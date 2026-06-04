Carabineros realiza nuevo operativo de copamiento en estaciones del Metro: hay 160 funcionarios desplegados

Durante la mañana de este jueves, personal de Carabineros realiza un nuevo operativo de copamiento en distintas estaciones del Metro de Santiago.

El procedimiento realizado en el marco del “Plan de Policiamiento Táctico de Impacto e Intervención Preventiva Activa”, en esta ocasión se desarrolla en estaciones de las líneas 4 y 5, Intermodal Bellavista La Florida y paraderos del transporte público.

160 carabineros se encuentran desplegados como parte del operativo que tiene por objetivo el prevenir delitos y entregar mayor seguridad en distintos puntos de la capital.

Según detalló el General Juan Pablo Díaz, Jefe Zona Metropolitana Este, “el solo hecho de tener a los carabineros en estos accesos a los metros entrega también una sensación de seguridad”.

Además añadió que “son más de 100 carabineros de distintas especialidades, Radio Patrulla, tenemos personal del SEBV, el Servicio Especializado de OS7, COP, y ellos complementan esta entrega de sensación de seguridad, estando presentes, realizando fiscalizaciones”.

En los últimos días son múltiples los operativos de copamiento que han realizado desde Carabineros tanto en estaciones de Metro como en los accesos a Santiago.