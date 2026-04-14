“A ver si el Cholo me hace un favor”: Lamine Yamal desafía a Simeone de cara a la revancha entre Barcelona y Atlético de Madrid

Atlético de Madrid busca asegurar su paso a las semifinales de la Champions League contra Barcelona.

Este martes la Champions League vivirá una nueva instancia clave en las aspiraciones de los equipos por levantar la Orejona. En esta jornada se vivirán los duelos de revancha de los cuartos de final del torneo, teniendo a Atlético de Madrid, Barcelona, Liverpool y PSG como protagonistas.

En la llave entre cuadros españoles, el Atlético de Madrid arrancará con la ventaja, pues en la ida los dirigidos por Diego Simeone consiguieron superar a los azulgranas por un claro 2-0.

Sin embargo, Lamine Yamal ha dado muestras de estar confiado en el que el equipo culé puede dar vuelta la llave, incluso desafiando al Cholo.

En la conferencia de prensa previa al duelo, el extremo español dejó claro que no se dejarán amedrentar por los colchoneros. “Me encuentro muy bien y muy motivado para marcar diferencias. Espero que pueda marcar las diferencias. A ver si el Cholo me hace un favor y me pone uno contra uno con un jugador”, señaló a los medios.

Allí también planteó que la clave será el “ser intensos, no perder nuestro juego y no pensar que es un milagro remontar. Empezamos dos a cero pero tenemos que jugar como sabemos”, afirmó.

“Por suerte estoy jugando en el Barcelona y tenemos mucha calidad. No creo que solo pase por mí, y si así fuera, tampoco me importaría. Pero confío en mi equipo”, complementó.

“Si quedamos eliminados será al final. Lo dejaremos todo por el escudo. Esto no está acabado. La remontada es muy posible, por eso estamos aquí”, fue el mensaje con el que buscó darle esperanza a los hinchas del Barcelona.

En relación a la responsabilidad que se autoimpone, remarcó que “desde pequeño he asumido más responsabilidades de las que debería. Estoy acostumbrado. No lo veo como un problema sino como una virtud. Me gusta la confianza que me dan los compañeros”.

La visión de los entrenadores

Por su lado, el técnico Hansi Flick indicó que “nosotros creemos que lo podemos hacer, creemos en ello y estamos cien por cien centrados en este partido. Podemos hacer que suceda, que sea posible. ¿Por qué no? Obviamente jugamos contra un Atleti muy fuerte, con buenos jugadores defensivos y ofensivos”.

“Necesitamos un rendimiento tanto defensiva como ofensivamente. Tenemos que aprovechar las oportunidades que tengamos. Es la diferencia entre ellos y nosotros. Este martes va a ser bastante diferente (a la ida) y vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible”, añadió.

Desde el banco contrario, Diego Simeone aseguró que “lo que se pueda pensar antes es imaginación. Después arranca el partido y aparece la fe, la seguridad y lo que queremos hacer. Vamos a ir a buscarlo, nuestro objetivo es seguir adelante”.

Así mismo, jugó al misterio cuando le preguntaron sobre la formación para el partido. “Los primeros en saberlo serán los jugadores. No hace falta hablar demasiado, ellos entienden lo que necesitamos. Hay crecimiento y experiencia”, declaró.

El partido entre Barcelona y Atlético de Madrid está programado para este martes 14 de abril a partir de las 15.00 horas en el estadio Metropolitano de Madrid. En paralelo, Liverpool intentará dar vuelta el 2-0 en contra que le propinó el PSG en la ida para seguir en competencia.