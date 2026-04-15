Canciller Pérez Mackenna sale al paso tras intervención de Mara Sedini por Estrecho de Magallanes: “La soberanía de Chile es indiscutible”

La polémica generada por un video viralizado recientemente en redes sociales, en el cual una alta autoridad naval de Argentina asegura que la boca del Estrecho de Magallanes pertenece al país transandino, derivó esta jornada en una controversial intervención de la ministra vocera, Mara Sedini, por lo que el propio canciller Francisco Pérez Mackenna debió salir esta noche a aclarar la situación.

Todo comenzó con las palabras del jefe del Servicio de Hidrografía Naval de Argentina, contraalmirante Hernán Montero, quien en un podcast emitido en enero pasado afirmó que el Estrecho de Magallanes “es chileno, excepto la boca”. “La boca de Magallanes es argentina. La boca que une Cabo Vírgenes con Punta Dúngenes y de ahí hacia el este es argentina”, aseguró.

En este contexto, durante este miércoles la ministra Sedini fue consultada sobre tales declaraciones en un punto de prensa. Ahí, requerida sobre si la Cancillería enviaría una nota de protesta a Argentina, la titular de la Secretaría General de Gobierno (Segpres) respondió: “Nosotros nos regimos bajo las reglas que tenemos y los tratados que tenemos y son, precisamente, los ministros de esas carteras los que dan las declaraciones correspondientes a nombre del Gobierno de Chile”.

Ante la insistencia de si el gobierno considera a la totalidad del canal de soberanía chilena, la ministra no respondió, y se limitó a señalar que debía retirarse para asistir a otra actividad oficial.

Y esta noche, el canciller Pérez Mackenna quiso poner fin a esta “polémica infundada que se ha planteado”.