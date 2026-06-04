Brayan Cortés y Vicente Pizarro llevaron el carro de la numerosa legión chilena en Argentina.

El pasado domingo 24 de mayo, finalizó el Torneo Apertura 2026 de Argentina con la consagración de Belgrano, que superó a River Plate, en Córdoba. Concluyó el certamen que cuenta con el mayor contingente de futbolistas chilenos en el exterior, en un fenómeno que se ha tornado una tendencia en las recientes temporadas. Lo que antes estaba anclado en México, hoy está más cerca geográficamente hablando.

En total fueron 23 jugadores chilenos presentes en el campeonato, con realidades diversas. Unos gozaron de alta regularidad y un rendimiento sostenido. Otros, en cambio, masticaron la amargura de la suplencia o de las lesiones. El balance arroja resultados disímiles.

Brayan Cortés fue el representante de la legión con más presencia en el Apertura. Después de su estadía en Peñarol, el iquiqueño encontró una nueva oportunidad para jugar en el extranjero (su carta le pertenece a Colo Colo) y la aprovechó. Se ganó el puesto en Argentinos Juniors, tanto así que jugó 19 partidos, todos como titular, con un total de 1.770 minutos. Pese a que los Bichos Colorados quedaron en el camino en la fase 2 de la Copa Libertadores, se redimieron siendo semifinalistas del torneo local. Cayeron en penales ante Belgrano, instancia en la cual Cortés atajó dos remates.

Su destacada performance en Argentinos (contabilizó 38 atajadas y 10 vallas invictas) le posibilitó regresar a la selección chilena. Es una de las grandes novedades en la lista elaborada por Nicolás Córdova para los amistosos de la Roja ante Portugal y RD Congo, respectivamente. Cortés no juega por Chile desde el 10 de junio de 2025, en la derrota 2-0 con Bolivia en El Alto, cuando el equipo que dirigía Ricardo Gareca quedó definitivamente fuera de carrera por el Mundial 2026.

Quien le sigue al portero en el escalafón es Vicente Pizarro. En su primera experiencia fuera del país, el mediocampista no ha desentonado en Rosario Central. Se convirtió, prematuramente, en una pieza clave en la estructura de Jorge Almirón. ‘Vicho’ completó 18 partidos en el torneo (todos como titular), con 1.566 minutos en cancha, un gol y una asistencia. Además de la liga, el canterano de Colo Colo también ha sido fijo en la Libertadores, donde los Canallas avanzaron hacia los octavos de final.

El podio lo completa otro exalbo: Leonardo Gil. El argentino-chileno también jugó 18 partidos en el torneo con Huracán, con la salvedad de que fue titular en 15. El Colo se convirtió en un jugador importante en la estructura de Diego Martínez en el Globo, que se dio el gusto de eliminar a Boca Juniors en La Bombonera, en octavos de final. Eso sí, se despidieron en cuartos a manos de Argentinos.

Entre los 23 jugadores analizados, 11 superaron el doble digito de presencias. La lista continúa con Matías Catalán (17), Claudio Baeza (15), Ulises Ortegoza (15), Lautaro Millán (15), Iván Morales (14), Diego Valdés (14), Matías Sepúlveda (13) y Nicolás Guerra (13). En el ítem goles, fueron escasos. Se alcanzaron nueve tantos de chilenos en la liga. Dos jugadores hicieron dos tantos: Morales, con Argentinos, y Maximiliano Gutiérrez, en Independiente.

Palacios, Paulo Díaz y Damián Pizarro

Entre todos los nacionales del torneo, el único que no tuvo minutos fue Carlos Palacios, por lesión. Una sinovitis en la rodilla derecha derivó en una operación y ha sido baja más tiempo que el previsto. El jugador de Boca Juniors no juega desde el 7 de diciembre de 2025.

Quien quedó relegado en su equipo por determinación técnica fue Paulo Díaz. El zaguero llegó a ser considerado como un “káiser” en River Plate, el hombre de confianza en la zaga de los Millonarios, tanto con Marcelo Gallardo como con Martín Demichelis. Sin embargo, el momento del ex Palestino es diametralmente opuesto. En el Apertura jugó apenas cinco partidos (216 minutos). En la final ni siquiera entró en la citación. Está en la rampa de salida para el próximo mercado de pases, más con el fichaje de Nicolás Otamendi.

Otro que contó con escasa regularidad fue Damián Pizarro en Racing. El delantero volvió al continente, tras sus poco fructíferas pasadas por Italia y Francia, y recaló en Avellaneda para ser, a priori, el relevo de Adrián “Maravilla” Martínez. Sin embargo, la apuesta no resultó. Sumó solo dos partidos (117′) en la Academia, que ya no tiene a Gustavo Costas en la banca.

Entre los que tuvieron actividad en el torneo transandino, quien registró menor cantidad de minutos fue Thomas Rodríguez, en Banfield (22′). Por su parte, quien jugó un solo partido fue Alessandro Riep, ex Audax Italiano, en Independiente Rivadavia.