Bayern Múnich se queda con una serie monumental: despacha al Real Madrid y está en semifinales de la Champions

La Champions League nunca falla. Con frecuencia, entrega partidos inolvidables. Claro, se trata de la elite internacional. Sin embargo, no deja de asombrar el espectáculo de alto vuelo que entregaron Bayern Múnich y Real Madrid este miércoles. Parecía una final, aunque recién se trataba de la revancha de cuartos. Terminaron celebrando los alemanes, que se metieron en las semifinales luego de vencer en un tremendo 4-3 (global de 6-4).

Fue la mejor manera para honrar el trigésimo duelo entre bávaros y madridistas (solo en la Copa de Europa). Es el partido más repetido en torneos de clubes UEFA. Por esto es que ya se considera como un clásico. Como la ida fue un triunfo 2-1 para el Bayern, en España, la mayor presión estaba del lado de la Casa Blanca. Por muchos vaivenes que tenga, en la Champions se transforma. Por algo es el más ganador.

Para enfrentar a un elenco de gran estado de forma como el líder y casi campeón de la Bundesliga (otra vez), el Madrid tenía que hacer un juego quirúrgico. Álvaro Arbeloa optó por una formación ofensiva. Por primera vez en su historia en el torneo, los merengues contaron con un once inicial sin ningún español.

Antes del minuto, la visita se encontró de casualidad con el primer gol. Arda Güler aprovechó el grosero error de Manuel Neuer en una entrega y remató de primera para abrir la cuenta. Gran definición del turco, cuya zurda iba a dar otra muestra de su brillantez más adelante. En un duelo que iba a ser notable, los arqueros no contaron con su jornada más prolija. En los 6′, empataron los alemanes mediante un cabezazo de Aleksandar Pavlovic, conectando en plena área chica un córner de Kimmich. Frágil respuesta del ucraniano Lunin. Quién sabe lo que intentó hacer, pero no respondió como corresponde.

Este fue solo el comienzo. Los primeros 45′ fueron monumentales. Tan atrapantes como cambiantes. Cuando el partido parecía tomar una manera, el rival respondía y movía todo. Para el espectador neutral, fue un regalo. Desde el manejo del balón, el juego pasaba por el Bayern, asumiendo riesgos en defensa. Mientras que los blancos estaban agazapados, aguardando una salida rápida a través de sus puntas (Vinícius y Mbappé).

En los 29′, una genialidad de Arda Güler aventajó nuevamente a la visita. Impecable tiro libre del turco, que no contó con la mejor respuesta de Neuer. La acción nació de una dudosa falta que sancionó el árbitro. Pero eso no le importó al seleccionado otomano. Como el duelo era golpe por golpe, llegó la respuesta del local. En los 38′, igualó Harry Kane, definiendo con clase tras un pase profundo de Upamecano. El empate era favorable para los germanos.

Con espacios por delante, la dupla ofensiva merengue llega a ser letal. Antes del descanso, una combinación entre Vinícius y Mbappé acabó con el 3-2 del francés (42′), quien remató ante un Manuel Neuer entregado. El global estaba igualado, llevando la serie al alargue. Más allá de las estadísticas y las métricas, lo cierto es que el primer tiempo fue imperial. Directo al archivo de lo mejor del año.

En la cancha del Allianz Arena, podía pasar cualquier cosa. Un cotejo con semejantes fuerzas chocando podía definirse por un mínimo detalle. En el complemento, el juego fue más “terrenal”, pero con la incertidumbre viva. Bayern Múnich tenía el balón y era muy paciente en buscar algún recoveco en la zaga blanca. No obstante, fue el Real Madrid el que contó con las opciones de convertir. Los alemanes corrieron el riesgo de defender mano a mano ante los delanteros merengues.

Está dicho que cualquier detalle podía desnivelar una llave así. Cuando todo estaba encauzado para ir a la prórroga, a 4′ del final se produce la expulsión de Camavinga. El Madrid acabó con 10. Se le abrió una ventana al club alemán y entró con todo. Minuto 89 y el colombiano Luis Díaz convierte el 3-3 con un remate que tiene un leve desvío en Militao. En el añadido, Olise marcó el 4-3 definitivo.

El gigante bávaro se cruzará en semis con el PSG de Luis Enrique, que despachó al Liverpool. Aroma a partidazo. De esos que solo la Champions puede dar.

El Arsenal, a semis

También se metió en semifinales el Arsenal. En el Emirates Stadium, el líder de la Premier League selló su pase con un empate sin goles ante el Sporting de Lisboa. Le bastó, porque en la ida, en Portugal, ganó por la mínima.

En días en los cuales se dispararon las dudas sobre los Gunners de Mikel Arteta, al estrecharse la diferencia con Manchester City en la liga inglesa, poniendo en jaque la opción de ser campeón, se metieron entre los cuatro mejores.

Enfrentará al Atlético de Madrid, que dejó en el camino al Barcelona en otra llave extraordinaria. Solo quedan cuatro aspirantes al título. Todos quieren llegar a Budapest.