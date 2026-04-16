Asociaciones gremiales de Gendarmería se disuelven tras publicación de ley que traspasa la institución al Ministerio de Seguridad

Este jueves 16 de abril se publicó en el Diario Oficial la reforma constitucional que traspasa Gendarmería desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos al Ministerio de Seguridad.

Con este acto, tal como se especifica en el articulado, se puso término a las asociaciones de funcionarios que se mantenían en la institución, lo que había sido relevado como una medida clave para combatir irregularidades en penales del país.

De hecho, la presentación de la iniciativa por parte de la administración del expresidente Gabriel Boric, se dio tras el escándalo de la denominada Operación Apocalipsis, donde la Fiscalía Metropolitana Occidente indaga a un numerable grupo de gendarmes por actos de corrupción.

“A contar de la fecha de publicación de la presente reforma constitucional, las asociaciones de funcionarios de Gendarmería de Chile quedarán disueltas, y su liquidación se efectuará conforme a la ley bajo la cual se hayan constituido”, se lee en el texto aprobado por el Congreso y promulgado por el Presidente Jose Antonio Kast la semana pasada.

Que estos gremios desaparezcan implicará un fuerte remezón en Gendarmería. Los cientos de dirigentes sindicales distribuidos en distintas regiones del país ahora ya no estarán protegidos con fuero. Además eso implica que las conversaciones con el Ejecutivo para mejorar las condiciones laborales de los gendarmes ya no se harán a través de los gremios.

La misma normativa también activa el plazo de un año para que el Ejecutivo presente el proyecto de ley que creará el organismo especializado que se hará cargo de las labores de reinserción social de la población penitenciaria.

Dentro de ese mismo periodo, se deberán enviar al Congreso los proyectos adecuatorios que se requieran para implementar esta compleja reforma.

En dicha labor, como han planteado desde el Ejecutivo, estarán especialmente abocados los subsecretarios de Seguridad, Andrés Jouannet, y su par de Justicia, Luis Silva, quienes liderarán una mesa de trabajo que tendrá como tarea evaluar el asunto y todo lo relacionado con el traspaso de Gendarmería.