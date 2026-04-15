SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Bayern Múnich se queda con una serie monumental: despacha al Real Madrid y está en semifinales de la Champions

    En Alemania, dos gigantes del fútbol mundial brindaron un encuentro que quedará para el recuerdo. Los bávaros vencieron por 4-3, en el tiempo añadido, y se meten entre los cuatro mejores. Se enfrentarán al PSG de Luis Enrique. También clasificó el Arsenal.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Bayern Múnich despacha al Real Madrid y está en semifinales de la Champions League.

    La Champions League nunca falla. Con frecuencia, entrega partidos inolvidables. Claro, se trata de la elite internacional. Sin embargo, no deja de asombrar el espectáculo de alto vuelo que entregaron Bayern Múnich y Real Madrid este miércoles. Parecía una final, aunque recién se trataba de la revancha de cuartos. Terminaron celebrando los alemanes, que se metieron en las semifinales luego de vencer en un tremendo 4-3 (global de 6-4).

    Fue la mejor manera para honrar el trigésimo duelo entre bávaros y madridistas (solo en la Copa de Europa). Es el partido más repetido en torneos de clubes UEFA. Por esto es que ya se considera como un clásico. Como la ida fue un triunfo 2-1 para el Bayern, en España, la mayor presión estaba del lado de la Casa Blanca. Por muchos vaivenes que tenga, en la Champions se transforma. Por algo es el más ganador.

    Para enfrentar a un elenco de gran estado de forma como el líder y casi campeón de la Bundesliga (otra vez), el Madrid tenía que hacer un juego quirúrgico. Álvaro Arbeloa optó por una formación ofensiva. Por primera vez en su historia en el torneo, los merengues contaron con un once inicial sin ningún español.

    Antes del minuto, la visita se encontró de casualidad con el primer gol. Arda Güler aprovechó el grosero error de Manuel Neuer en una entrega y remató de primera para abrir la cuenta. Gran definición del turco, cuya zurda iba a dar otra muestra de su brillantez más adelante. En un duelo que iba a ser notable, los arqueros no contaron con su jornada más prolija. En los 6′, empataron los alemanes mediante un cabezazo de Aleksandar Pavlovic, conectando en plena área chica un córner de Kimmich. Frágil respuesta del ucraniano Lunin. Quién sabe lo que intentó hacer, pero no respondió como corresponde.

    Este fue solo el comienzo. Los primeros 45′ fueron monumentales. Tan atrapantes como cambiantes. Cuando el partido parecía tomar una manera, el rival respondía y movía todo. Para el espectador neutral, fue un regalo. Desde el manejo del balón, el juego pasaba por el Bayern, asumiendo riesgos en defensa. Mientras que los blancos estaban agazapados, aguardando una salida rápida a través de sus puntas (Vinícius y Mbappé).

    En los 29′, una genialidad de Arda Güler aventajó nuevamente a la visita. Impecable tiro libre del turco, que no contó con la mejor respuesta de Neuer. La acción nació de una dudosa falta que sancionó el árbitro. Pero eso no le importó al seleccionado otomano. Como el duelo era golpe por golpe, llegó la respuesta del local. En los 38′, igualó Harry Kane, definiendo con clase tras un pase profundo de Upamecano. El empate era favorable para los germanos.

    Con espacios por delante, la dupla ofensiva merengue llega a ser letal. Antes del descanso, una combinación entre Vinícius y Mbappé acabó con el 3-2 del francés (42′), quien remató ante un Manuel Neuer entregado. El global estaba igualado, llevando la serie al alargue. Más allá de las estadísticas y las métricas, lo cierto es que el primer tiempo fue imperial. Directo al archivo de lo mejor del año.

    En la cancha del Allianz Arena, podía pasar cualquier cosa. Un cotejo con semejantes fuerzas chocando podía definirse por un mínimo detalle. En el complemento, el juego fue más “terrenal”, pero con la incertidumbre viva. Bayern Múnich tenía el balón y era muy paciente en buscar algún recoveco en la zaga blanca. No obstante, fue el Real Madrid el que contó con las opciones de convertir. Los alemanes corrieron el riesgo de defender mano a mano ante los delanteros merengues.

    Está dicho que cualquier detalle podía desnivelar una llave así. Cuando todo estaba encauzado para ir a la prórroga, a 4′ del final se produce la expulsión de Camavinga. El Madrid acabó con 10. Se le abrió una ventana al club alemán y entró con todo. Minuto 89 y el colombiano Luis Díaz convierte el 3-3 con un remate que tiene un leve desvío en Militao. En el añadido, Olise marcó el 4-3 definitivo.

    El gigante bávaro se cruzará en semis con el PSG de Luis Enrique, que despachó al Liverpool. Aroma a partidazo. De esos que solo la Champions puede dar.

    El Arsenal, a semis

    También se metió en semifinales el Arsenal. En el Emirates Stadium, el líder de la Premier League selló su pase con un empate sin goles ante el Sporting de Lisboa. Le bastó, porque en la ida, en Portugal, ganó por la mínima.

    En días en los cuales se dispararon las dudas sobre los Gunners de Mikel Arteta, al estrecharse la diferencia con Manchester City en la liga inglesa, poniendo en jaque la opción de ser campeón, se metieron entre los cuatro mejores.

    Enfrentará al Atlético de Madrid, que dejó en el camino al Barcelona en otra llave extraordinaria. Solo quedan cuatro aspirantes al título. Todos quieren llegar a Budapest.

    Lee también:

    Más sobre:Fútbol internacionalChampions LeagueBayern MúnichReal MadridArsenalSporting de LisboaLiga de Campeones

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Steinert por reproches a su inasistencia a sesión clave por la reforma a Carabineros: “Yo no tengo temor a las críticas”

    Enap confirma nueva alza en las bencinas: precio subirá hasta $22 por litro este jueves

    Wall Street alcanza nuevos máximos históricos y el Ipsa supera el nivel que tenía antes del estallido de la guerra

    Actor Renato Münster renuncia a cargo de seremi de las Culturas de la RM un día después de asumir

    Confirman hallazgo de segundo cuerpo en casona incendiada en Santiago el pasado 6 de abril

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Lo más leído

    1.
    Al mando de Messi, Suárez y Falcón: extécnico campeón en la U asume la banca del Inter Miami

    Al mando de Messi, Suárez y Falcón: extécnico campeón en la U asume la banca del Inter Miami

    2.
    “Sorpresa Monumental”: Sudamérica se rinde ante el triunfo de Coquimbo Unido en la Copa Libertadores

    “Sorpresa Monumental”: Sudamérica se rinde ante el triunfo de Coquimbo Unido en la Copa Libertadores

    3.
    La ANFA le raya la cancha a la ANFP por Juan Tagle: “¿Cómo vamos a votar por quien está en contra de la separación?”

    La ANFA le raya la cancha a la ANFP por Juan Tagle: “¿Cómo vamos a votar por quien está en contra de la separación?”

    4.
    Carta, llamado y solicitud: Everton entra en alerta por las quejas de la U contra el arbitraje y apunta a Roberto Tobar

    Carta, llamado y solicitud: Everton entra en alerta por las quejas de la U contra el arbitraje y apunta a Roberto Tobar

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia en Santiago: cuándo podrían llegar las precipitaciones, tras el paso de sistemas frontales en la zona centro-sur

    Lluvia en Santiago: cuándo podrían llegar las precipitaciones, tras el paso de sistemas frontales en la zona centro-sur

    Bukele dejará que la inteligencia artificial gestione la salud de El Salvador: cómo funcionará el nuevo sistema

    Bukele dejará que la inteligencia artificial gestione la salud de El Salvador: cómo funcionará el nuevo sistema

    Qué significa que se haya detectado un clúster de sismos activos bajo Santiago

    Qué significa que se haya detectado un clúster de sismos activos bajo Santiago

    Cómo ha cambiado el régimen de Irán desde que estalló la guerra con Estados Unidos e Israel

    Cómo ha cambiado el régimen de Irán desde que estalló la guerra con Estados Unidos e Israel

    Servicios

    Enap publica nuevo informe de precios: ¿Cuánto sube la bencina esta semana?

    Enap publica nuevo informe de precios: ¿Cuánto sube la bencina esta semana?

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Anuncian preventa del Álbum del Mundial 2026: ¿Dónde comprar y cuáles son los precios?

    Anuncian preventa del Álbum del Mundial 2026: ¿Dónde comprar y cuáles son los precios?

    Enap publica nuevo informe de precios: ¿Cuánto sube la bencina esta semana?
    Chile

    Enap publica nuevo informe de precios: ¿Cuánto sube la bencina esta semana?

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Steinert por reproches a su inasistencia a sesión clave por la reforma a Carabineros: “Yo no tengo temor a las críticas”

    Enap confirma nueva alza en las bencinas: precio subirá hasta $22 por litro este jueves
    Negocios

    Enap confirma nueva alza en las bencinas: precio subirá hasta $22 por litro este jueves

    Wall Street alcanza nuevos máximos históricos y el Ipsa supera el nivel que tenía antes del estallido de la guerra

    Isa Vías reingresa proyecto de tercera pista para la Ruta 5 de Rancagua al sur que el SEA dio “término anticipado”

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad
    Tendencias

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Día de la Cocina Chilena: los platos más pedidos por los chilenos en el delivery

    Por qué el 10% de las personas no responde a las inyecciones GLP-1 como Ozempic

    En vivo: Universidad Católica visita a Cruzeiro en busca de sus primeros puntos en Copa Libertadores
    El Deportivo

    En vivo: Universidad Católica visita a Cruzeiro en busca de sus primeros puntos en Copa Libertadores

    Bayern Múnich se queda con una serie monumental: despacha al Real Madrid y está en semifinales de la Champions

    Un favorito sufre a dos meses del Mundial: Francia pierde a una de sus estrellas por una grave lesión

    Este es el mejor teléfono Samsung para hacer astrofotos
    Tecnología

    Este es el mejor teléfono Samsung para hacer astrofotos

    Huawei muestra los nuevos Pura 90 Pro y Pura 90 Pro Max con cámara de 200 MP y colores difuminados

    Cómo la inteligencia artificial conquistó al desierto de Coachella

    Javier Rodríguez, escritor chileno: “Todos, en algún momento, somos o seremos decadentes. Es inevitable”
    Cultura y entretención

    Javier Rodríguez, escritor chileno: “Todos, en algún momento, somos o seremos decadentes. Es inevitable”

    El legendario poncho de Gabriel Parra revive gracias a su hija Juanita en un nuevo aniversario de su muerte

    Un disco que sería distinto: Los Tres a 30 años del MTV Unplugged, el hito que definió una era

    Vicepresidente de EE.UU. dice que el Papa debería ser más “cuidadoso” al hablar de teología
    Mundo

    Vicepresidente de EE.UU. dice que el Papa debería ser más “cuidadoso” al hablar de teología

    Aitor Esteban, líder del Partido Nacionalista Vasco: “Hay un punto de no retorno que va a suponer un proceso de mayor integración europea”

    EE.UU. e Irán mantienen conversaciones indirectas para extender el alto el fuego de dos semanas

    Día de la Cocina Chilena: los ingredientes infaltables para un plato típico
    Paula

    Día de la Cocina Chilena: los ingredientes infaltables para un plato típico

    Hablemos de amor: Cuando el amor no responde

    Más allá de la violencia escolar: la crisis de salud mental y soledad en la niñez