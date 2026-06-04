CYBER 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Carabineros realiza nuevo operativo de copamiento en estaciones del Metro: hay 160 funcionarios desplegados

    El operativo desplegado durante la madrugada de este jueves, se desarrolla en estaciones de las líneas 4 y 5, Intermodal Bellavista La Florida y paraderos del transporte público.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    Durante la mañana de este jueves, personal de Carabineros realiza un nuevo operativo de copamiento en distintas estaciones del Metro de Santiago.

    El procedimiento realizado en el marco del “Plan de Policiamiento Táctico de Impacto e Intervención Preventiva Activa”, en esta ocasión se desarrolla en estaciones de las líneas 4 y 5, Intermodal Bellavista La Florida y paraderos del transporte público.

    160 carabineros se encuentran desplegados como parte del operativo que tiene por objetivo el prevenir delitos y entregar mayor seguridad en distintos puntos de la capital.

    Según detalló el General Juan Pablo Díaz, Jefe Zona Metropolitana Este, “el solo hecho de tener a los carabineros en estos accesos a los metros entrega también una sensación de seguridad”.

    Además añadió que “son más de 100 carabineros de distintas especialidades, Radio Patrulla, tenemos personal del SEBV, el Servicio Especializado de OS7, COP, y ellos complementan esta entrega de sensación de seguridad, estando presentes, realizando fiscalizaciones”.

    En los últimos días son múltiples los operativos de copamiento que han realizado desde Carabineros tanto en estaciones de Metro como en los accesos a Santiago.

    Más sobre:PolicialCarabinerosCopamientoOperativo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    SpaceX fija precio de acción para su estreno en bolsa: será la séptima mayor empresa de EE.UU. y más valiosa que Tesla

    Detienen a cuatro integrantes de “La Jauría de Franklin”: robaban a pasajeros de buses del transporte público

    La artista franco-iraní Marjane Satrapi, autora del cómic “Persépolis”, fallece a los 56 años

    China veta entrada a parlamentarios neozelandeses por “cruzar la línea roja” con una visita a Taiwán

    Soy diabetóloga y esta es una forma efectiva para controlar el azúcar en sangre

    Qué es el nervio vago y cómo influye en tu salud y el estrés

    Lo más leído

    1.
    Marcha Confech: Codina informa de 35 detenidos por disturbios y afirma que joven herida habría sido alcanzada por piedra de manifestantes

    Marcha Confech: Codina informa de 35 detenidos por disturbios y afirma que joven herida habría sido alcanzada por piedra de manifestantes

    2.
    “Que nunca más en la vida un gobierno nos vuelva a dividir”: el llamado de Gustavo Alessandri (RN) a los alcaldes de la ACHM

    “Que nunca más en la vida un gobierno nos vuelva a dividir”: el llamado de Gustavo Alessandri (RN) a los alcaldes de la ACHM

    3.
    La estrategia de Ángela Vivanco para salir de la cárcel luego de cuatro meses en el penal de San Joaquín

    La estrategia de Ángela Vivanco para salir de la cárcel luego de cuatro meses en el penal de San Joaquín

    4.
    Operación Tokyo: las ocho cuentas con las que el ejecutivo del Banco Santander logró lavar al menos $400 millones y transformarlas en criptomonedas

    Operación Tokyo: las ocho cuentas con las que el ejecutivo del Banco Santander logró lavar al menos $400 millones y transformarlas en criptomonedas

    5.
    CNED aprueba nueva propuesta de Arzola por Simce 2026 tras rechazarle la idea inicial que eliminaba pruebas

    CNED aprueba nueva propuesta de Arzola por Simce 2026 tras rechazarle la idea inicial que eliminaba pruebas

    6.
    “Afectará a las (12) comunas más ricas”: el mensaje de Quiroz por contribuciones que marcó nuevo cónclave de alcaldes

    “Afectará a las (12) comunas más ricas”: el mensaje de Quiroz por contribuciones que marcó nuevo cónclave de alcaldes

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    ¿Viene un invierno lluvioso? El pronóstico climático para Chile durante junio, julio y agosto

    ¿Viene un invierno lluvioso? El pronóstico climático para Chile durante junio, julio y agosto

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Servicios

    Temblor hoy, jueves 4 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 4 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 3 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 3 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 2 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 2 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Detienen a cuatro integrantes de “La Jauría de Franklin”: robaban a pasajeros de buses del transporte público
    Chile

    Detienen a cuatro integrantes de “La Jauría de Franklin”: robaban a pasajeros de buses del transporte público

    Carabineros realiza nuevo operativo de copamiento en estaciones del Metro: hay 160 funcionarios desplegados

    Temblor hoy, jueves 4 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    SpaceX fija precio de acción para su estreno en bolsa: será la séptima mayor empresa de EE.UU. y más valiosa que Tesla
    Negocios

    SpaceX fija precio de acción para su estreno en bolsa: será la séptima mayor empresa de EE.UU. y más valiosa que Tesla

    Casi la mitad de las comunas del Gran Santiago se encuentra modificando sus Planes Reguladores Comunales

    Gobierno busca los votos para elevar deuda: PDG en reflexión y Socialismo Democrático anticipa posible rechazo

    Soy diabetóloga y esta es una forma efectiva para controlar el azúcar en sangre
    Tendencias

    Soy diabetóloga y esta es una forma efectiva para controlar el azúcar en sangre

    Qué es el nervio vago y cómo influye en tu salud y el estrés

    Sol, niebla y lluvia: el pronóstico en la Región Metropolitana para los próximos días

    ¿Haaland al Real Madrid? La promesa del contendor de Florentino Pérez si gana las elecciones del domingo
    El Deportivo

    ¿Haaland al Real Madrid? La promesa del contendor de Florentino Pérez si gana las elecciones del domingo

    Brayan Cortés y Vicente Pizarro llevaron el carro de la numerosa legión chilena en Argentina

    Con opción de sentarse en la banca: el proyecto de Lautaro de Buin que convenció a Juvenal Olmos para volver al fútbol

    Review del ASUS Zenbook Duo (UX8407): ¿Vale la pena tener dos pantallas en un notebook?
    Tecnología

    Review del ASUS Zenbook Duo (UX8407): ¿Vale la pena tener dos pantallas en un notebook?

    Uber suma una capa de seguridad: ahora permite configurar un código PIN único y personalizado para los viajes

    Niñeces y juventudes en Internet

    Cuando los personajes aparecen por primera vez en una película: la huella indeleble de seis momentos icónicos
    Cultura y entretención

    Cuando los personajes aparecen por primera vez en una película: la huella indeleble de seis momentos icónicos

    Entre fembots y colapso digital: “La invivible” llega a Teatro La Memoria

    La canción de los Beatles que John Lennon odiaba: “La letra era horrible”

    La artista franco-iraní Marjane Satrapi, autora del cómic “Persépolis”, fallece a los 56 años
    Mundo

    La artista franco-iraní Marjane Satrapi, autora del cómic “Persépolis”, fallece a los 56 años

    China veta entrada a parlamentarios neozelandeses por “cruzar la línea roja” con una visita a Taiwán

    El oficial de mayor rango del Ejército de Estados Unidos visita por primera vez Venezuela desde la captura de Maduro

    Aborto por tres causales: el peso de la objeción de conciencia
    Paula

    Aborto por tres causales: el peso de la objeción de conciencia

    Sopa de brócoli y leche de coco

    Cuidar la piel en invierno