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    La artista franco-iraní Marjane Satrapi, autora del cómic “Persépolis”, fallece a los 56 años

    La artista franco-iraní Marjane Satrapi, que alcanzó fama mundial con el cómic y la película "Persépolis", ha fallecido "de tristeza" a los 56 años, según informaron el jueves fuentes cercanas.

    Por 
    Vicenta Linares/RFI
    La artista franco-iraní Marjane Satrapi posa frente al tapiz olímpico en París, Francia, el 12 de marzo de 2024.

    “Marjane Satrapi ha fallecido de tristeza poco más de un año después de la muerte de Mattias Ripa, su marido y el amor de su vida”, indica un comunicado de sus allegados transmitido a la AFP. El productor, actor y guionista Mattias Ripa falleció el 8 de abril de 2025 a los 53 años. La pareja llevaba 31 años juntos.

    De la historieta al cine

    Exiliada en Francia desde 1994 y naturalizada francesa en 2006, la historietista Marjane Satrapi alcanzó el éxito con la saga autobiográfica Persépolis, en la que narraba su infancia en Irán bajo el yugo de los mulás, la represión sufrida por el pueblo iraní y su dolorosa partida hacia Europa.

    Marjane Satrapi, autora de Persépolis

    Galardonada en 2001 en el Festival de Cómic de Angulema, la primera parte fue seguida de otras tres y llevada a la gran pantalla por Marjane Satrapi en 2007, con Vincent Paronnaud como codirector, obteniendo el Premio del Jurado del Festival de Cannes en 2007. “Aunque esta película es universal, quiero dedicársela a todos los iraníes”, declaró entonces Marjane Satrapi, quien, incluso en los últimos años, ha denunciado las acciones de la República Islámica de Irán.

    En 2005, otro de sus álbumes ambientado en Irán, Pollo con Ciruelas, ganó el premio al mejor álbum en Angulema, y Marjane Satrapi también codirigió su adaptación cinematográfica en 2011, con un reparto formado por Mathieu Amalric, Edouard Baer y Maria de Medeiros.

    Opositora a las autoridades iraníes

    Acérrima opositora a las autoridades de Teherán, Satrapi rechazó la Legión de Honor francesa en 2025 para denunciar “la actitud hipócrita de Francia hacia Irán”, que por entonces atravesaba una nueva ola de represión.

    Imagen de Persépolis (Reservoir Books, 2020), de Marjane Satrapi.

    “Desde hace tiempo, me cuesta mucho entender la política de Francia hacia Irán”, había explicado en Instagram, lamentando que “a jóvenes iraníes amantes de la libertad, disidentes y artistas se les denieguen los visados”. “El rechazo de la Legión de Honor no es en absoluto una acción o un pensamiento en contra de Francia. Al contrario, amo profundamente este país que es el mío”, había precisado.

    Su cuenta de Instagram reflejaba el dolor causado por la pérdida de su marido en 2025. Repartido en varias publicaciones, un mensaje proclamaba así: “I lost the love of my life” (“Perdí al amor de mi vida”).

    Más sobre:Marjane SatrapiPersépolisMattias RipaIránRevolución IslámicaMundo

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