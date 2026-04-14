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    El Atlético de Simeone resiste hasta el final: los colchoneros eliminan al Barcelona de la Champions en un partidazo en Madrid

    La llave entre rojiblancos y culés brindó otro duelo de alto vuelo. Pese a la derrota 1-2 como local, el equipo del Cholo logra meterse entre los cuatro mejores de la Liga de Campeones. También avanzó el PSG, que superó al Liverpool en Anfield.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    El Atlético de Madrid eliminó al Barcelona y está en semifinales de la Champions.

    La Champions League 2025-2026 ya tiene a sus primeros semifinalistas. Se trata del Atlético de Madrid y del PSG, que dejaron en el camino al Barcelona y al Liverpool, respectivamente. Tanto colchoneros como parisinos aspiran a llegar a Budapest, donde se jugará la final el próximo 30 de mayo.

    El Atleti de Diego Simeone enfrentó la revancha, en casa, con la misión de blindar la ventaja que sacó en la ida, a raíz del triunfo 2-0 obtenido en el Camp Nou. Los antecedentes estaban del lado de los rojiblancos, porque en los duelos directos ante el Barça por la Liga de Campeones, que precisamente ocurrieron en cuartos, terminaron clasificando (2013-2014 y 2025-2016). Esto volvió a suceder en el curso 25-26. Pese a caer 1-2, avanza con un global de 3-2.

    En el afán de remontar la eliminatoria, Hansi Flick optó por una delantera más liviana, que diera menos referencias. Dejó en la banca a Robert Lewandowski y Marcus Rashford. Además, no contaba con Raphinha. Los culés salieron en modo avasallador. La primera chance que tuvieron sucedió a los 33 segundos, con un zurdazo de Lamine Yamal desviado por Juan Musso. Fue un indicador de cómo sería la primera mitad.

    El arranque contó con una sorprendente fragilidad en la defensa del Atlético. Justamente, una falla de Lenglet generaría la opción del 1-0, que concretó Lamine Yamal en los 4 minutos. El crack de la selección española definió entre las piernas de Musso para estrechar la llave. El puntero de LaLiga desplegaba lo mejor de su repertorio, con la gentileza de una defensa rival que exhibía muchos ripios.

    En ese sentido, no causó sorpresa que llegara el segundo gol culé antes de la media hora. Ferran Torres, quien ocupó la posición de 9 en lugar de Lewandowski, convirtió el 2-0 en los 24′. Recibió un pase preciso de Dani Olmo, entre los centrales, conduce y saca un zurdazo que bate al argentino Musso, reemplazante de Jan Oblak. Temprano, la serie estaba igualada. El Atlético hipotecaba todo lo bueno que hizo en la ida. Y en la jugada siguiente casi llegó el 3-0, pero se lo perdió Fermín López.

    De contra, el local encontró un gol que se convirtió en un tanque de oxígeno. En los 31′, Ademola Lookman descontó, finalizando una salida rápida, encontrando al Barcelona mal parado. Con más o menos intensidad, el partido pasaba por los pies de los jugadores catalanes. Cada acercamiento al área rival significaba peligro de gol, lo que persistió en la segunda parte.

    Ferran Torres, quien hizo un gran encuentro, convirtió el tercero en los 55′, volviendo a igualar el marcador global. Sin embargo, el tanto fue anulado por fuera de juego. Con elevados rendimientos individuales, como Lamine Yamal, el Barcelona estaba cerca. Hacia la parte final, Flick metió a Lewandowski y Rashford. Pero el juego iba a cambiar. El Atleti empezó a apretar más arriba y la visita no fluyó tanto.

    La expulsión de Eric García, en los 78′, tras chequeo del VAR (por falta como último recurso), fue un mazazo para los azulgranas. En ese tramo, se vio lo mejor de los colchoneros en el duelo. Sostuvo el resultado, que le servía. Los pupilos del Cholo Simeone están entre los cuatro mejores y se enfrentarán al Arsenal o el Sporting de Lisboa. En la ida, ganaron los Gunners 1-0.

    Avanza el PSG

    En la otra llave disputada este martes, el PSG aseguró su presencia entre los cuatro mejores. En Anfield, derrotaron por 2-0 al Liverpool, para cerrar un global de 4-0.

    El equipo de Luis Enrique ganó en la ida por 2-0, encaminando su clasificación. La presión estaba del lado de los Reds, que han tenido una temporada extremadamente irregular. Arne Slot se la jugó con la inclusión de Alexander Isak desde el arranque. Los tantos del encuentro fueron obra de Ousmane Dembélé (72′ y 90′+1).

    El campeón vigente de Europa aguarda por su próximo rival: Real Madrid o Bayern Múnich. Este miércoles se disputa la vuelta, en Alemania, luego del partidazo que brindaron la semana pasada en el Santiago Bernabéu, que acabó en triunfo bávaro por 2-1.

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