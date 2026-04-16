Sedini defiende megarreforma y apunta a la oposición por “fijarse ideológicamente” en rebaja de impuestos

La ministra vocera de gobierno, Mara Sedini, defendió el proyecto Plan de Reconstrucción Nacional, presentado ayer por el Presidente José Antonio Kast en cadena nacional, y respondió a las críticas que hay contra la iniciativa.

La megarreforma, que contiene más de 40 medidas, ya ha recibido una serie de cuestionamientos parlamentarios, los cuales apuntan principalmente a separar el proyecto, dado que hay ciertos puntos que causan rechazo, uno de ellos: la rebaja de impuesto a las empresas.

Bajo ese marco, en diálogo con radio Pauta, la portavoz del Ejecutivo señaló que “tenemos que hacer algo para recuperar el sendero de Chile y eso implica armar un proyecto que ataque distintas perspectivas”.

“Una de esas, por ejemplo, es el crecimiento económico, y el crecimiento económico tiene que apostar primero a que haya mayor inversión, y para eso se hace una caricatura con el tema de la rebaja tributaria, pero cuando tú ves, por ejemplo, los países de la OCDE, que en los últimos años han bajado desde el 30% al 22% y nosotros hemos ido subiendo del 15% al 27%, algo anda mal. O sea, la tendencia es a la baja y nosotros vamos en aumento”, argumentó.

Luego agregó: “Lo que estamos haciendo es hacer una serie de medidas que apunten al crecimiento económico, a devolver el empleo, a generar inversión. Eso no se logra con una sola medida. Se logra con muchas cosas atacando todos estos puntos de regulación, de crecimiento, de empleo”.

Consultada -en radio Agricultura- sobre si no hay riesgo de que se caiga el proyecto por la resistencia de la oposición a la rebaja de impuestos a las empresas, respondió: “A mí me parece lamentable que la oposición se fije ideológicamente en una medida que beneficia de manera integral junto con más de 40 otras a todos los chilenos”.

“Acá el Plan de Reconstrucción y desarrollo económico y social busca recuperar el crecimiento de Chile, busca recuperar la inversión, busca recuperar el empleo. Nosotros con este proyecto y con todas sus medidas primero buscamos poder revitalizar y reconstruir las regiones de Ñuble, Biobío y Valparaíso que fueron golpeadas por los incendios”, añadió la vocera.