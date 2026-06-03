Decretan prisión preventiva para adulto acusado por lanzamiento de bomba molotov en INBA

La Fiscalía Regional Centro Norte logró que se decretara prisión preventiva para un adulto acusado por el lanzamiento de un artefacto incendiario desde el Internado Nacional Barros Arana (INBA) de Santiago, en agosto de 2025.

Tras el trabajo investigativo del fiscal Arturo Gómez y un equipo del Departamento OS9 de Carabineros, se pudo comprobar que el 14 de agosto del año pasado Agustín Ignacio Leiva García se encontraba en medio de una multitud que realizaba desórdenes públicos en el establecimiento educacional.

Fue en ese momento que el imputado, de 19 años, activó un artefacto incendiario tipo bomba molotov con un encendedor que portaba, el que posteriormente fue lanzado hacia el exterior por un menor de edad.

Momento en que el imputado enciende la molotov dentro del INBA. Captura de pantalla.

“De acuerdo a las cámaras de vigilancia, así como también de teléfonos celulares y otros coimputados, fue grabado encendiendo la mecha de una molotov que fue posteriormente lanzada a funcionarios de Carabineros que se encontraban apostados en las afueras del internado en calle Santo domingo 3535″, detalló el fiscal Gómez sobre los hechos.

Por su parte, la teniente Yenny Velásquez, del departamento OS9 de Carabineros, complementó la información asegurando que el elemento incendiario activado por el imputado luego fue lanzado por un adolescente de 15 años al personal policial que estaba en el lugar.

Ante esto, la Fiscalía formalizó a Leiva García como autor del delito de lanzamiento de artefacto incendiario molotov del artículo 14 letra D inciso 3 que corresponde a la Ley 17798 y por el delito de desórdenes públicos.

El tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público y resolvió imponerle prisión preventiva por ser un peligro para la seguridad de la sociedad, fijándose un plazo de 80 días de investigación.