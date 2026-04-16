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    El Papa critica a los líderes que utilizan la religión para justificar la guerra en medio de su disputa con Trump

    “¡Ay de quienes doblegan las religiones y el mismo nombre de Dios a sus propios intereses militares, económicos y políticos, arrastrando lo que es santo hacia lo más sucio y tenebroso!“, dijo el pontífice en Camerún.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    El Papa León XIV pronuncia un discurso en la Catedral de San José en Bamenda, en Camerún.

    En medio de la disputa con Donald Trump por la guerra de Estados Unidos contra Irán, el Papa León XIV aprovechó un discurso en Camerún para condenar a los líderes que utilizan la religión para justificar las guerras.

    “¡Ay de quienes doblegan las religiones y el mismo nombre de Dios a sus propios intereses militares, económicos y políticos, arrastrando lo que es santo hacia lo más sucio y tenebroso!“, dijo el pontífice, quien se encuentra de gira por cuatro países africanos.

    Los “amos de la guerra” fingen ignorar que “basta un instante para destruir, pero a menudo toda una vida no basta para reconstruir”, señaló. El Papa criticó a los líderes que gastan miles de millones en guerras: “Hacen la vista gorda ante el hecho de que se gastan miles de millones de dólares en asesinatos y devastación, mientras que los recursos necesarios para la sanación, la educación y la reconstrucción brillan por su ausencia”.

    Quienes extraen los recursos de las tierras africanas, a su vez, utilizan el dinero para comprar armas, “perpetuando un ciclo interminable de desestabilización y muerte”, prosiguió. El Papa León XIV afirmó que “esto es un mundo al revés, una distorsión de la creación de Dios que toda conciencia recta debe denunciar y repudiar”, según consigna Vatican News.

    El pontífice hizo un llamado a “un cambio de rumbo decisivo, una verdadera conversión, que nos conduzca en la dirección opuesta, hacia un camino sostenible y rico en fraternidad humana”. El mundo está “asolado por un puñado de tiranos, pero se mantiene unido gracias a una multitud de hermanos y hermanas solidarios”.

    Según The Guardian, el mes pasado, el Papa hizo comentarios similares al afirmar que Dios ignora las oraciones de los líderes que libran guerras y tienen “las manos llenas de sangre”, lo que se interpretó ampliamente como una crítica velada al secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, quien ha utilizado un lenguaje religioso e instado a la oración en nombre de Jesús para justificar la violencia contra los enemigos.

    El domingo, Donald Trump arremetió contra el Papa y lo calificó de “débil ante el crimen y nefasto en política exterior” en una publicación en Truth Social. Los comentarios del presidente estadounidense han sido ampliamente condenados por católicos y la comunidad internacional, incluida la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

    Más sobre:PapaLeón XIVTrumpGuerraCamerúnHegsethMeloniMundo

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