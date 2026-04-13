Justo Giani aborda el desafío de la UC ante Cruzeiro en la Copa Libertadores: “Empezar a sacar cuentas es un error”.

La UC se prepara para visitar a Cruzeiro por la Copa Libertadores. Justo Giani se refirió al próximo desafío internacional del equipo estudiantil, que viajará a Brasil. “Creo que es lo que todos quieren. Poder jugar entre semana un partido de este calibre. Ya nos tocó la vez pasada con Boca”, indicó.

En esa línea, destacó la importancia de competir en el certamen continental y el efecto que tiene una victoria previa en el ánimo del plantel. “Es lo lindo de este deporte jugar copas internacionales. Y creo que con una victoria el ánimo es otro también. Es un buen parámetro para ir para Cruzeiro”, agregó.

Además, explicó que el plantel realizó un trabajo interno para corregir los errores de la caída ante Boca Juniors. “Con las cosas que se vieron, los errores que hemos visto nosotros internamente, obviamente, contra Boca, que obviamente se laburaron y demás, iremos a Brasil para tratar de hacer nuestro trabajo”, afirmó.

Giani ha sido uno de las figuras de la UC. JAVIER TORRES/PHOTOSPORT

El delantero fue consultado por los comentarios surgidos sobre las expulsiones de jugadores rivales en partidos recientes. “Trato de no ver mucho, pero si fuese así no me enojaría tanto con los árbitros y no discutiría tanto y yo me la paso discutiendo, enojado, me han sacado amarilla por quejarme”, afirmó.

“Son comentarios externos, la realidad es que nosotros nos abstraemos de eso, tratamos de hacer nuestro trabajo, cuando se gana se va a hablar, cuando se pierde se va a hablar, esto es así y lo sabemos, entonces no entramos en eso”, agregó.

En el plano personal, Giani abordó su presente en el equipo. “Cuando llegué acá lo dije, quizás mis características no eran la de un goleador, como es el caso del Toro (Fernando Zampedri), que es más goleador. A mí me gusta más capaz de tirarme atrás, de crear un poco más el juego, pero también encontré acá una faceta mía que siempre me gustó, llegar al área, tratar de convertir”, señaló.

El atacante también destacó la influencia de sus compañeros en su rendimiento ofensivo, especialmente en la generación de oportunidades de gol. “Tienes gente de muy buen pie, entonces ante esto también uno tiene que saber leer. Si hay compañeros que tienen una característica mejor que otras, entonces yo creo que hay jugadores que son distintos, que tienen ese toque para dejarte mano a mano y demás”, explicó.

Por otro lado, el argentino anticipó que en la UC no visualizan más allá del miércoles. “Pensar más allá, empezar a hacer cuentas y demás, ahí está el error. Yo creo que nosotros hoy tenemos que pensar en ir a hacer un buen papel a Brasil”, señaló.

“Cuando volvamos vamos a pensar en La Calera, partido a partido, porque si vos sacás el foco de lo que realmente importa, que es el partido en sí, ahí es donde estamos complicados”, concluyó.