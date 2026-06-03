CYBER 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Decretan prisión preventiva para adulto acusado por lanzamiento de bomba molotov en INBA

    El imputado, de 19 años, activó el artefacto incendiario con un encendedor que portaba en agosto de 2025. Este posteriormente fue lanzado por un menor de edad a carabineros que se encontraban afuera del establecimiento educacional.

    Por 
    Lya Rosen
    Imagen referencial

    La Fiscalía Regional Centro Norte logró que se decretara prisión preventiva para un adulto acusado por el lanzamiento de un artefacto incendiario desde el Internado Nacional Barros Arana (INBA) de Santiago, en agosto de 2025.

    Tras el trabajo investigativo del fiscal Arturo Gómez y un equipo del Departamento OS9 de Carabineros, se pudo comprobar que el 14 de agosto del año pasado Agustín Ignacio Leiva García se encontraba en medio de una multitud que realizaba desórdenes públicos en el establecimiento educacional.

    Fue en ese momento que el imputado, de 19 años, activó un artefacto incendiario tipo bomba molotov con un encendedor que portaba, el que posteriormente fue lanzado hacia el exterior por un menor de edad.

    Momento en que el imputado enciende la molotov dentro del INBA. Captura de pantalla.

    “De acuerdo a las cámaras de vigilancia, así como también de teléfonos celulares y otros coimputados, fue grabado encendiendo la mecha de una molotov que fue posteriormente lanzada a funcionarios de Carabineros que se encontraban apostados en las afueras del internado en calle Santo domingo 3535″, detalló el fiscal Gómez sobre los hechos.

    Por su parte, la teniente Yenny Velásquez, del departamento OS9 de Carabineros, complementó la información asegurando que el elemento incendiario activado por el imputado luego fue lanzado por un adolescente de 15 años al personal policial que estaba en el lugar.

    Ante esto, la Fiscalía formalizó a Leiva García como autor del delito de lanzamiento de artefacto incendiario molotov del artículo 14 letra D inciso 3 que corresponde a la Ley 17798 y por el delito de desórdenes públicos.

    El tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público y resolvió imponerle prisión preventiva por ser un peligro para la seguridad de la sociedad, fijándose un plazo de 80 días de investigación.

    Más sobre:INBAMolotovLanzamientoAdultoCarabinerosPrisión preventivaNacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La variopinta lista de los 17 antecesores de Jorge Gómez al mando de Codelco

    Bachelet se reúne con el vicepresidente de China en medio de carrera por liderar la ONU

    Cámara de Representantes de EE.UU. aprueba limitar los poderes de Trump en la guerra con Irán

    Postergada reforma política de Elizalde que obligaría a republicanos y a la DC a buscar más militantes en Santiago

    Bolsas globales caen y el dólar sube en medio de la incertidumbre por conflicto en Medio Oriente

    Se concreta conexión de los túneles AVO I y AVO II: obra vial beneficiará a cerca de 660 mil personas cuando esté terminada

    Lo más leído

    1.
    Operación Tokyo: las ocho cuentas con las que el ejecutivo del Banco Santander logró lavar al menos $400 millones y transformarlas en criptomonedas

    Operación Tokyo: las ocho cuentas con las que el ejecutivo del Banco Santander logró lavar al menos $400 millones y transformarlas en criptomonedas

    2.
    “Afectará a las (12) comunas más ricas”: el mensaje de Quiroz por contribuciones que marcó nuevo cónclave de alcaldes

    “Afectará a las (12) comunas más ricas”: el mensaje de Quiroz por contribuciones que marcó nuevo cónclave de alcaldes

    3.
    Ya es ley: Diario Oficial promulga norma que endurece sanciones por evasión del pago de tarifas en el transporte público

    Ya es ley: Diario Oficial promulga norma que endurece sanciones por evasión del pago de tarifas en el transporte público

    4.
    Desde la reacción del presidente de Colombia a la condena de parlamentarios: qué se dijo de la marcha de la Confech

    Desde la reacción del presidente de Colombia a la condena de parlamentarios: qué se dijo de la marcha de la Confech

    5.
    Parque Cerro Chena: el nuevo foco de tensión entre la Gobernación Metropolitana y el Minvu por su financiamiento

    Parque Cerro Chena: el nuevo foco de tensión entre la Gobernación Metropolitana y el Minvu por su financiamiento

    6.
    Cadem: aprobación de Kast sube a 41% tras Cuenta Pública, pero evaluación de su discurso marca el nivel más bajo desde 2010

    Cadem: aprobación de Kast sube a 41% tras Cuenta Pública, pero evaluación de su discurso marca el nivel más bajo desde 2010

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    ¿Viene un invierno lluvioso? El pronóstico climático para Chile durante junio, julio y agosto

    ¿Viene un invierno lluvioso? El pronóstico climático para Chile durante junio, julio y agosto

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Servicios

    Temblor hoy, miércoles 3 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 3 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 2 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 2 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 1 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 1 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Decretan prisión preventiva para adulto acusado por lanzamiento de bomba molotov en INBA
    Chile

    Decretan prisión preventiva para adulto acusado por lanzamiento de bomba molotov en INBA

    Postergada reforma política de Elizalde que obligaría a republicanos y a la DC a buscar más militantes en Santiago

    Se concreta conexión de los túneles AVO I y AVO II: obra vial beneficiará a cerca de 660 mil personas cuando esté terminada

    La variopinta lista de los 17 antecesores de Jorge Gómez al mando de Codelco
    Negocios

    La variopinta lista de los 17 antecesores de Jorge Gómez al mando de Codelco

    Bolsas globales caen y el dólar sube en medio de la incertidumbre por conflicto en Medio Oriente

    Asociación de Casinos rechaza decisión del SII que permite a plataformas de apuestas online inscribirse y pagar impuestos

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección
    Tendencias

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    4 errores comunes en las entrevistas de trabajo y qué hacer en su lugar, según una especialista

    ¿Viene un invierno lluvioso? El pronóstico climático para Chile durante junio, julio y agosto

    La UC y Coquimbo Unido conocen sus horarios: revisa la programación de los octavos de final de la Copa Libertadores
    El Deportivo

    La UC y Coquimbo Unido conocen sus horarios: revisa la programación de los octavos de final de la Copa Libertadores

    Promesa de campaña: Florentino Pérez anuncia a José Mourinho como DT del Real Madrid si gana las elecciones

    Ministra Duco le baja las expectativas al sueño del estadio azul: “El anuncio no es un traje a la medida de la U”

    Uber suma una capa de seguridad: ahora permite configurar un código PIN único y personalizado para los viajes
    Tecnología

    Uber suma una capa de seguridad: ahora permite configurar un código PIN único y personalizado para los viajes

    Niñeces y juventudes en Internet

    Así es Marvel’s Wolverine de PlayStation 5: primer vistazo

    Entre fembots y colapso digital: “La invivible” llega a Teatro La Memoria
    Cultura y entretención

    Entre fembots y colapso digital: “La invivible” llega a Teatro La Memoria

    La canción de los Beatles que John Lennon odiaba: “La letra era horrible”

    Tras un exitoso inicio, el CEP continúa su ciclo dedicado a Stanley Kubrick

    Bachelet se reúne con el vicepresidente de China en medio de carrera por liderar la ONU
    Mundo

    Bachelet se reúne con el vicepresidente de China en medio de carrera por liderar la ONU

    Cámara de Representantes de EE.UU. aprueba limitar los poderes de Trump en la guerra con Irán

    Balotaje en Colombia: Sondeo de AtlasIntel da una ventaja de 7,7 puntos porcentuales a De la Espriella sobre Cepeda

    Aborto por tres causales: el peso de la objeción de conciencia
    Paula

    Aborto por tres causales: el peso de la objeción de conciencia

    Sopa de brócoli y leche de coco

    Cuidar la piel en invierno