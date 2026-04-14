El cobre registra un fuerte salto en Londres y el precio llega a su nivel más alto desde el inicio de la guerra

El precio del cobre experimentó hoy una de sus mayores alzas de las últimas semanas, lo que supone una buena noticia para las arcas fiscales considerando el complejo escenario internacional y las expectativas de rebaja de impuestos, con el consiguiente efecto en la recaudación.

La libra se transó en US$ 5,93 en la Bolsa de Metales de Londres, lo que supone su nivel más alto desde el lunes 2 de marzo (US$ 6), cuando los mercados del mundo reaccionaron por primera vez a la invasión de Estados Unidos e Israel a Irán.

La cotización se dio en medio del positivo desempeño de los mercados que acogieron con satisfacción las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto a que continúa dialogando con Teherán para lograr un acuerdo, pese que se mantiene el bloqueo en el Estrecho Ormuz.

El precio del cobre se acerca una vez más a la barrera de los US$ 6 por libra.

“El repunte del cobre ha estado impulsado por el renovado optimismo en torno a una posible reanudación de las conversaciones de paz entre EE.UU. e Irán, lo que alivió las preocupaciones por disrupciones prolongadas en las cadenas de suministro y permitió que el cobre recuperara terreno junto al resto del complejo industrial”, dijo Ignacio Mieres, head of research de XTB.

Tal como muchos activos, el cobre ha sufrido los embates de la guerra en Medio Oriente, aunque ha mostrado una notable recuperación en las últimas tres jornadas en Londres. De hecho, con el cierre de hoy, la libra acumula un retroceso de apenas 1,16% desde el estallido del conflicto.

El salto del metal rojo ayudó al peso chileno que hoy experimentó un alza de 0,80% frente al dólar, consolidándose por debajo de la barrera de los $ 900.

Ácido sulfúrico

La jornada para los metales también tuvo como telón de fondo la decisión de China de detener sus exportaciones de ácido sulfúrico, un insumo crítico en la minería para la lixiviación, el proceso hidrometalúrgico utilizado para extraer cobre de minerales oxidados.

El tema, de hecho, fue abordado por el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, quien puso paños fríos a la decisión de Pekín.

Aunque el ejecutivo reconoció que el precio del ácido sulfúrico ha subido significativamente a propósito del conflicto bélico, dijo que la estatal adquirió el insumo de manera anticipada hace dos o tres meses.

“Por lo tanto, lo compramos a los precios antiguos y lo compramos en cantidad suficiente para cubrir todas las necesidades que tiene Codelco de ácido sulfúrico. De manera que en esa materia estamos tranquilos”, afirmó.