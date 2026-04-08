“Se le quedó el fútbol en Bogotá”: prensa colombiana lapida a Millonarios tras su derrota ante O’Higgins

La victoria 2-0 de O’Higgins sobre Millonarios en su estreno en la Copa Sudamericana levantó una serie de críticas sobre el cuadro bogotano de parte de la prensa cafetalera.

Caracol analizó en esa línea el presente de los pupilos de Fabián Bustos: “Millonarios empezó de mala manera su camino en la Copa Sudamericana 2026. El cuadro bogotano cayó por 2-0 en su visita al O’Higgins chileno, sumó su tercer partido sin conocer la victoria y el desempeño general preocupa cada vez más”.

“Millonarios parece un equipo alérgico al pasaporte. Cruza una frontera y parece que se le hubiera quedado el fútbol en una maleta en Bogotá. Este martes perdió con toda justicia contra O’Higgins, que lo hizo ver muy mal y que, con un 2-0 en contra, ya le puso cuesta arriba el camino en la Copa Sudamericana”, señaló el diario El Tiempo de Bogotá.

La crónica enciende las alarmas para el elenco embajador. “El primer tiempo fue una oda a la pobreza: a la hora de defender pasó trabajos, cuando le levantaron la pelota sufrió como lo hace últimamente en la Liga y el ataque fue nulo”, continuó.

“Demostró que su nómina es muy corta y que la falta de variantes le comienza a pasar factura (...). El arranque es como para preocuparse. Y mucho”, concluyó.

Un mal presente

En tanto, RCN también fue crítico y habló de una “dura aterrizada”. Además, consideró que la derrota en Rancagua fue un “golpe inesperado para Millonarios en su estreno por la Copa Sudamericana”. “Con este resultado, el conjunto embajador tendrá que replantear su camino en el torneo y buscar sumar fuera de casa, ya que este era un duelo que no estaba en las cuentas perder”, añadió.

En esa lógica, establecen que “el equipo colombiano no logró imponer su juego y terminó pagando caro sus errores, especialmente en momentos clave del compromiso”.

Por su parte, el diario El Espectador también hizo hincapié en el mal presente de los bogotanos. “El resultado significó un duro golpe para los dirigidos por Fabián Bustos, que comenzaron su camino internacional con el pie izquierdo y prolongaron un momento irregular”.