ha reducido sus sanciones a Caracas, que ha puesto en marcha varias reformas, una remodelación del Gobierno y ha procedido a la liberación de cientos de presos.

    Sin embargo, Caine no se ha reunido con Rodríguez durante su visita, dado que la presidenta inició a primera hora del miércoles un desplazamiento a India, en el que supone su primer viaje oficial al extranjero desde que asumiera el citado cargo, desde el que ha defendido la necesidad de que Maduro sea liberado y ha prometido trabajar para estabilizar la situación en Venezuela.

    Más sobre:Estados UnidosVenezuelaEjército

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