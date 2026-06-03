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    La variopinta lista de los 17 antecesores de Jorge Gómez al mando de Codelco

    El renunciado CEO de Collahuasi reemplazará a Rubén Alvarado, en un puesto que ocuparon desde el inicio de la empresa, hace 50 años, cinco generales de Ejército; Patricio Contesse antes de SQM; una sucesión de economistas DC, tras 1990; otros dos ex Collahuasi, Diego Hernández y Thomas Keller; y promociones internas como Octavio Araneda y André Sougarret.

    Ignacio BadalPor 
    Ignacio Badal
    Ruben Alvarado, André Sougarret, Nelson Pizarro, Diego Hernández, Thomas Keller, Juan Villarzu

    Chile nacionalizó las minas de cobre en el gobierno de Salvador Allende, en 1971, y a cargo de ellas, en calidad de vicepresidente ejecutivo de Corporación del Cobre de Chile, asumió el socialista Jorge Arrate. Pero la actual Codelco, la mayor empresa del país, se creó en 1976, en la dictadura de Augusto Pinochet, y cinco generales de Ejército la dirigieron en el inicio de su historia: Orlando Urbina (1976), Gastón Frez (1976-81), Rolando Ramos (1981-85), Patricio Torres (1986-87) y Fernando Hormazábal (1987-88). En 1989 asumió el primer civil designado por Pinochet: Patricio Contesse, quien estuvo un año y luego asumió como gerente general de la minera no metálica SQM -entonces Soquimich-, que presidía Julio Ponce.

    El primer presidente ejecutivo tras la recuperación de la democracia fue Alejandro Noemi, empresario del rubro minero, cofundador de Refimet, cuya gestión, donde reclutó entre otros a Máximo Pacheco como vicepresidente ejecutivo de operaciones, terminó en 1994 con un escándalo, por la pérdida de más de US$200 millones por transacciones irregulares en el mercado de futuros realizadas por el operador Juan Pablo Dávila.

    Su sucesor fue el economista DC Jorge Rodríguez Grossi, quien estuvo entre 1994 y 1996 y se encargó de estabilizar a la compañía tras el escándalo. Rodríguez sería luego ministro de Economía con Ricardo Lagos y Michelle Bachelet y presidente del BancoEstado.

    Lo sucedió el ingeniero comercial Marcos Lima (1996-2000), a quien le tocó enfrentar las consecuencias de la crisis asiática en Codelco, cuyos principales clientes son justamente de ese continente.

    Con el expresidente Ricardo Lagos, fue nominado el recientemente fallecido Juan Villarzú (2000-2006). Ingeniero comercial y contador auditor, Villarzú, quien llegó con la idea de duplicar el tamaño de la compañía, sufrió un duro periodo, afectado por la fuerte caída del precio del cobre y las presiones gubernamentales por obtener mayores recursos del cobre.

    En la primera administración Bachelet se hizo cargo el economista y exdirector de Presupuesto José Pablo Arellano, quien ya empezaba a enfrentar problemas por alzas de costos, en medio de alertas por la caída en las leyes de mineral y la antigüedad de las minas. En este periodo se creó la ley de gobierno corporativo de Codelco, que terminó con los ministros en el directorio y estableció la designación de directores profesionales, en una mesa de nueve integrantes.

    Durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, con Diego Hernández a la cabeza y un mercado histórico de precios del cobre al alza, se iniciaron los llamados proyectos estructurales, que pretendían ampliar la vida y capacidad de sus principales divisiones. Pero a los dos años, Hernández se alejó y lo sucedió Thomas Keller (2012-2014), quien era vicepresidente de finanzas, y que salió en medio de diferencias con el directorio tras el cambio de gobierno.

    Hernández y Keller tienen similitudes con el nuevo presidente ejecutivo. Igual que Jorge Gómez, ambos fueron CEO de Collahuasi. Diego Hernández dirigió esa empresa desde 1996 a 2001, pero antes de llegar a Codelco venía de otra gran posición: era presidente de la división de Metales Base de BHP Billiton desde 2004. Thomas Keller había coincidido con Hernández: fue gerente de finanzas de 1995 a 2001 y luego lo reemplazó como CEO de Collahuasi de 2001 a 2006.

    En 2014 tomó el puesto un histórico de la minería, Nelson Pizarro, que había llegado en 1990 a Codelco, y quien hizo dupla con Oscar Landerretche al mando del directorio, en la primera vez que ambos cargos tomaban un mayor protagonismo. Antes, sólo el presidente ejecutivo era el representante más público de la empresa. Pizarro dejó el cargo en 2019, bajo la segunda administración Piñera, tras una reformulación de los proyectos estructurales y una transformación organizacional interna.

    En 2019 asumió el ingeniero en minas Octavio Araneda, quien había hecho su carrera en la división El Teniente y que tuvo que encarar la fuerte caída productiva de la corporación ante el atraso y sobrecosto de los proyectos estructurales. Dejó la empresa en 2022 y fue reemplazado por André Sougarret, también de dilatada trayectoria en El Teniente y que se había hecho conocido por lderar el rescate de los 33 mineros en la mina San José en 2010. Pese a sus esfuerzos por acelerar los proyectos para recuperar la capacidad productiva, renunció en 2023 por diferencias con la conducción de Máximo Pacheco como presidente del directorio. Estuvo menos de un año en esa posición.

    El antecesor inmediato de Gómez es Rubén Alvarado, exgerente general de Metro, que había enfrentado la crisis por la quema de estaciones en el estallido social. Su gestión, iniciada en septiembre de 2023, tras una búsqueda vía head hunter, fue opacada por la alta exposición pública de Pacheco y deja la compañía en medio de problemas productivos que aún no se revierten -aunque con los proyectos estructurales reencauzados- y un escándalo por supuestos registros irregulares de producción.

    Más sobre:CodelcoPresidente ejecutivoJorge GómezMineríaNegocios

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