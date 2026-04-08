La jugada que provocó la indignación de la UC en el duelo contra Boca Juniors por la Copa Libertadores

Universidad Católica tuvo un amargo debut en la Copa Libertadores después de perder por 1-2 contra Boca Juniors en el Claro Arena. Sin embargo, el partido pudo estar marcado por una jugada en la que los cruzados pidieron una tarjeta roja contra Marcelo Weigandt tras cometer una dura infracción contra Justo Giani que fue desestimada por el árbitro uruguayo Gustavo Tejera.

En en el minuto 7′, el jugador xeneize fue abajo a buscar un balón y terminó golpeando la canilla del atacante cruzado. Desde el VAR no llamaron al juez central para analizar la jugada.

Esta jugada entre el Chelo Weigandt y Justo Giani calentó los ánimos en U. Católica vs. Boca.



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Una vez finalizado el encuentro, Giani tomó la palabra y se refirió al momento del golpe, indicando que se trató de “una jugada que puede ser una expulsión para el rival a los ocho minutos del primer tiempo... Así que todo se define por detalles. Sí es importante, pero yo creo que el partido, más allá del golpe y todo, no pasó tanto por ahí”.

También reveló el diálogo que mantuvo con el árbitro. “Él me decía que pisa la pelota y cuando sigue la plancha me pega. Pero yo tengo la marca acá de todos los rasguños en la pierna y le digo que es roja. Y por más que pise la pelota, impacta en la canilla y me deja la plancha”, explicó.

“Creo que es un partido duro, complicado. Este torneo es así, son rivales duros. El segundo tiempo fue mejor que el primero. El primero capaz que esperamos de más. Son momentos. Con las jugadas ellos se encuentran con un buen disparo de afuera. Después hay situaciones que las chiquitas nos fueron metiendo de a poco”, indicó.

“Se fue haciendo cuesta arriba, pero creo que el segundo tiempo fue mejor que el primero y hay que quedarse con eso”, continuó Giani.

Por su lado, el técnico Daniel Garnero evitó referirse a la decisión del árbitro para evitar sanciones de la Conmebol. “No me hagas hablar porque después me cobran multa. No puedo decir más nada”.

“¿Tú quieres que la Conmebol me cobre multa? Ustedes vieron lo que pasó. Saquen sus propias conclusiones”, insistió.

En un análisis más amplio del juego, estableció que “es muy difícil, cometimos un error y abrimos el partido, lamentablemente no tuvimos fortuna tampoco, porque fue un mal rechazo y le cae justo a Paredes. Le podía haber caído a otro y le cayó a Paredes. Y bueno, esto son cosas que suceden en estas competencias donde compites ante rivales con muy buenos futbolistas”.

“Ahí ya cambió el juego, no pudimos ejercer esa presión para poder recuperar. Ya Boca jugó de otra manera. Después quisimos ir a buscar un poco más en el segundo tiempo, donde insinuábamos pero no tuvimos profundidad, no tuvimos claridad para generar situaciones. Nos hacen el segundo, después hicimos el descuento y más por fuerza de voluntad, no tuvimos la claridad como para poder generar situaciones claras”, agregó.

También explicó que “tratamos de buscarlo un poco más combativo, porque sabíamos que íbamos a enfrentar a jugadores que tienen una muy buena circulación. Queríamos interrumpir esa circulación para poder generar transiciones rápidas, pero no salió como buscamos. Gary se resintió un poco, que venía con algunos inconvenientes. Y después fuimos a buscar un poco más, pero tampoco tuvimos esa claridad”.

Luego, se refirió a las diferencias físicas y de juego. “Las intensidades se notan. Los futbolistas que están acostumbrados a jugar a otros ritmos y marcan una diferencia en los controles, en acertar los pases. En eso se nota”, expuso.

“La localía es importante, lo que pasa es que juegas con rivales que son muy buenos, que tienen muy buenos futbolistas y ante eso no hay localía que valga. Si tienes un mejor equipo enfrente, por más que juegue local, si no lo haces bien, la vas a pasar mal”, profundizó.