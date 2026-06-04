CYBER 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Brayan Cortés y Vicente Pizarro llevaron el carro de la numerosa legión chilena en Argentina

    El portero de Argentinos Juniors, retornado a la Selección para los amistosos ante Portugal y RD Congo, fue el jugador con más partidos y minutos entre los 23 representantes nacionales en el Torneo Apertura, que ganó Belgrano. Le sigue el mediocampista de Rosario Central. Todo lo contrario sucedió con Damián Pizarro o Paulo Díaz.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Brayan Cortés y Vicente Pizarro llevaron el carro de la numerosa legión chilena en Argentina.

    El pasado domingo 24 de mayo, finalizó el Torneo Apertura 2026 de Argentina con la consagración de Belgrano, que superó a River Plate, en Córdoba. Concluyó el certamen que cuenta con el mayor contingente de futbolistas chilenos en el exterior, en un fenómeno que se ha tornado una tendencia en las recientes temporadas. Lo que antes estaba anclado en México, hoy está más cerca geográficamente hablando.

    En total fueron 23 jugadores chilenos presentes en el campeonato, con realidades diversas. Unos gozaron de alta regularidad y un rendimiento sostenido. Otros, en cambio, masticaron la amargura de la suplencia o de las lesiones. El balance arroja resultados disímiles.

    Brayan Cortés fue el representante de la legión con más presencia en el Apertura. Después de su estadía en Peñarol, el iquiqueño encontró una nueva oportunidad para jugar en el extranjero (su carta le pertenece a Colo Colo) y la aprovechó. Se ganó el puesto en Argentinos Juniors, tanto así que jugó 19 partidos, todos como titular, con un total de 1.770 minutos. Pese a que los Bichos Colorados quedaron en el camino en la fase 2 de la Copa Libertadores, se redimieron siendo semifinalistas del torneo local. Cayeron en penales ante Belgrano, instancia en la cual Cortés atajó dos remates.

    Su destacada performance en Argentinos (contabilizó 38 atajadas y 10 vallas invictas) le posibilitó regresar a la selección chilena. Es una de las grandes novedades en la lista elaborada por Nicolás Córdova para los amistosos de la Roja ante Portugal y RD Congo, respectivamente. Cortés no juega por Chile desde el 10 de junio de 2025, en la derrota 2-0 con Bolivia en El Alto, cuando el equipo que dirigía Ricardo Gareca quedó definitivamente fuera de carrera por el Mundial 2026.

    Quien le sigue al portero en el escalafón es Vicente Pizarro. En su primera experiencia fuera del país, el mediocampista no ha desentonado en Rosario Central. Se convirtió, prematuramente, en una pieza clave en la estructura de Jorge Almirón. ‘Vicho’ completó 18 partidos en el torneo (todos como titular), con 1.566 minutos en cancha, un gol y una asistencia. Además de la liga, el canterano de Colo Colo también ha sido fijo en la Libertadores, donde los Canallas avanzaron hacia los octavos de final.

    El podio lo completa otro exalbo: Leonardo Gil. El argentino-chileno también jugó 18 partidos en el torneo con Huracán, con la salvedad de que fue titular en 15. El Colo se convirtió en un jugador importante en la estructura de Diego Martínez en el Globo, que se dio el gusto de eliminar a Boca Juniors en La Bombonera, en octavos de final. Eso sí, se despidieron en cuartos a manos de Argentinos.

    Entre los 23 jugadores analizados, 11 superaron el doble digito de presencias. La lista continúa con Matías Catalán (17), Claudio Baeza (15), Ulises Ortegoza (15), Lautaro Millán (15), Iván Morales (14), Diego Valdés (14), Matías Sepúlveda (13) y Nicolás Guerra (13). En el ítem goles, fueron escasos. Se alcanzaron nueve tantos de chilenos en la liga. Dos jugadores hicieron dos tantos: Morales, con Argentinos, y Maximiliano Gutiérrez, en Independiente.

    Palacios, Paulo Díaz y Damián Pizarro

    Entre todos los nacionales del torneo, el único que no tuvo minutos fue Carlos Palacios, por lesión. Una sinovitis en la rodilla derecha derivó en una operación y ha sido baja más tiempo que el previsto. El jugador de Boca Juniors no juega desde el 7 de diciembre de 2025.

    Quien quedó relegado en su equipo por determinación técnica fue Paulo Díaz. El zaguero llegó a ser considerado como un “káiser” en River Plate, el hombre de confianza en la zaga de los Millonarios, tanto con Marcelo Gallardo como con Martín Demichelis. Sin embargo, el momento del ex Palestino es diametralmente opuesto. En el Apertura jugó apenas cinco partidos (216 minutos). En la final ni siquiera entró en la citación. Está en la rampa de salida para el próximo mercado de pases, más con el fichaje de Nicolás Otamendi.

    Otro que contó con escasa regularidad fue Damián Pizarro en Racing. El delantero volvió al continente, tras sus poco fructíferas pasadas por Italia y Francia, y recaló en Avellaneda para ser, a priori, el relevo de Adrián “Maravilla” Martínez. Sin embargo, la apuesta no resultó. Sumó solo dos partidos (117′) en la Academia, que ya no tiene a Gustavo Costas en la banca.

    Entre los que tuvieron actividad en el torneo transandino, quien registró menor cantidad de minutos fue Thomas Rodríguez, en Banfield (22′). Por su parte, quien jugó un solo partido fue Alessandro Riep, ex Audax Italiano, en Independiente Rivadavia.

    JugadorClubPJ (TIT)MIN.GOLESASIST.
    Brayan CortésArgentinos Jrs.19 (19)1770-14-
    Vicente PizarroRosario Central18 (18)156611
    Leonardo GilHuracán18 (15)139811
    Matías CatalánTalleres17 (16)137502
    Claudio BaezaVélez15 (11)101900
    Ulises OrtegozaTalleres15 (10)85302
    Lautaro MillánIndependiente15 (9)75411
    Iván MoralesArgentinos Jrs.14 (10)93621
    Diego ValdésVélez14 (8)69705
    Matías SepúlvedaLanús13 (5)46000
    Nicolás GuerraInstituto13 (5)45810
    Maximiliano GutiérrezIndependiente8 (5)44922
    Luciano CabralIndependiente8 (2)25410
    Gabriel AriasNewell’s7 (7)613-13-
    Williams AlarcónBoca Juniors5 (5)32601
    Guillermo SotoTigre5 (3)29600
    Paulo DíazRiver Plate5 (2)21600
    César PérezDefensa y Justicia3 (1)13100
    Bruno BarticciottoTalleres3 (1)5201
    Damián PizarroRacing2 (2)11701
    Thomas RodríguezBanfield2 (0)2200
    Alessandro RiepInd. Rivadavia1 (1)9000
    Carlos PalaciosBoca Juniors0000
    Más sobre:Fútbol internacionalLiga argentinaBrayan CortésArgentinos JuniorsVicente PizarroRosario CentralPaulo DíazRiver PlateDamián PizarroRacingCarlos PalaciosBoca Juniors

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    SpaceX fija precio de acción para su estreno en bolsa: será la séptima mayor empresa de EE.UU. y más valiosa que Tesla

    Detienen a cuatro integrantes de “La Jauría de Franklin”: robaban a pasajeros de buses del transporte público

    La artista franco-iraní Marjane Satrapi, autora del cómic “Persépolis”, fallece a los 56 años

    Carabineros realiza nuevo operativo de copamiento en estaciones del Metro: hay 160 funcionarios desplegados

    China veta entrada a parlamentarios neozelandeses por “cruzar la línea roja” con una visita a Taiwán

    Soy diabetóloga y esta es una forma efectiva para controlar el azúcar en sangre

    Lo más leído

    1.
    “El meme no puede superar a la realidad”: el debate que abre el anuncio de Kast de favorecer el sueño del estadio de la U

    “El meme no puede superar a la realidad”: el debate que abre el anuncio de Kast de favorecer el sueño del estadio de la U

    2.
    Ministra Duco le baja las expectativas al sueño del estadio azul: “El anuncio no es un traje a la medida de la U”

    Ministra Duco le baja las expectativas al sueño del estadio azul: “El anuncio no es un traje a la medida de la U”

    3.
    El partido de los US$ 400 mil: las gestiones de la ANFP para que Wanderers Sub 20 reciba al Real Madrid en Valparaíso

    El partido de los US$ 400 mil: las gestiones de la ANFP para que Wanderers Sub 20 reciba al Real Madrid en Valparaíso

    4.
    Cuánto dinero recibieron los clubes chilenos por TNT en 2025: Colo Colo lidera el reparto con más de $5.690 millones

    Cuánto dinero recibieron los clubes chilenos por TNT en 2025: Colo Colo lidera el reparto con más de $5.690 millones

    5.
    Panamá le deja millones a Chile: los clubes que se benefician con la participación de sus jugadores en el Mundial 2026

    Panamá le deja millones a Chile: los clubes que se benefician con la participación de sus jugadores en el Mundial 2026

    6.
    Johnny Herrera vuelve a la carga contra Arturo Vidal: “No sirve en ningún equipo; se cree superior”

    Johnny Herrera vuelve a la carga contra Arturo Vidal: “No sirve en ningún equipo; se cree superior”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    ¿Viene un invierno lluvioso? El pronóstico climático para Chile durante junio, julio y agosto

    ¿Viene un invierno lluvioso? El pronóstico climático para Chile durante junio, julio y agosto

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Servicios

    Temblor hoy, jueves 4 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 4 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 3 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 3 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 2 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 2 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Detienen a cuatro integrantes de “La Jauría de Franklin”: robaban a pasajeros de buses del transporte público
    Chile

    Detienen a cuatro integrantes de “La Jauría de Franklin”: robaban a pasajeros de buses del transporte público

    Carabineros realiza nuevo operativo de copamiento en estaciones del Metro: hay 160 funcionarios desplegados

    Temblor hoy, jueves 4 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    SpaceX fija precio de acción para su estreno en bolsa: será la séptima mayor empresa de EE.UU. y más valiosa que Tesla
    Negocios

    SpaceX fija precio de acción para su estreno en bolsa: será la séptima mayor empresa de EE.UU. y más valiosa que Tesla

    Casi la mitad de las comunas del Gran Santiago se encuentra modificando sus Planes Reguladores Comunales

    Gobierno busca los votos para elevar deuda: PDG en reflexión y Socialismo Democrático anticipa posible rechazo

    Soy diabetóloga y esta es una forma efectiva para controlar el azúcar en sangre
    Tendencias

    Soy diabetóloga y esta es una forma efectiva para controlar el azúcar en sangre

    Qué es el nervio vago y cómo influye en tu salud y el estrés

    Sol, niebla y lluvia: el pronóstico en la Región Metropolitana para los próximos días

    ¿Haaland al Real Madrid? La promesa del contendor de Florentino Pérez si gana las elecciones del domingo
    El Deportivo

    ¿Haaland al Real Madrid? La promesa del contendor de Florentino Pérez si gana las elecciones del domingo

    Brayan Cortés y Vicente Pizarro llevaron el carro de la numerosa legión chilena en Argentina

    Con opción de sentarse en la banca: el proyecto de Lautaro de Buin que convenció a Juvenal Olmos para volver al fútbol

    Review del ASUS Zenbook Duo (UX8407): ¿Vale la pena tener dos pantallas en un notebook?
    Tecnología

    Review del ASUS Zenbook Duo (UX8407): ¿Vale la pena tener dos pantallas en un notebook?

    Uber suma una capa de seguridad: ahora permite configurar un código PIN único y personalizado para los viajes

    Niñeces y juventudes en Internet

    Cuando los personajes aparecen por primera vez en una película: la huella indeleble de seis momentos icónicos
    Cultura y entretención

    Cuando los personajes aparecen por primera vez en una película: la huella indeleble de seis momentos icónicos

    Entre fembots y colapso digital: “La invivible” llega a Teatro La Memoria

    La canción de los Beatles que John Lennon odiaba: “La letra era horrible”

    La artista franco-iraní Marjane Satrapi, autora del cómic “Persépolis”, fallece a los 56 años
    Mundo

    La artista franco-iraní Marjane Satrapi, autora del cómic “Persépolis”, fallece a los 56 años

    China veta entrada a parlamentarios neozelandeses por “cruzar la línea roja” con una visita a Taiwán

    El oficial de mayor rango del Ejército de Estados Unidos visita por primera vez Venezuela desde la captura de Maduro

    Aborto por tres causales: el peso de la objeción de conciencia
    Paula

    Aborto por tres causales: el peso de la objeción de conciencia

    Sopa de brócoli y leche de coco

    Cuidar la piel en invierno