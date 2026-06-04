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    Con opción de sentarse en la banca: el proyecto de Lautaro de Buin que convenció a Juvenal Olmos para volver al fútbol

    El exseleccionador vuelve al fútbol. Lo hace como gerente deportivo del Toqui, que milita en la Tercera División y que busca el retorno al profesionalismo.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Juvenal Olmos.

    Lautaro de Buin remeció el mercado futbolístico. Este lunes, el Toqui anunció la incorporación de Juvenal Olmos a su estructura. El exseleccionador chileno se transformó en el flamante gerente deportivo de la entidad del sector sur de la región Metropolitana. “Su llegada representa un importante paso en el crecimiento y fortalecimiento de Lautaro de Buin, reafirmando nuestro compromiso con la profesionalización, el trabajo serio y la búsqueda permanente de nuevos desafíos que permitan seguir haciendo grande a nuestro club”, valoró la entidad, dando cuenta de la importancia del fichaje.

    “Estamos convencidos de que su visión y capacidad serán fundamentales para continuar construyendo el futuro del Toqui del Maipo y alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto como institución”, consigna, respecto de la expectativa que genera la presencia del exdelantero de Universidad Católica.

    Con opción de sentarse en la banca: el proyecto de Lautaro de Buin que convenció a Juvenal Olmos para volver al fútbol

    Olmos llega a Lautaro de Buin a través de la larga amistad que lo une con Carlos Encinas, el presidente y entrenador del equipo. Lo hace en el marco de un ambicioso proyecto institucional, que mezcla lo deportivo con lo social. “En Lautaro la labor es bonita. Construimos un estadio, tenemos cadetes con 200 cabros, le damos almuerzo al plantel. Eso tiene poca visibilidad. Aparte, me encuentro todas las semanas con Juvenal. Él detectó eso y se entusiasmó”, explica el timonel.

    La presencia de Olmos tiene que ver, también, con la descompresión de las labores de Encinas. “Hay muchas tareas. Tenemos que arreglar el estadio, detectar jóvenes, implementar la academia del alto rendimiento. No soy capaz de abarcar la percepción, la selección y las políticas más macro. Cuando tienes una persona con la experiencia de Juvenal, uno tiene que aprovecharla”, sostiene.

    La opción de la banca

    Encinas asume que Olmos querrá estar cerca de la cancha, el ámbito en que se ha movido toda su vida. Las puertas están abiertas. “Le gusta la cancha. Yo quiero que participe conmigo en eso, pero también vea las relaciones con las municipalidades, para que ese trabajo tenga mejor aceptación. Hacer una cuestión grande necesita un nombre, alguien que sepa, alguien capaz. Juvenal encarna todo eso. Va a vincular al club a otro nivel”, explica. “Mientras vaya puntero, no me puede reemplazar”, bromea, respecto de un eventual cambio de roles. “Seguramente, en la medida de que vaya teniendo ganas y se quiera poner el buzo, se lo va a poner”, matiza.

    En Buin están convencidos de la elección. “En las conversaciones nació una inquietud mutua, tierra fértil. Tiene ganas, proyectos, intenciones. Y yo me di cuenta de que ama el fútbol, la cancha. Es cosa de tocar los puntos que corresponden. El motor partió al tiro. Llevamos más de un año conversando hasta que lo convencí. Juntándonos, hablando, pasándonos películas, de hacer canchas, un gimnasio. Para un proyecto, uno siempre considera a los cercanos”, amplía. “Tenemos que hacer producir la academia, la escuela, el estadio. Él es el que tiene la llegada. Hay que aprovechar esa experiencia”, insiste.

    De hecho, el plan considera a otro nombre relevante. Los diálogos a los que alude Encinas también incluyen a Óscar Meneses, extécnico de Universidad Católica y exgerente deportivo de Colo Colo. En 2004, Meneses y Encinas trabajaron juntos en Universidad de Concepción.

    Mentalidad televisiva

    El trabajo de Olmos será, naturalmente, remunerado, aunque los ingresos podrían estar asociados a los ingresos que produzca en la explotación de los distintos proyectos que desarrollará en el club. "Las horas que le dedicará a Lautaro deben tener una recompensa“, dice Encinas, en ese sentido.

    Lo que también está claro es que su nueva tarea no interferirá en la carrera que el estratega está realizando en la televisión. “Ahí cumple un rol, es parte importante en su día a día. Lo mantiene vigente. No hay incompatibilidad”, apunta.

    Más sobre:Juvenal OlmosLautaro de BuinÓscar MenesesCarlos EncinasFútbolFútbol Nacional

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