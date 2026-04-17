SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Contraloría reprocha retraso en regularización de comisión de servicio de exministra Tohá por viaje a Bolivia en 2025

    La documentación requerida para visar la comisión de servicio de la exministra fue enviada, por parte de la administración del expresidente Boric, con casi 10 meses de retraso a la entidad de control liderada por Dorothy Pérez.

    María Catalina BatarcePor 
    María Catalina Batarce
    Carolina Tohá presenta su renuncia al Ministerio del Interior.

    A más de un año de que se concretara el viaje de la entonces ministra del Interior Carolina Tohá a Bolivia, en febrero de 2025, se publicó en el Diario Oficial el decreto que regulariza el estatus de la comisión de servicio que se generó para que la exautoridad pudiese viajar al extranjero.

    Esto, como advirtió Contraloría, no porque hubiese simples retrasos en la revisión de antecedentes, sino porque la información fue derivada con casi 10 meses de retraso, lo que la entidad liderada por la contralora Dorothy Pérez califica como una irregularidad evidente.

    El viaje de la exsecretaria de estado tuvo lugar el 27 de febrero de 2025, y tenía como objetivo participar en la ceremonia de firma del “Protocolo Adicional para el cumplimiento del Acuerdo Interinstitucional de Cooperación Migratoria” entre el entonces Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Ministerio de Gobierno de Bolivia, y el “Acuerdo entre la República de Chile y el Estado Plurinacional de Bolivia sobre Licencias de Conducir”.

    Sin embargo, el acto que fijaba la habilitación para la comisión de servicio fue emitido el 27 de mayo de 2025, mientras que su remisión a la Contraloría, para su control preventivo de juridicidad, se efectuó a último momento por parte de la administración del expresidente Gabriel Boric. Fue recién el 12 de marzo de 2026 que el trámite llegó hasta la Contraloría para su toma de razón.

    “La tardanza señalada implica una infracción al artículo 3º inciso segundo de la Ley Nº 18.575, que impone a los órganos de la Administración del Estado el deber de observar los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia, coordinación e impulsión de oficio del procedimiento, una demora que supone también el incumplimiento de lo preceptuado por el artículo 8º del mismo texto legal, el que, tal como reiteradamente ha informado esta Contraloría en sus dictámenes, exige actuar por propia iniciativa en el cumplimiento de sus funciones, procurando la simplificación y rapidez de los trámites”, advirtió el ente fiscalizador.

    Por lo mismo, la entidad que lidera Pérez cursó con alcances el decreto en cuestión, evidenciando que, en lo sucesivo, Interior deberá “adoptar las medidas que sean necesarias a fin de que sus actos administrativos se envíen al trámite de toma de razón oportunamente”.

    Más sobre:Carolina ToháContraloríaMinisterio del InteriorTohá viaje Bolivia

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Qué se sabe del arresto del cantante D4vd, tras meses de investigaciones por el hallazgo de un cadáver en su auto

    La renovación que viene en Cruzados: la familia Claro y Fernando Tisné tendrán más directores

    Trump asegura que ha prohibido a Israel que reanude sus bombardeos sobre Líbano: “Basta significa basta”

    Amor y tragedia: qué se sabe de la francesa de 86 años detenida por el ICE en EEUU, tras reunirse con su amor de joven

    Diego Ibáñez (FA) advierte si megarreforma entra en un solo paquete: “Nos vemos obligados a rechazar la idea de legislar”

    BancoEstado incorpora a Carlos Maldonado como nuevo consejero para el período 2026-2030

    Lo más leído

    1.
    La apuesta de Bellolio, Sichel y otros alcaldes de derecha para tomar control de la discusión política que lleva la AChM

    La apuesta de Bellolio, Sichel y otros alcaldes de derecha para tomar control de la discusión política que lleva la AChM

    2.
    Diputado Irarrázaval denuncia a la U. de Chile en Contraloría por viaje de Simón Boric a España en 2022

    Diputado Irarrázaval denuncia a la U. de Chile en Contraloría por viaje de Simón Boric a España en 2022

    3.
    Encuentran cuerpo sin vida de una mujer en plena vía pública en la comuna de Santiago

    Encuentran cuerpo sin vida de una mujer en plena vía pública en la comuna de Santiago

    4.
    Casa de Allende: TC rechaza recurso de querellante y sepulta indagación contra exsenadora

    Casa de Allende: TC rechaza recurso de querellante y sepulta indagación contra exsenadora

    5.
    Héctor Barros renuncia a la subrogancia de fiscal nacional y Valencia modifica orden de suplencias

    Héctor Barros renuncia a la subrogancia de fiscal nacional y Valencia modifica orden de suplencias

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia todo el fin de semana, según el pronóstico

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia todo el fin de semana, según el pronóstico

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Bukele dejará que la inteligencia artificial gestione la salud de El Salvador: cómo funcionará el nuevo sistema

    Bukele dejará que la inteligencia artificial gestione la salud de El Salvador: cómo funcionará el nuevo sistema

    Servicios

    Rating del jueves 16 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 16 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Anuncian proceso de postulaciones al Subsidio DS49: ¿Quiénes pueden acceder al llamado especial?

    Anuncian proceso de postulaciones al Subsidio DS49: ¿Quiénes pueden acceder al llamado especial?

    Temblor hoy, viernes 17 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 17 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Rating del jueves 16 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN
    Chile

    Rating del jueves 16 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Contraloría reprocha retraso en regularización de comisión de servicio de exministra Tohá por viaje a Bolivia en 2025

    Anuncian proceso de postulaciones al Subsidio DS49: ¿Quiénes pueden acceder al llamado especial?

    La renovación que viene en Cruzados: la familia Claro y Fernando Tisné tendrán más directores
    Negocios

    La renovación que viene en Cruzados: la familia Claro y Fernando Tisné tendrán más directores

    BancoEstado incorpora a Carlos Maldonado como nuevo consejero para el período 2026-2030

    El dólar se desploma por apertura del estrecho de Ormuz y se acerca a borrar todo lo que subió durante la guerra en Irán

    Qué se sabe del arresto del cantante D4vd, tras meses de investigaciones por el hallazgo de un cadáver en su auto
    Tendencias

    Qué se sabe del arresto del cantante D4vd, tras meses de investigaciones por el hallazgo de un cadáver en su auto

    Amor y tragedia: qué se sabe de la francesa de 86 años detenida por el ICE en EEUU, tras reunirse con su amor de joven

    El hábito del sueño que puede proteger tu corazón de infartos y otros problemas cardiovasculares, según un estudio

    La olvidada relación entre Ariel Leporati, el técnico de la Roja Sub 17 mundialista, y Arturo Vidal
    El Deportivo

    La olvidada relación entre Ariel Leporati, el técnico de la Roja Sub 17 mundialista, y Arturo Vidal

    ¿Fue todo calculado? Aseguran que Guillermo Hoyos confabuló contra Mascherano para transformarse en DT de Inter Miami

    “Diego Maradona fue asesinado”: cómo entender el nuevo juicio que busca culpables por la muerte del astro argentino

    Guía práctica: cómo capturar los colores del otoño en una foto
    Tecnología

    Guía práctica: cómo capturar los colores del otoño en una foto

    DJI presenta su cámara Osmo Pocket 4

    Los “rockstars” del código se toman el GAM en una nueva edición de Nerdearla

    La gira acústica de Los Bunkers llega a su fin: “Se fue transformando a medida que íbamos avanzando”
    Cultura y entretención

    La gira acústica de Los Bunkers llega a su fin: “Se fue transformando a medida que íbamos avanzando”

    Alex Matute Johns reitera crítica a serie de Netflix y advierte: “En la vida hay cosas que no se hacen”

    Cómo se hizo Las Catadoras, la película sobre las mujeres que probaban la comida de Hitler

    Trump asegura que ha prohibido a Israel que reanude sus bombardeos sobre Líbano: “Basta significa basta”
    Mundo

    Trump asegura que ha prohibido a Israel que reanude sus bombardeos sobre Líbano: “Basta significa basta”

    Detenida a los 86 años en EE.UU.: la historia de Marie-Thérèse Ross, la viuda francesa en manos del ICE

    Irán anuncia apertura completa del estrecho de Ormuz durante el alto el fuego

    El club de los reparadores
    Paula

    El club de los reparadores

    Lo probamos y nos gustó: gimnasia facial

    Día de la Cocina Chilena: los ingredientes infaltables para un plato típico