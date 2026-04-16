Senador Flores por megaproyecto del gobierno: “No le dan los plazos para hacer la reactivación económica que se pretende”

El senador de la Democracia Cristiana (DC), Iván Flores, cuestionó durante la mañana de este jueves el megaproyecto presentado por el Presidente José Antonio Kast, apuntando que los plazos de implementación no permitirían reactivación económica esperada.

Flores abordó en radio Agricultura el proyecto que fue presentado en cadena nacional por Kast, apuntando que “no es una miscelánea” y que “el corazón, el pulmón y el cerebro del proyecto es la reforma tributaria”.

“Eso es. Hay una modificación tributaria, tanto del impuesto a la primera categoría como de la invariabilidad tributaria y la reintegración. Y son cosas que están planteadas de tal manera de que, en el tiempo que lo están poniendo hoy día, en esta rebaja progresiva, no alcanza, no le dan los plazos para hacer la reactivación económica que se pretende”, añadió.

El senador además apuntó que “lo que empieza a ocurrir es que no le dan los plazos para que, efectivamente, las empresas tengan excedentes y ese excedente pueda transformarse en más empleo y más actividad económica. No le dan los plazos”.

En la misma línea, Flores expresó tener “muchas dudas” sobre la efectividad de la propuesta enfatizando que “hay estudios que son bastante serios, que indican que en Chile, las incertezas y las inseguridades hacen que los empresarios saquen capital de Chile”.

Oposición al gobierno

En la ocasión, el senador además se refirió a la postura de la DC frente al Gobierno señalando que “no somos parte del gobierno y que ”no somos oposición por oposición”.

“Somos, o intentamos serlo honestamente, un partido político que recoge lo bueno y responde frente a lo malo, primero intentando colaborar, y si no, sencillamente oponerse”, mencionó.