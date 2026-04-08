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    Tras desaprovechar una buena ventaja, Christian Garin cae contra Alexander Zverev en la segunda ronda de Montecarlo

    El chileno perdió por 4-6, 6-4 y 7-5 después de dos horas y 52 minutos de juego. Alejandro Tabilo, en tanto, quedó en el camino a manos de Jiri Lehecka.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Christian Garin cayó contra Alexander Zverev en el Masters de Montecarlo.

    Una inesperada caída terminó registrando Christian Garin (109° del ranking ATP) este miércoles en la arcilla de Montecarlo. El tenista nacional, terminó cayendo en tres sets de 4-6, 6-4 y 7-5 contra el alemán Alexander Zverev (3°) por la segunda ronda del Masters de Montecarlo tras haber alcanzado una ventaja de dos quiebres en la tercera manga.

    El chileno tuvo un arranque prometedor en el partido, intentando golpear al germano desde el principio. De esta manera acabó registrando dos puntos de quiebre a su favor en el segundo juego, pero en aquellas ocasiones Zverev sacó a relucir su talento para mantener su servicio.

    De ahí en adelante, ambos tenistas consolidaron sus juegos, teniendo en el séptimo game una de las batallas más apretadas. El alemán intentaba con todo conseguir una chance para arrebatarle el saque a la raqueta nacional, pero este evitó a toda costa entregarle una oportunidad.

    El momento clave del primer parcial llegó en el décimo juego. Con Zverev al saque, Garin presionó y encontró una opción de conseguir el quiebre y la aprovechó de inmediato. De esta forma, el chileno logró cerrar el primer set por 6-4.

    Ya en la segunda manga, llegó la respuesta de Zverev quien en el tercer juego logró pasar adelante con un quiebre y, con la confirmación respectiva, quedó adelante por 3-1. En el quinto game el germano tuvo nuevas opciones para aumentar la diferencia al quedar con una ventaja de 15-40. No obstante, Gago se recuperó y terminó salvando el punto.

    Claro que el chileno no solo se conformó con lo anterior, sino que salió con todo para poder empatar el duelo recuperando el quiebre. Sin embargo, en el juego siguiente Zverev volvió a desbalancear el resultado a su favor.

    De ahí en adelante al alemán le bastó sostener su servicio para llevarse el segundo set por 6-4 y llevar la definición del duelo a una tercera manga.

    El inicio del tercer parcial fue espectacular para el chileno. La raqueta nacional consiguió quiebres en el segundo y cuarto juego, lo que le permitió tener una ventaja de 4-0 en el marcador.

    Si bien Zverev pudo recuperar uno en el quinto game, Garin aún mantenía la ventaja que le daba algo de tranquilidad. Pero esta se desvaneció en el noveno juego. Cuando Gago tenía la opción de servir para cerrar el set y el partido, el alemán atacó con todo y logró el quiebre que lo dejó con vida en el encuentro.

    Más adelante, todo se desmoronó para Garin en el momento en el que perdió su servicio en el undécimo juego, dejando el marcador 6-5 a favor del europeo que acabó cerrando el tercer set por 7-5.

    Ahora, en el camino del germano aparece el belga Zizou Bergs, quien viene de imponerse por 6-4 y 6-1 al ruso Andrey Rublev.

    Alejandro Tabilo no puede contra Jiri Lehecka

    En paralelo al duelo anterior se desarrolló el cruce entre Jiri Lehecka (13°) y Alejandro Tabilo (39°), también por la segunda ronda de Montecarlo.

    Un quiebre en el décimo juego le permitió al chileno cerrar el primer set por 6-4 y tomar la ventaja en el partido. Sin embargo, el checo aprovechó sus chances en el segundo para extender el duelo.

    La segunda manga tuvo un intercambio de quiebres en el quinto y sexto game y otro bastante extenso entre el undécimo y duodécimo juego que obligó a disputar un tie break. En esta instancia, el chileno acabó pagando caro un mini quiebre que le significó perder la definición por 7-4.

    En el tercer parcial, el quiebre conseguido en el segundo game le permitió a Jiri Lehecka quedarse con el set por 6-3 e inscribirse en la tercera ronda de Montecarlo, donde tendrá que enfrentar al kazajo Alexander Bublik (11°).

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    Más sobre:TenisChristian GarinAlexander ZverevMasters de Montecarlo

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