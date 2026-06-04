Detienen a cuatro integrantes de “La Jauría de Franklin”: robaban a pasajeros de buses del transporte público

Carabineros logró la detención de cuatro integrantes de la banda delictual conocida como “La Jauría de Franklin”, la cual se dedicaba al robo a pasajeros de buses de la locomoción colectiva en la comuna de Santiago.

El procedimiento fue llevado a cabo por personal de la Sección de Investigación Policial (SIP), los cuales se encontraban realizando servicios de vigilancia en el sector del Barrio Franklin, con el objetivo de ubicar y detener a los integrantes de esta agrupación delictual.

De acuerdo a la información dada a conocer, los sujetos subían en grupo a los buses para robar a los pasajeros y luego descender en distintos paraderos con el fin de dificultar su captura.

Según detalló la Mayor Carola Sepúlveda, “el trabajo preventivo y focalizado permitió la detención en flagrancia de sujetos que robaban especies de pasajeros en el transporte público”.

En la ocasión, los funcionarios observaron un grupo de alrededor de 10 individuos que abordaron un bus, iniciando un seguimiento del vehículo.

Al llegar al paradero ubicado en la intersección de Pedro Lagos con Santa Rosa, los efectivos policiales observaron que uno de los sujetos descendió rápidamente por la puerta trasera con un teléfono celular, mientras otros tres individuos huyeron en distintas direcciones.

Carabineros inició una persecución de los individuos logrando la detención de cuatro de los involucrados.