La imagen es escalofriante. Jovanny Campusano, lateral de Ñublense, arremete contra Javier Altamirano, volante de Universidad de Chile, con un planchazo que pudo tener consecuencias graves para el mediocampista de Universidad de Chile. De hecho, en el registro se puede observar con claridad la torsión del pie derecho del jugador azul.

El juez Cristián Galaz no adoptó la decisión que perfectamente pudo tomar: la expulsión del carrilero chillanejo. Es más. Ni siquiera recurrió al apoyo del VAR, que le habría quitado cualquier atisbo de duda respecto de la drástica determinación. Desde la cabina que administra el videoarbitraje tampoco le advirtieron el error.

“Mediocres”: el nuevo dardo de Javier Castrilli contra el arbitraje chileno

Javier Castrilli está atento a cada movimiento del arbitraje chileno. En septiembre de 2021 asumió la presidencia de la Comisión de Árbitros de la ANFP. Piero Maza, quien a cargo del VAR en el choque entre los Diablos Rojos y los universitarios, fue uno de los 14 árbitros que Castrilli despidió de sus puestos. En abril de 2022, fue removido del cargo, lo que derivó en una intensa disputa con la entidad que rige al fútbol chileno en los tribunales de justicia, con millonarias demandas de por medio.

El Sheriff no perdona la falta de decisión. “Tan mediocre es sostener que ‘no hubo intención’ (cuando no hubo ninguna señal de aflojar la pierna al sentir el hueso ajeno) como mediocre es apuntar que al no haber intención ‘se juega antes el balón’ justificando las graves consecuencias. Mediocres”, establece en su cuenta en X.

Tan mediocre es sostener que “no hubo intención” (cuando no existió ninguna señal de aflojar la pierna al sentir el hueso ajeno) como mediocre es apuntar que al no haber intención “se juega antes el balón” justificando las graves consecuencias. MEDIOCRES pic.twitter.com/90agEbvN5V — Javier Castrilli (@castrillijavier) April 13, 2026

“Bueno, creo que es un tema que nosotros como club ya estamos un poquito... ¿cómo decirlo? Como entregados. Ya todos los partidos nos... bueno. En esta patada que me pegaron no hubo ni revisión del VAR”, se había quejado Altamirano.

El exvolante de Huachipato continuó. “Obviamente, uno queda con esa sensación de por qué no van (al VAR) si la patada fue clara. Más allá de que él quiera jugar o no, a mí después me saca una tarjeta amarilla porque, según él, le quise pegar y eso no... nunca voy a querer lesionar o pegar al contrario”, expuso.

“Obviamente frustra. Pero bueno, ya viene desde el año pasado, entonces ya hay que hacer un poco de autocrítica más allá de que pueda estar en lo correcto o no. Cada árbitro tiene su punto de vista, pero bueno, siempre como tú dices, nos vamos con esa sensación del por qué no hay revisión”, finalizó el jugador de la U, hablando con los medios en Chillán.

La UC también

La reflexión de Castrilli no solo apunta al desempeño de Galaz. La segunda imagen que muestra el posteo es la de la fuerte entrada del xeneize Marcelo Weigandt sobre Justo Giani, en el choque entre Universidad Católica y Boca Juniors, por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

En ese caso, el juez uruguayo Gustavo Tejera tampoco amonestó al infractor. Quienes se llevaron tarjetas amarillas fueron Leandro Paredes y Fernando Zampedri, quienes animaron un conato, motivado, precisamente, por el reclamo del Toro ante las graves consecuencia que pudo tener la acción del excompañero de Lionel Messi en el Inter Miami.

“Una jugada que puede ser una expulsión para el rival a los ocho minutos del primer tiempo... Así que todo se define por detalles. Sí es importante, pero yo creo que el partido, más allá del golpe y todo, no pasó tanto por ahí”, alegó el jugador cruzado.

También reveló el diálogo que mantuvo con el juez. “Él me decía que pisa la pelota y cuando sigue la plancha me pega. Pero yo tengo la marca acá de todos los rasguños en la pierna y le digo que es roja. Y por más que pise la pelota, impacta en la canilla y me deja la plancha”, explicó.

“No me hagas hablar porque después me cobran multa. No puedo decir más nada”, complementó Daniel Garnero, el DT cruzado. “¿Tú quieres que la Conmebol me cobre multa? Ustedes vieron lo que pasó. Saquen sus propias conclusiones”, insistió.