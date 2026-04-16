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    El potente reproche de Vinícius a Jude Bellingham en la derrota del Real Madrid en Champions: “Calla la boca”

    El brasileño tuvo una dura reprimenda contra el inglés luego de que este le protestara tras no recibir un pase.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Foto: Real Madrid.

    La eliminación del Real Madrid a manos del Bayern Múnich en Champions League estuvo marcada por momentos de tensión. La polémica expulsión de Eduardo Camavinga desató la furia del conjunto merengue. No obstante, durante el encuentro, hubo momentos en el que se vieron enfrentados entre sí futbolistas del cuadro hispano.

    Las cámaras de la transmisión oficial captaron un encontrón entre Vinícius Junior y Jude Bellingham. Corría el minuto 83 ganaba 3-2 y estaba igualando la serie, cuando el brasileño aprovechó un error de Upamecano. Ingresó al área en velocidad y el inglés le pidió la pelota, pero no se la dio.

    El mediocampista británico realizó varios gestos pidiéndole la pelota, pero este optó por una jugada personal. No estuvo siquiera cerca de intentar jugar con él. La jugada terminó con un saque de banda en el costado tras un mal control del atacante y la recuperación de posición del central francés.

    Bellingham, notoriamente mosqueado por la situación, volvió a abrir los brazos en señal de protesta contra su compañero y le reprochó no haberle pasado la pelota. Vinícius, en tanto, no se guardó nada y le respondió con fastidio: “¿Qué quieres? Calla la boca”.

    En el momento de la discusión entre Vinícius y Bellingham, la serie estaba completamente igualada, próxima a entrar en al prórroga. Sin embargo, justo después vino la expulsión de Camavinga y la debacle merengue. Luis Díaz, en el 89′, se convirtió en el héroe de los teutones, mientras que Michael Olise, en la última jugada (90+4′), sentenció el encuentro.

    El cierre solo encendió aún más los ánimos del Madrid, que se avalanzaron contra el árbitro Slavko Vincic. Tras las protestas, también terminaría expulsado Arda Güler.

    Revisa la reprimenda de Vinícius a Bellingham

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalChampions LeagueReal MadridBayern MúnichViníciusVinícius JuniorJude Bellingham

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