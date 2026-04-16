SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Senador Flores por megaproyecto del gobierno: “No le dan los plazos para hacer la reactivación económica que se pretende”

    El senador además señaló que “no es una miscelánea” y que “el corazón, el pulmón y el cerebro del proyecto es la reforma tributaria”.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El senador de la Democracia Cristiana (DC), Iván Flores, cuestionó durante la mañana de este jueves el megaproyecto presentado por el Presidente José Antonio Kast, apuntando que los plazos de implementación no permitirían reactivación económica esperada.

    Flores abordó en radio Agricultura el proyecto que fue presentado en cadena nacional por Kast, apuntando que “no es una miscelánea” y que “el corazón, el pulmón y el cerebro del proyecto es la reforma tributaria”.

    “Eso es. Hay una modificación tributaria, tanto del impuesto a la primera categoría como de la invariabilidad tributaria y la reintegración. Y son cosas que están planteadas de tal manera de que, en el tiempo que lo están poniendo hoy día, en esta rebaja progresiva, no alcanza, no le dan los plazos para hacer la reactivación económica que se pretende”, añadió.

    El senador además apuntó que “lo que empieza a ocurrir es que no le dan los plazos para que, efectivamente, las empresas tengan excedentes y ese excedente pueda transformarse en más empleo y más actividad económica. No le dan los plazos”.

    En la misma línea, Flores expresó tener “muchas dudas” sobre la efectividad de la propuesta enfatizando que “hay estudios que son bastante serios, que indican que en Chile, las incertezas y las inseguridades hacen que los empresarios saquen capital de Chile”.

    Oposición al gobierno

    En la ocasión, el senador además se refirió a la postura de la DC frente al Gobierno señalando que “no somos parte del gobierno y que ”no somos oposición por oposición”.

    “Somos, o intentamos serlo honestamente, un partido político que recoge lo bueno y responde frente a lo malo, primero intentando colaborar, y si no, sencillamente oponerse”, mencionó.

    Más sobre:Democracia CristianaIván FloresGobiernoMegaproyectoLey Miscelánea

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Sedini defiende megarreforma y apunta a la oposición por “fijarse ideológicamente” en rebaja de impuestos

    56 detenidos y más de 6 mil controles preventivos: las cifras que dejó el megaoperativo policial en la Región Metropolitana

    Tras la caída de Orbán: ¿Quién se perfila como el próximo líder obstruccionista de la UE?

    Dos menores de 14 y 15 años detenidos por encerronas: habrían participado en al menos ocho delitos

    “La fase de mayor riesgo ha sido superada”: CLC redujo sus pérdidas un 39% en 2025 y aumentó su actividad

    El Papa critica a los líderes que utilizan la religión para justificar la guerra en medio de su disputa con Trump

    Lo más leído

    1.
    Canciller Pérez Mackenna sale al paso tras intervención de Mara Sedini por Estrecho de Magallanes: “La soberanía de Chile es indiscutible”

    Canciller Pérez Mackenna sale al paso tras intervención de Mara Sedini por Estrecho de Magallanes: “La soberanía de Chile es indiscutible”

    2.
    Revelación de ministra Arzola en el Senado: gasto fiscal en gratuidad está excedido en un 177%

    Revelación de ministra Arzola en el Senado: gasto fiscal en gratuidad está excedido en un 177%

    3.
    Portazo de Venezuela a retomar relaciones complica al gobierno ad portas del primer vuelo de expulsión

    Portazo de Venezuela a retomar relaciones complica al gobierno ad portas del primer vuelo de expulsión

    4.
    Los 15 seremis del gobierno de Kast que renunciaron o no asumieron su cargo

    Los 15 seremis del gobierno de Kast que renunciaron o no asumieron su cargo

    5.
    Vodanovic se quedó con la maleta lista: no logró embarcarse para llegar a cumbre en Barcelona junto a Boric

    Vodanovic se quedó con la maleta lista: no logró embarcarse para llegar a cumbre en Barcelona junto a Boric

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia todo el fin de semana, según el pronóstico

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia todo el fin de semana, según el pronóstico

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Bukele dejará que la inteligencia artificial gestione la salud de El Salvador: cómo funcionará el nuevo sistema

    Bukele dejará que la inteligencia artificial gestione la salud de El Salvador: cómo funcionará el nuevo sistema

    ¿Entrenarías con IA a un clon tuyo para que te reemplace en reuniones? Mark Zuckerberg lo está haciendo

    ¿Entrenarías con IA a un clon tuyo para que te reemplace en reuniones? Mark Zuckerberg lo está haciendo

    Servicios

    Temblor hoy, jueves 16 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 16 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Enap publica nuevo informe de precios: ¿Cuánto sube la bencina esta semana?

    Enap publica nuevo informe de precios: ¿Cuánto sube la bencina esta semana?

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Sedini defiende megarreforma y apunta a la oposición por “fijarse ideológicamente” en rebaja de impuestos
    Chile

    Sedini defiende megarreforma y apunta a la oposición por “fijarse ideológicamente” en rebaja de impuestos

    56 detenidos y más de 6 mil controles preventivos: las cifras que dejó el megaoperativo policial en la Región Metropolitana

    Dos menores de 14 y 15 años detenidos por encerronas: habrían participado en al menos ocho delitos

    “La fase de mayor riesgo ha sido superada”: CLC redujo sus pérdidas un 39% en 2025 y aumentó su actividad
    Negocios

    “La fase de mayor riesgo ha sido superada”: CLC redujo sus pérdidas un 39% en 2025 y aumentó su actividad

    Megarreforma: Parisi recomendará al PDG rechazar proyecto y dice que meta de repatriación de capitales “es nada, muy pobre”

    Acciones mundiales llegan a nuevos máximos históricos ante expectativa de acuerdo de paz en Medio Oriente

    Cómo Irán usó un satélite espía de China para identificar y atacar bases de EEUU, según reportes
    Tendencias

    Cómo Irán usó un satélite espía de China para identificar y atacar bases de EEUU, según reportes

    Adicción al juego: qué es la ludopatía, cuáles son las señales de alerta y cómo ayudar a un cercano con este trastorno

    El debate sobre la salud mental de Donald Trump tras sus comportamientos y comentarios en público

    El potente reproche de Vinícius a Jude Bellingham en la derrota del Real Madrid en Champions: “Calla la boca”
    El Deportivo

    El potente reproche de Vinícius a Jude Bellingham en la derrota del Real Madrid en Champions: “Calla la boca”

    El desconocido reto que Marcelo Bielsa le dio a Martín Palermo la noche noche en la que falló tres penales ante Colombia

    Guillermo Hoyos celebra su nombramiento como DT del Inter Miami de Messi: “Es una bendición”

    ¿Entrenarías con IA a un clon tuyo para que te reemplace en reuniones? Mark Zuckerberg lo está haciendo
    Tecnología

    ¿Entrenarías con IA a un clon tuyo para que te reemplace en reuniones? Mark Zuckerberg lo está haciendo

    Este es el mejor teléfono Samsung para hacer astrofotos

    Huawei muestra los nuevos Pura 90 Pro y Pura 90 Pro Max con cámara de 200 MP y colores difuminados

    El Papa contra el Rey: la guerra de poderes que terminó con un emperador descalzo en la nieve
    Cultura y entretención

    El Papa contra el Rey: la guerra de poderes que terminó con un emperador descalzo en la nieve

    En busca del bajo perdido: cómo Paul McCartney recuperó una joya de sus días de The Beatles

    Public Image Ltd. en Chile: John Lydon aún domina el caos

    Tras la caída de Orbán: ¿Quién se perfila como el próximo líder obstruccionista de la UE?
    Mundo

    Tras la caída de Orbán: ¿Quién se perfila como el próximo líder obstruccionista de la UE?

    El Papa critica a los líderes que utilizan la religión para justificar la guerra en medio de su disputa con Trump

    Al menos 18 muertos en ataques cruzados entre Rusia y Ucrania tras el fin de la tregua

    Lo probamos y nos gustó: gimnasia facial
    Paula

    Lo probamos y nos gustó: gimnasia facial

    Día de la Cocina Chilena: los ingredientes infaltables para un plato típico

    Hablemos de amor: Cuando el amor no responde